El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético

El Atlético de Madrid llegó a San Mamés con un retraso inesperado de 15 minutos, según ha podido saber EL CORREO. El asunto enfadó a ... su entrenador, Diego Pablo Simeone, que se quejó notablemente de lo sucedido.

Sin embargo, el motivo parte de un error de cálculo en los tiempos de desplazamiento de los madrileños, que no contaban con un tráfico denso en Bilbao con motivo del puente. El atasco rompió el plan establecido al detalle por el cuerpo técnico.

La expedición rojiblanca salió del hotel The Artists (antiguo Domine), junto al Guggenheim, a las 19.10 horas, pese a que se les había recomendado hacerlo a las 19.00 para evitar imprevistos. El caso es que llegaron al estadio con 15 minutos de retraso.

El Athletic también ha tenido problemas con el tráfico, aunque como ha sido más previsor y ha salido a las 19.00 horas del hotel Carlton, ha llegado a la hora prevista.