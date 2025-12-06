San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron Ni siquiera se revisó la polémica jugada del minuto 25

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:41 Comenta Compartir

La polémica sacudió San Mamés en el minuto 24. El balón llegaba a Nico Williams desde un centro aéreo al interior del área cuando Giuliano Simeone, que llegaba claramente tarde a la acción, desplazó al rojiblanco con el brazo derecho en pleno salto. El extremo del Athletic cayó al césped pidiendo explicaciones mientras todo el estadio reclamaba penalti con una protesta unánime. Alejandro Muñiz Ruiz no lo vio así.

El Athletic Club reclamó penalti en esta acción de Giuliano Simeone y Nico Williams. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/h8wXTu7Y4j — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 6, 2025

El colegiado gallego cruzó sus brazos en un gesto rotundo de «nada, nada» y dejó seguir el juego sin dudar, mientras la indignación crecía en la grada. El VAR ni siquiera llamó al árbitro para revisar la jugada, pese a que Nico había sido claramente desequilibrado en el aire.

La tensión se mantuvo unos minutos. Poco después, Ernesto Valverde protestó una falta señalada contra su equipo y Muñiz Ruiz se acercó a la banda para recriminarle la protesta al técnico rojiblanco. San Mamés volvió a pitar al colegiado gallego.

Temas

Athletic de Bilbao