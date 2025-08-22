El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El diestro Morante de la Puebla en Palma. EFE
Para Morante pero sin Morante

Barquerito

Barquerito

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:06

Como la llenaba Morante con su sola presencia, iba a ser la corrida estelar de esta semana taurina de seis días. Hasta que el 10 ... de agosto se le cruzó en Pontevedra un toro de Garcigrande y le pegó una cornada en el muslo derecho. Cornada «limpia», dicen los taurinos cuando no afecta a vasos vitales, pero grave en el caso de Morante que es, a sus cuarenta y cinco años, un torero digamos de la tercera edad. En su caso, además, una suerte de edad dorada y en la que, opinión unánime, estaba siendo la mejor temporada de su larga carrera. Convalecencia más larga de lo esperado. Adiós, Bilbao. Hasta cuando sea: cuando quiera y pueda.

