Para Morante pero sin Morante

Como la llenaba Morante con su sola presencia, iba a ser la corrida estelar de esta semana taurina de seis días. Hasta que el 10 ... de agosto se le cruzó en Pontevedra un toro de Garcigrande y le pegó una cornada en el muslo derecho. Cornada «limpia», dicen los taurinos cuando no afecta a vasos vitales, pero grave en el caso de Morante que es, a sus cuarenta y cinco años, un torero digamos de la tercera edad. En su caso, además, una suerte de edad dorada y en la que, opinión unánime, estaba siendo la mejor temporada de su larga carrera. Convalecencia más larga de lo esperado. Adiós, Bilbao. Hasta cuando sea: cuando quiera y pueda.

Tampoco es que se quede cojo el cartel ni se acabe el mundo. Una corrida de Garcigrande tiene siempre su misterio. El encaste Juan Pedro Domecq consta como singular en el registro de la Unión de Criadores. Ganadería troncal, pues. Garcigrande es la rama prodigio de ese encaste, la que ha rebuscado en los orígenes y los ha puesto al día. Ganadero -Justo Hernández- con criterio propio y secretos sumarios. Terna de tres generaciones: la pureza de Urdiales, repescado para paliar la baja de Morante; los caprichos de Talavante; la ambición de Borja Jiménez. Choque de estilos.

