Programa de Aste Nagusia este sábado 16 de agosto de 2025 Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada

Viernes, 15 de agosto 2025

Este es el programa de Aste Nagusia para este X X de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.

Sábado 16

16.30: Pasacalles del txupin; ubicación: San Antón.

18.00: Recepción oficial en el Teatro Arriaga.

18.30: Tardeo organizado por Salseo en Gogorregi.

19.00: Plaza del Arriaga. Recibimiento de MARIJAIA, PREGON Y DISPARO DE TXUPIN.

20.00: Parte trasera Arriaga. Apertura de Txosnas con Marijaia.

20.00: Tardeo y jaleo!: LAIKASISTER DJS; ubicación: Txinparta.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-Rock: ELEKTRIKA (Punk Rock alternativo) / JARDIN INFIERNO (Hard Rock).

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. AKERBELTZ

20.30: Iglesia de la Encarnación. ZARUK «HAGADA» (Chelo y guitarra)

20.30: Plaza del Arriaga. Toro de fuego.

21.00: Pergola. DJ Luis Carlos del Pozo.

22.30: XXXIII Concurso Internacional de Fuegos Villa de Bilbao. Pirotecnia CAFFERO (Holanda); ubicación: Parque Etxebarria.

23.00: LEI DJ y DJ OREINAK; ubicación: Kaixo.

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: DJ KBilly; ubicación: Kranba!

23.00: DJ Txasky; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: END DJ; ubicación: Algara.

23.00: DJ Toruxx; ubicación: Gogorregi.

23.30: Plaza Nueva. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BILBAO + ABRAHAM CUPEIRO (Euskadi+ Galicia: Músicas del mundo)

23.30: Pergola. DECADAS 70/80 CON RADIO NERVION.

23.30: Abandoibarra. KAI NAKAI + OLATZ SALVADOR + MAREN.

00.00: Noche DJ: QUÉ TE PONGO DJ; ubicación: Txinparta.

00.30: NACHA LA MACHA; ubicación: Pinpilinpauxa.

