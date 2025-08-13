El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Metro Bilbao ofrecerá servicio ininterrumpido en Aste Nagusia. Mireya López
Aste Nagusia 2025: servicio especial de Metro Bilbao para las fiestas

Entre el 16 y el 24 de agosto se reforzarán las frecuencias y los trenes circularán de manera ininterrumpida

Marina León

Marina León

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:50

Durante la celebración de Aste Nagusia, entre el 16 y el 24 de agosto, Metro Bilbao ofrecerá servicio ininterrumpido. En total, serán 260 horas de trenes entre las que se incluyen los servicios especiales del viernes 15 y el jueves 14, por ser víspera de festivo. Con el fin de dar cobertura a los desplazamientos de las aquellos que quieren disfrutar de la Semana Grande, el servicio de metro ininterrumpido comenzará el viernes del txupinazo y finalizará a las 02.00 horas del domingo. De esta manera, se intensificarán las frecuencias de los trenes en las horas de mayor afluencia.

Para que el servicio transcurra con la mayor normalidad posible, desde Metro Bilbao recomiendan «acudir al destino con antelación, especialmente si se acude a ver los fuegos artificiales, para evitar aglomeraciones». Para quienes vayan a los conciertos del Parque Europa, aconsejan utilizar las estaciones de Basarrate y Santutxu (líneas 1 y 2) y Txurdinaga (línea 3).

En el caso del tranvía de Bilbao, también se ofrecerá un servicio especial nocturno que complementará el servicio habitual. No obstante, la circulación podrá verse alterada por algunas actividades del programa festivo que requieran cortes concretos. Además, se suprimirán varios servicios en el tramo Atxuri-Pío Baroja en ambos sentidos. Concretamente no habrá servicio en las paradas de Atxuri, Ribera, Arriaga y Abando del 16 al 24 de agosto, entre las 17.13 y las 8.58 horas del día siguiente.

