Estos son los servicios especiales de tranvía, tren y línea 3 del metro en Aste Nagusia

El desarrollo de los actos ligados a Aste Nagusia obligan a administraciones y operadoras de transporte a poner en marcha planes especiales que den servicio al enorme volumen de usuarios que esos días llegan o se mueven por Bilbao. Este viernes el Ayuntamiento de la capital vizcaína ha anunciado el dispositivo especial de movilidad para la semana de fiestas. También lo ha hecho Euskotren, que acaba de anunciar sus servicios extraordinarios de ferrocarril, metro y tranvía.

Las operadora de transportes reforzará el servicio de tren y metro, en ambos sentidos, en los tramos siguientes:

- E1 Matiko/Bilbao-Deba

- E3 Kukullaga/Etxebarri-Lezama

- E4 Matiko/Bilbao-Bermeo

- L3 metro en Bilbao (Matiko/Bilbao-Kukullaga/Etxebarri)

En el caso del tranvía de Bilbao, se ofrecerá un servicio especial nocturno que complementará el servicio habitual. No obstante, la circulación podrá verse alterada por algunas actividades del programa festivo que requieran cortes concretos. Además, se suprimirán varios servicios en el tramo Atxuri-Pío Baroja y se introducirán las modificaciones siguientes:

- Del 16 al 24 de agosto: entre las 17:13 horas y las 8:58 horas del día siguiente, quedará suprimido el servicio entre Atxuri y Pío Baroja, en ambos sentidos. Es decir, en los días y horas mencionadas quedarán sin servicio las paradas siguientes: Atxuri, Ribera, Arriaga y Abando.

- Tarde del sábado 16 de agosto. La última salida desde Bolueta hacia Pío Baroja, tendrá lugar a las 16:07 horas. En sentido contrario, la última salida desde Pío Baroja hacia Atxuri se producirá a las 15:58 h.

- Tarde del domingo 17 de agosto. Debido a la celebración del partido Athletic – Sevilla que se jugará en San Mamés a partir de las 19:30 horas, se interrumpirá el servicio entre Euskalduna y La Casilla, en ambos sentidos, en los tramos horarios siguientes: 1) de 18:50 a 19:30 horas; 2) desde las 21:15 hasta las 21:45 horas, aproximadamente.

- Tardes del 17 al 24 de agosto. La última salida desde Bolueta hacia Pío Baroja, tendrá lugar a las 17:07 horas. En sentido contrario, la última salida desde Pío Baroja hacia Atxuri se producirá a las 16:58 h.

-Noches del 16 al 23 de agosto. Interrupción del servicio de tranvías durante los Fuegos Artificiales desde las 22:27 hasta las 22:57 horas, aproximadamente.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse en ferrocarril, metro o tranvía, durante la semana del 16 al 24 de agosto, que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la página web www.euskotren.eus. Los usuarios también pueden dirigirse al personal de las estaciones o llamar al número de teléfono 944 333 333.