Programa completo de la Aste Nagusia 2025 Consulta todas las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak

Cartel del programa de la Aste Nagusia 2025.

La Aste Nagusia de Bilbao que comenzará este sábado 16 de agosto ya tiene su programa oficial. Cada día habrá una decena de actividades en el recinto ferial y otras ubicaciones a cargo del propio Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak. Además, y como cada año, no faltarán los fuegos artificiales y los conciertos que amenizarán las noches de la Semana Grande.

A continuación puedes consultar el programa completo de la Aste Nagusia 2025, que incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak:

Programa completo de Aste Nagusia

Sábado 16

16.30: Pasacalles del txupin; ubicación: San Antón.

18.00: Recepción oficial en el Teatro Arriaga.

19.00: Plaza del Arriaga. Recibimiento de MARIJAIA, PREGON Y DISPARO DE TXUPIN.

20.00: Parte trasera Arriaga. Apertura de Txosnas con Marijaia.

20.00: Tardeo y jaleo!: LAIKASISTER DJS; ubicación: Txinparta.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-Rock: ELEKTRIKA (Punk Rock alternativo) / JARDIN INFIERNO (Hard Rock).

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. AKERBELTZ

20.30: Iglesia de la Encarnación. ZARUK «HAGADA» (Chelo y guitarra)

20.30: Plaza del Arriaga. Toro de fuego.

21.00: Pergola. DJ Luis Carlos del Pozo.

22.30: XXXIII Concurso Internacional de Fuegos Villa de Bilbao. Pirotecnia CAFFERO (Holanda); ubicación: Parque Etxebarria.

23.00: LEI DJ y DJ OREINAK; ubicación: Kaixo.

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: DJ KBilly; ubicación: Kranba!

23.00: DJ Txasky; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: END DJ; ubicación: Algara.

23.30: Plaza Nueva. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BILBAO + ABRAHAM CUPEIRO (Euskadi+ Galicia: Músicas del mundo)

23.30: Pergola. DECADAS 70/80 CON RADIO NERVION.

23.30: Abandoibarra. KAI NAKAI + OLATZ SALVADOR + MAREN.

00.00: Noche DJ: QUÉ TE PONGO DJ; ubicación: Txinparta.

00.30: NACHA LA MACHA; ubicación: Pinpilinpauxa.

Domingo 17

10:00: Diana de txistularis y txupin. Plaza Arriaga.

10.00: Turno solidario: Ibilaldia 2026 Bilbon; ubicación: Aixeberri.

10.00: Campeonato de ajedrez: simultáneas y a ciegas; ubicación: Tintigorri.

10.30: Exhibición del juego de mesa Blood Bowl; ubicación: Teilape Gunea.

10.30: XII Open Magic: Inscripción, partidas de cartas Pokemon y juegos de mesa; ubicación: Aixeberri.

10.30: Concurso gastronómico. Inscripción: Platos del mundo: Arroz; ubicación: Gastrogunea.

11.00: Mesa de artesanía - Asociación Novisi; ubicación: Askapeña.

11.00: Mercado Gure Lurreko Merkatua; ubicación: Gastrogunea.

11.00: Cata-Concurso «Nariz de Marijaia»; ubicación: Gastrogunea.

11.00: Museo de pasos. Salida de gigantes y cabezudos con txistularis y gaiteros.

11.00: Arenal. Cata de nariz de Mari Jaia y parrillada de bonito Hazi.

11.00-14.00: Plaza del Arriaga. Gargantua.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE.

12.00: Arenal. Parrillada de hamburguesa de verduras Hazi.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: horas: Taller de manualidades: ¡Haz tu animal Txinpartakide!; ubicación: Txinparta.

12.00: horas: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: horas: Hinchables; ubicación: Kaialde.

12.00: horas: Fiesta de la espuma (Actividad de Atzekalde - Kaixo, Pa...Ya y Kaskagorri); ubicación: Arriagako Atzekaldea.

12.00: Competición de rana; ubicación: Uribarri.

12.00: Juegos infantiles; ubicación: Pinpilinpauxa.

12.00: Taller de txalaparta; ubicación: Euskalgune.

12.00: Parrillada de verduras y hamburguesas de Eusko Label; ubicación: Gastrogunea.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Txikigunea: Auskalhop! Clown saioa; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Forró: baile brasileño; ubicación: Triangune.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de goitibeheras; ubicación: San Antón.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: POMADA BANDA; ubicación: Kranba!

13.00: ACID SOUL; ubicación: Hontzak.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Gu gara gu, artistak!; ubicación: Kaskagorri.

13.30: ARTABURUAK: 10º Aniversario; ubicación: Tintigorri.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Bihurri euskaldunen bazkaria; ubicación: Kaskagorri.

14.30: Concurso de goitiberas; ubicación: Zabalbide Kalea.

15.00: Concurso gastronómico. Reparto de premios: Platos del mundo: Arroz; ubicación: Areatza.

16.00: Magia ikuskizuna; ubicación: Kaskagorri.

16.30: Taller de historias ancestrales a ritmo de tambores; ubicación: Askapeña.

17.00: Marionetas TENDERETE; ubicación: Zaratas.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Taller de danza swing - Little Harlem; ubicación: Piztiak y Kranba!

17.30 : Serigrafia tailerra; ubicación: Kaskagorri

18.00: Displicentes; ubicación: Kaialde.

18.00: African Vibes Dance; ubicación: Askapeña.

18.00: Taller de swing; ubicación: Teilape Gunea.

18.00: Txalaparta; ubicación: Areatzako Kioskoa.

18.00: Moskotarde; ubicación: Moskotarrak.

18:00: Gran Vía. Desfile de la Ballena.

18.30: Salseo Salsoraya; ubicación: Zaratas.

18.30: AixeBeer; ubicación: Aixeberri.

18.30: CRAZZY JAZZERS; ubicación: Piztiak y Kranba!

19:00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. ZERUTXU (Markina-Xemein)

19.00: Dantza plaza; ubicación: Triangune.

19:30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00: Sala Bilborock XXXVIII. Muestra Metal Pop-rock: LUR JOTA (Rock) / DEIEDRA Rebel Folk (Euskal Folk)

20:00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: Master class de salsa; ubicación: Pa... Ya!

20.00: DJ Ziliuz, Mirakle y Saugga; ubicación: Askapeña.

20.00: Bingoz Bingo (Yogurina Borova eta Akrata Kristi); ubicación: Hor Dago Abante!

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. EN ESENZIA

20.30: Iglesia de la Encarnación. MUSBIKA «ANTONIO GAZTAÑAGAREN BIDAIA» (Violín, viola, chelo, clave, percusión y actor)

20.30: Plaza del Arriaga. Toro de fuego.

20.30: LAS SEXPEARES; ubicación: ubicación: Aixeberri.

20.30: GAUALDEKO HASPERENA; ubicación: Kulturgune.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. Pirotecnia PIROCENTER (Brasil)

23.00: ÁCIDO FOLKLÓRICO; ubicación: Piztiak.

23.00 : DJ Borja Nihil; ubicación: Zaratas.

23.00: BERBA LABANAKAZ; ubicación: Kulturgune.

23.00: Noche electrónica: OBI JUAN, MONICA ELEKTRA y DJ ZABOR; ubicación: Kranba!

23.00: Ziliux y Beñat; ubicación: Askapeña.

23.00: SKABIDEAN; ubicación: Euskalgune.

23.00: Noche joven; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: KILIKI+ MIRUA; ubicación: Algara.

23.30: Plaza Nueva. ARS NOVA NAPOLI (Italia: Folk)

23.30: Pergola. MI GRAN NOCHE.

23.30: Abandoibarra. JANUS LESTER + DUPLA

23.30: horas: NAXKER; ubicación: Kaskagorri.

23.45: VERTIGO (versiones U2); ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche DJ: DJ EROMENA; ubicación: Txinparta.

00.30: LAS KETCHUP; ubicación: Pinpilipauxa.

01.00: DJ OPILAK; ubicación: Hontzak.

01.15: PERLATA; ubicación: Kaskagorri.

03.00: LAS TXIRONGAS DJ; ubicación: Kaskagorri.

Lunes 18

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: pisto.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.11.00 horas: Hinchables; ubicación: Ripa.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE.

11.00: Taller de skate; ubicación: Plaza Arriaga.

11.30: Txokos para juego libre. ubicación: Kranba!

11.00-14.00: Arenal Gastrotxiki. Taller de cocina infantil.

11.30: KONPARTSAKIDETU! Gastrotxiki (1º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: Taller de talo; ubicación: Kaialde.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Taller de sensibilización: Deporte y discapacidad; ubicación: Hontzak.

12.00: Euskara Ikasleen Eguna: Paella lehiaketa eta jolasak; ubicación: Algara.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Juegos de madera de la mano de Kalaka; ubicación: Kulturgune.

12.00: KONPARTSAKIDETU! Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.00: Pergola. Bilbainadas. BILBAO MAPAMUNDI.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.15: «Jone, batzuetan» filmaren aurkezpena eta marianitada NIZE taldearekin; ubicación: Kaskagorri.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: horas: Txikigune: Taller de levantamiento de piedra; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Taller de pulseras; ubicación: Pa...ya!

12.30: Representación El Tenderete; ubicación: Askapeña.

12.30: Entrega del gigante de Aste Nagusia; ubicación: Zabalguneko Merkatua.

13.00: Taller de tortilla de patata 100% vegetal; ubicación: Piztiak.

13.00: Taller de máscaras; ubicación: Uribarri.

13.00: Taller de música; ubicación: Kranba!

13.00: Bat, bi, hiru....festa!; ubicación: Euskalgune.

13.00: Torneo de equipos de waterpolo; ubicación: Ripa.

13:00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13:00: Plaza de Santiago. Bertsolaris.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Vermut acústico: AINTZANE ARZAMENDI; ubicación: Txinparta.

14.00: VI premios Barullo; ubicación: Txomin Barullo.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: KSK Bazkaria; ubicación: Kaskagorri.

15.00: Euskalguneko bazkaria; ubicación: Euskalgune.15.00 horas: Euskara ikasleen bazkaria; ubicación: Algara

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

16.00: 3er Concurso de Skate de Aste Nagusia; ubicación: Plaza Arriaga.

16.30: Karaoke Txinparta y Piztiak; ubicación: Piztiak.16.30 horas: Karaoke ibiltaria; ubicación: Algara.

17.00: Fiesta con los payasos MOTX; ubicación: Zaratas.

17.00: AixeTxiki: Tiovivo ecológico y juegos infantiles; ubicación: Aixeberri.

17.00: Hinchables; ubicación: Ripa.

17.00: Punki olimpiadas; ubicación: Hontzak.

17.00: TXORIBURU eta NAZ; ubicación: Kaskagorri.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.00: Bingo musikatua; ubicación: Euskalgune.

17.30: Tardear con Ana Roja; ubicación: Teilape Gunea.

18.00: Grua Carola. Tardeo DANTZ

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.00: Tardeo SBK; ubicación: Askapeña.

19.00: Aerobithon; ubicación: Kaialde.

19.00: KSUS BELLY; ubicación: Hontzak.

19.00: Gazte konpartsen arteko jolas poteoa; ubicación: Kaskagorri.

19.00: Plaza Nueva. Danzas vascas. GOI-ALDE (Erandio)

19.00: Sigi-saga erromeria; ubicación: Teilape Gunea.

19.00: Mosko bingo musical; ubicación: Moskotarrak.

19.00: Karaoke-poteo juvenil; ubicación: Pa...ya!

19.30: Bertsotrikikalejira (ONINTZA ENBEITA eta JON MAIA) Kalderapeko tabernatik; ubicación: Zazpikaleak.

19.30: Versiones HUGHTWO; ubicación: Tintigorri.

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00 Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: LOVA LOIS(Rap kantautorea) / MAIALEN IBARRA (Euskal Pop Rock).

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. SUKAR

20:30 Iglesia La Encarnación. LES SYLVAINS «AURA SOAVE DI SEGRETI ACCENTI» (Soprano y clave)

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

20.30: KEPLER1; ubicación: Piztiak.

20.30: MAIRI; ubicación: Uribarri.

20.30: Dantzatu, dantzatu madarikatu!; ubicación: Euskalgune.

20.30: SWAMP STRINGBAND; ubicación: Triangune.

20.30: Cabaret Txomin; ubicación: Txomin Barullo.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. BEISEL PYROTECHNIK (Alemania).

23.30: Plaza Nueva. AGUJETAS & GUALBERTO (Andalucía: Flamenco)

23.30: Pergola. ASIER BILBAO SHOW.

23.30: Abandoibarra. COQUE MALLA.

23.00: horas: DJ Natxo; ubicación: Zaratas.

23.00: horas: Malko; ubicación: Kaialde.

23.00: TXISPAZO; ubicación: Kaixo.

23.00: EZPALAK; ubicación: Uribarri.

23.00: CHULERÍA, JODER!; ubicación: Kulturgune.

23.00: Noche de rap: AUZOKO_Uzta; ubicación: Kranba!

23.00: Jarrera: Lilakk & Skiat; ubicación: Askapeña.

23.00: APOTHEKE; ubicación: Euskagune.

23.00: KALAMO KURRENTE; ubicación: Triangune.

23.00: SOMAK; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: MARTE LASARTE + LUKIEK; ubicación: Algara.

23.30: AKERBELTZ erromeria; ubicación: Aixeberri.

23.30: SUKENA; ubicación: Kaskagorri.

23.45: MI HERMANA CORINA; ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche de DJ: LAS GEMELAS DE SWEET VALLEY; ubicación: Txinparta.

00.15: NO KONFORME; ubicación: Kulturgune.

00.30: SPARTAK DEMENTZIALA; ubicación: Kranba!

00.30: YURENA; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.30: Noche de rock; ubicación: Teilape Gunea.

01.00: DJ SAUGGA; ubicación: Piztiak.

01.00 : HERIO; ubicación: Kaixo.

01.00: Reimy DJ; ubicación: Euskalgune.

01.00: AMOOMA; ubicación: Triangune.

02.00: DJ IXXILA; ubicación: Kranba!

02.15: DJ Zatzaz; ubicación: Kultugune.

03:00: DJ SORGINTXUAK; ubicación: Kaixo.

Martes 19

10.00: Diana de txistularis y txupin. Plaza Arriaga.

10.00: Campeonato de ajedrez: Random chess y anti-ajedrez; ubicación: Tintigorri.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: tortilla de patata.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Competición de rana por parejas; ubicación: Euskalgune.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

11.30: Plaza Santiago. Concierto Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

12.00: Pergola. Bilbainadas. GAU PASA.

12.00: Photocall/Taller de chapas; ubicación: Zaratas.

12.00: Fiesta de la espuma y juegos de agua; ubicación: Kulturgune.

12.00: Juegos de madera; ubicación: Kaialde.

12.00: Talleres infantiles; ubicación: Kaixo.

12.00: Ogi tailerra; ubicación: Algara.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: KONPARTSAKIDETU! Actuación de kalejira; ubicación: Gastrogunea.

12.00: Taller de cerámica; ubicación: Hontzak.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Taller de slime; ubicación: Pa...ya!

12.30: Escalada bilbaína; ubicación: Askapeña

12.30: Bertso-potea (txosnagunean); ubicación: Algara.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: Taller de salsa y bachata: Escuela de baile Tumbao; ubicación: Piztiak + Kranba!

13.00: Vermut poeta: EL CLUB DE LA POETAS VIVAS; ubicación: Txinparta.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: Senideen kontzentra; ubicación: Txori Barrote.

13.15: Concurso gastronómico. Inicio de la entrega de tortillas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: WESTFALIA TXOU SYSTEM; ubicación: Euskalgune.

14.00: Torneo popular de waterpolo; ubicación: Ripa.

14.00: Bertso bazkaria; ubicación: Algara.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de tortillas; ubicación: Gastrogunea.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

15.00: Bazkaria senideekin; ubicación: Txori Barrote.

15.00: XXVII. Mus Txapelketa. Izen ematea Abante txosnan abuztuaren 16tik, 128 bikote osatu arte; ubicación: Hor Dago Abante!

15.00: Concurso gastronómico. Reparto de premios: Tortilla de patatas; ubicación: Areatza.

16.00: Bilboko Aste Nagusiko Bertsolari Gazteen VI. Sariketa; ubicación: Algara.

17.00: Taller de percusión; ubicación: Zaratas.

17.00: Taller de rap cultural + concurso popular de Free style; ubicación: Plaza Arriaga.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Discofiesta; ubicación: Kaialde.

17.30: Bertso poteoa; ubicación: Zazpikaleak.

17.30: Marra Zikinak - Reyerta de rayadorxs; ubicación: Kranba!

18.00: Música clásica: EA LAUKOTEA; ubicación: Hontzak.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.30: Chocolatada; ubicación: Pa...Ya!

19.00: AIAMA; ubicación: Txinparta.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. GAZTEDI (Santutxu)

19.00: PANDEMOLDIUM; ubicación: Uribarri.

19.00: A LITTLE BEAT; ubicación: Askapeña.

19.00: Mosko karaoke; ubicación: Moskotarrak.

19.30: Poteo musical de mujeres*; ubicación: Pa...Ya!

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-Rock: FLOR Y TROL (Pop&troll) / THE DALTONICS (Pub Rock Garaje)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era. ¡Trae tu traje de euskal dantzak!

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. JOSELU ANAIAK

20.30: Iglesia de la Encarnación. IRAGANA BETIKOTZEN LAUKOTEA (Txistu, piano, viola y soprano)

20:30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

20.30: ZIZTADA & RLANTZ; ubicación: Aixeberri.

20.30: SEMBRANDO KAOS; ubicación: Kulturgune.

20.30: 2º Concurso de baile de Aste Nagusia; ubicación: Triangune.

21.00: SINNER RAGE; ubicación: Uribarri.

21.00: MALAKOPA; ubicación: Askapeña.

21:15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle. (página 30)

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. KUMA FIREWORKS (Canadá).

23.00: DJ HAMAHIRU; ubicación: Kaialde.

23.00: HILOTZ; ubicación: Uribarri.

23.00: KAPARRAK; ubicación: Kulturgune.

23.00: ADUR; ubicación: Kranba!

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: EIRE; ubicación: Euskalgune.

23.00: DEBRASS BAND; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: ITHAKA + TOC; ubicación: Algara.

23:30: Plaza Nueva. REBECA RODS & BLACK LIGHT GOSPEL (Madrid)

23:30: Pergola. MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA MEXICANA.

23.30: Abandoibarra. BANDA MUNICIPAL DE BILBAO Y SOROTAN BELE.

23.30: BENGO; ubicación: Aixeberri.

23.30: EUSKOPRINCESS; ubicación: Kaskagorri.

23.45: DETOMEITOS; ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche DJ: SAUGGA DJ; ubicación: Txinparta.

00.00: INOREN ERO NI; ubicación: Kranba!

00.30: ROSA LOPEZ; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.45: GANIBET; ubicación: Kulturgune.

01.00: FEAR CROWD; ubicación: Uribarri.

01.00: La Fulana DJ; ubicación: Euskalgune.

01.15 horas: ZEKER; ubicación: Kaskagorri.

02.00: KRIMEN Y CASTIGO; ubicación: Piztiak.

02.00: DJ TRONIS, LAMIA MARI y Dj PUÑALES; ubicación: Kranba!

02.00: DJ La Presidenta del Flow; ubicación: Zaratas.

02.30: DJ Bull; ubicación: Pa...Ya!

Miércoles 20

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: X edición del campeonato de basket 3x3 Aste Nagusia (jóvenes); ubicación: Plaza Arriaga.

10.00: Visita a los niños y niñas del hospital de Basurto con Marijaia y el circo; ubicación: Plaza Arriaga.

10.00: Campeonato de ajedrez: Partidas individuales; ubicación: Tintigorri.

10.30: Arenal. Certamen Gastronómico. Inscripción: chipirones en su tinta

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

11.00: Gastrotxiki (inscripción); ubicación: Gastrogunea.

11.30: Gastrotxiki (1º pase); ubicación: Gastrogunea.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

12.00: CUENTACUENTOS; ubicación: Kaialde.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Pergola. Bilbainadas. LOS CHIMBEROS.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.00: Feria de agricultores y artesanos locales, con invitación especial de Ekuador Etxea; ubicación: Triangune.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.30: Txikigune: Taller de algodón de azúcar; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Taller de pintar la txosna con la ilustradora Histerika; ubicación: Piztiak.

12.30: Kolore taller de arte: Ruleta de los cuerpos diversos); ubicación: Txinparta.

12.30: XII carrera infantil de motos Molto; ubicación: Moskotarrak.

12.30 Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Altxapoteo con Kittu, desde Bira; ubicación: Altxaporrue.

13.00: Taller infantil: Tutti Fruitti; ubicación: Uribarri.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: TEA y GAL; ubicación: Kranba!

13.00: Marianito prestaketa; ubicación: Algara.

13.15: Concurso gastronómico. Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Dr BALTZ; ubicación: Euskalgune.

14.00: Trivial feminista; ubicación: Kaskagorri.

14.00: Concurso gastronómico. Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Comida feminista; ubicación: Askapeña.

14.30: Plaza Santiago. Comida con Bertsolaris. NEREA ELUSTONDO eta GORKA PAGONABARRAGA).

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

15.00: Altxabazkaria; ubicación: Altxaporrue.

15.00: Lurra eguneko bazkaria; ubicación: Eguzkizaleak.

15.00: Bazkari feminista transmaribibolloa; ubicación: Kaskagorri.

15.30: Musika emanaldia; ubicación: Algara.

16.00: X edición del campeonato de basket 3x3 Aste Nagusia (adultos); ubicación: Plaza Arriaga.

16.30: KITTU; ubicación: Kaialde.

16.30: ORLIS PINEDA; ubicación: Askapeña.

16.30: Subida popular de piraguas; ubicación: Itsasmuseum.

17.00: Danzas del mundo; ubicación: Zaratas.

17.00: Sobremesa con ANDONI OLLOKIEGI; ubicación: Altxaporrue.

17.00: Pasacalles musical; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

17.00: KONPARTSAKIDETU! Construye tu txosna; ubicación: Plaza Arriaga.

17.00: Trabesti showa: Xarma, Albina, Divina eta Yogurinha; ubicación: Kaskagorri.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

18.00: Elektrotxorongo elektrotxaranga; ubicación: Eguzkizaleak.

18.00: Travestipoteo; ubicación: Pinpilinpauxa.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.30: Espectáculo bertso-poético: Grupo creativo colectivo LOKATZ LOREAK; ubicación: Txinparta.

19.00: Bailes de romería con Sigi-Saga; ubicación: Piztiak + Kranba!

19.00: Poteo con la charanga Dizkobolo; ubicación: Altxaporrue.

19.00: XATIRO; ubicación: Hontzak.

19.00: Pasacalles y reparto de la Mosca y la Campana; ubicación: Pa...Ya!

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. SALBATZAILE (Castaños)

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

19.30: THE COWBOY; ubicación: Tintigorri.

19.30: Batalla de bailes; ubicación: Moskotarrak.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII. Muestra de Metal Pop-rock: MERIDIAN (Rock alternativo) / CLARA CORRAL & The Cute Canallas (Pop Rock)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: MALACOPA; ubicación: Zaratas.

20.00: Zumba; ubicación: Kaixo.

20.00: Gazte txanda transmaribibolloaren hasiera; ubicación: Kaskagorri.

20.00: EUSKAL ROCKMERIA; ubicación: Teilape Gunea.

20.00: Turno solidario; ubicación: Pinpilinpauxa.

20.00: Turno de los miembros de la Fundación Síndrome de Down por la integración y la igualdad en Aste Nagusia; ubicación: Moskotarrak.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. LA FANIA

20.30: FOLK RIPPERS; ubicación: Kaixo.

20.30: ENBATA LORADE; ubicación: Uribarri.

20.30: THE GREAT PRETENDERS: Tributo a Queen; ubicación: Aixeberri.

20.30: ALTXAPORRU ERROMERIA; ubicación: Euskalgune.

20.30: Iglesia de la Encarnación. ENSEMBLE KURAIA «DESDE EL BARROCO AL SIGLO XX» (Flauta, clarinete, violín, chelo y piano)

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.00: GUILLOTINA; ubicación: Askapeña.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22:30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. Pirotecnia ARTEFOGO (Galicia)

23.00: DJ Broken Bones; ubicación: Zaratas.

23.00: KRESALA; ubicación: Kaialde.

23.00: IRAULTZA erromeria; ubicación: Uribarri.

23.00: ZIRKINIK BEZ; ubicación: Kulturgune.

23.00: DJ QUITAPENAS COLECTIVA; ubicación: Kranba!

23.00: MANOLO KABEZABOLO; ubicación: Askapeña.

23.00: TXALAINAK; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: XIBEROOTS+ BAD SOUND; ubicación: Algara.

23.30: Plaza Nueva. MERCEDES PEÓN (Galicia: Folk)

23.30: Pergola. NOCHE DE BOLEROS «BALADAS Y BOLEROS CON GUILLERMO GARMENDIA».

23.30: Abandoibarra. BILBOKO ORKESTRA SINFONIKOA + MOCEDADES

23.30: BON MEDICINE: Tributo a Bon Jovi; ubicación: Aixeberri.

23.45: UNHOLY COVERS; ubicación: Tintigorri.

00.00: Parque Europa. ROZALEN.

00.00: MASTA QUBA; ubicación: Piztiak.

00.00: Noche reggae: DJ SUSTRAI SISTER; ubicación: Txinparta.

00.00: BIDEAN erromeria; ubicación: Kaixo.

00.30: AINHOA CANTALAPIEDRA; ubicación: Pinpilinpauxa.

01.00: ANIS GUATEQUE; ubicación: Kranba!

01.00: DJ Iranjaiser; ubicación: Euskalgune.

02.00: DJ La Presidenta del Flow; ubicación: Zaratas.

02.00: DJ QUITAPENAS COLECTIVA; ubicación: Kranba!

02.00: DJ DENZ; ubicación: Algara.

02.30: Erromeria gaua; ubicación: Teilape Gunea.

03.00: DJ ISMA; ubicación: Kaixo.

Jueves 21

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: Campeonato de ajedrez: Torneo interescolar; ubicación: Atxuriko Kantxak.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: sukalki.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Arenal. Cata de Vino Hazi.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

12.00: Arenal. Recepción de las Txupineras.

12.00: Taller de arte exploratorio con Eurie Cierbide; ubicación: Piztiak.

12.00: Photocall/Taller de calcamonías; ubicación: Zaratas.

12.00: Fiesta de la espuma y juegos de agua; ubicación: Kulturgune.

12.00: Taller de chapa digital; ubicación: Kaialde.

12.00: Disko txiki; ubicación: Kaixo.

12.00: Txanpon baten truke: Txintxeta, Klipa eta Txorroskilo pailazoak; ubicación: Algara.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Taller de fondant; ubicación: Hontzak.

12.00: Concurso de rubik; ubicación: Moskotarrak.

12.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

12.00: Pergola. Bilbainadas. 5 BILBAINOS.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Txikigunea: Buruarinen tailerra; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Pinta caras; ubicación: Pa...Ya!

12.30: Txotxongilo tailerra; ubicación: Kaskagorri.

12.30: Papiroflexia antimilitarista; ubicación: Triangune.

12.30: Taller de chapas: Palestina; ubicación: Askapeña.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: Plaza Santiago. 13.00 horas: Bertso saioa IXONE ASATEGI, ELI PAGOLA eta ONINTZA ENBEITArekin

13.00: Sukalki solidario: Aspanovas; ubicación: Uribarri.

13.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas del concurso; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Obra de teatro humor feminista: LA GATA EN EL TEJADO; ubicación: Txinparta.

13.30: HIRUNDA; ubicación: Euskalgune.

14.00: Euskara saria; ubicación: Hau Pittu Hau.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Comida internacionalista; ubicación: Askapeña.

14.30: Atzekaldeko konpartsen bazkaria; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

15.00: Euskaraz Bizi eguneko bazkaria; ubicación: Hau Pittu Hau.

15.00 Arenal. Certamen Gastronómico. Entrega de premios.

15.30: Juegos de agua interkonpartsas; ubicación: Ripa.

16.00: Podcast en directo con Dale Punki Dale; ubicación: Piztiak.

16.30: VENENO INMORTAL; ubicación: Askapeña.

17.00: Juegos reunidos; ubicación: Zaratas.

17.00: Txulalai; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

17.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de pasacalles; ubicación: Kulturgune.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Gotx elektrotxaranga; ubicación: Hau Pittu Hau.

18.00: MIRIAM LUJUA; ubicación: Pitziak.

18.00: Batucada REPERKUSIÓN FEMINISTA; ubicación: Txinparta.

18.00: Tardeo; ubicación: Kaialde.

18.00: Pasacalles musical de Arriaga Atzekaldea; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

18.00: EDU ZARDOYA (concierto acústico); ubicación: Triangune.

18.00: Plaza Arriaga. Homenaje a la ikurriña.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

19.00: Tardeo y jaleo!: DJ CURRUSCU; ubicación: Txinparta.

19.00: Tardeo TXARLI; ubicación: Zaratas.

19.00: ZAUNKA; ubicación: Hontzak.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. ALKARTASUNA (Bermeo)

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

19.30: Concentración de salseros de la mano de Salsoraya; ubicación: Kulturgune.

19.30: Tardear con Ana Roja; ubicación: Teilape Gunea.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: SAMOAH (Pop-Rock alternativo) / REELER (Indie Rock alternativo)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: VULCANIZADAS (concierto acústico); ubicación: Triangune.

20.00: Bilbo Kantari; ubicación: La Bolsa Eraikina.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. MUXUTRUK

20.30: Iglesia de la Encarnación. NORTHERN CELLOS «VIOLONCHELOS DE PELÍCULA» (Chelos acústicos y batería)

20.30: BORROKA BAI, SEÑORAK ERE BAI; ubicación: Piztiak.

20.30: XXVII concurso de feos; ubicación: Moskotarrak.

20.30: THE USKI'S; ubicación: Aixeberri.

20.30: LOS TRES; ubicación: Askapeña.

20.30 Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.00: ALARMA MOREA; ubicación: Pa...Ya!

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30 Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. FÊTES ET FEUX PRESTATIONS (Francia)

23.00: DJ Esther; ubicación: Piztiak.

23.00: Fiesta de los 80-90; ubicación: Zaratas.

23.00: DJ Bull; ubicación: Kulturgune.

23.00: MIKOSIS; ubicación: Euskalgune.

23.00: Transmaribibollo gaua (DJ Bekunia + DJ Roulette); ubicación: Teilape Gunea.

23.00: DANDY FEVER; ubicación: Kranba!

23.00: STEADY ROCKETS + AKATZ; ubicación: Algara.

23.15: BSRT Kølektiv; ubicación: Askapeña.

23.30: Plaza Nueva. XABI ABURRUZAGA (Euskadi: Folk)

23.30: Pergola. NOCHE DE HABANERAS CON LOS CHIMBEROS.

23.30: Abandoibarra. ALCALA NORTE

00.00: Parque Europa. GATIBU GAZTEA GAUA.

00.00: Noche DJ: DJ KENE & DJ KUKU; ubicación: Txinparta.

00.00: PARABELLUM; ubicación: Pa...Ya!

00.30: TURISTA SUECA; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.30: NATTY BO; ubicación: Kranba!

01.00: Sopas de ajos de Jose; ubicación: Hontzak

01.00: ATTURRI; ubicación: Euskalgune.

01.00: Ziliux y Beñat; ubicación: Askapeña.

01.30: ODEI BARROSO; ubicación: Kaskagorri.

02.00: PANTX RECORDS SELEKTOREAK; ubicación: Kranba!

02.00: DJ Elepunto; ubicación: Algara.

03.00: BOLOA; ubicación: Kaskagorri.

05.30: Iranjaise DJ; ubicación: Kaskagorri.

Viernes 22

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: Campeonato de ajedrez: Campeonato de la amistad (por equipos); ubicación: Moskotarrak.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Bacalao al Pil Pil

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Arenal. Reparto y cata de Bizkaiko Txakolina.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNEA.

11.00: Gastrotxiki: Gildas (inscripción); ubicación: Gastrogunea.

11.30-12.00: Arenal. Gastrotxiki. Taller de cocina infantil.

12.00: Pergola. Entrega de premios de la XXXVII edición del concurso de bilbainadas.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao. GAU PASA

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Taller de reciclaje: Decora una maceta y llévate una planta; ubicación: Kranba!

12.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de marionetas; ubicación: Kranba!

12.00: Hinchables; ubicación: Ripa.

12.00: Gentzane eta Ander trikitilariak; ubicación: Pinpilinpauxa.

12.00: Irola Irratia en vivo; ubicación: Kranba!

12.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.30: 123...festa! Discofiesta infantil; ubicación: Pa...Ya!

12.30: Taller ecologista; ubicación: Triangune.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK

13.00: Ledesma y Diputación. Fanfarria. Ardoa Barrura

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: Taller de Brega funk con Qiru; ubicación: Piztiak.

13.00: Bailes Kanalla ibiltaria; ubicación: Kaialde.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Espectáculo de monólogos: Katana con Ana Goitia; ubicación: Txinparta.

14.00: Comida con Luberri; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Comida internacionalista; ubicación: Askapeña.

15.00: Podcast en directo con Dale Punki Dale; ubicación: Piztiak.

15.00: Etxera eguneko bazkaria; ubicación: Txori Barrote.

15.00: Bilbo Hiria Irratiaren bazkaria; ubicación: Algara.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

17.00: AixeTardeo; ubicación: Aixeberri.

17.00: SAREren kontzertu sorpresa eta ekitaldia; ubicación: Kaskagorri.

17.00: XXVIIª Hiri krosa: Inicio de convocatoria.

17.00: XXVIIª Hiri krosa: Salida Txupetes y Txikis.

17.15: XXVIIª Hiri krosa: Salida Pre-benjamínes y Benjamínes.

17.35: XXVIIª Hiri krosa: Salida Alevines e Infantiles.

17.50: XXVIIª Hiri krosa: Salida Cadetes y Juveniles.

18.00: Cata de cerveza; ubicación: Teilape Gunea.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.05: XXVIIª Hiri krosa: Salida de atletas en Silla de ruedas.

18.25: XXVIIª Hiri krosa: Salida absoluta.

18.30: Taller de talos infantil; ubicación: Uribarri.

18.30: KARAM; ubicación: Askapeña.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. URDAIBAI-IRRINTZI ALAI (Forua-Busturia)

19.00: DJ IKER; ubicación: Tintigorri.

19.30: XXVIIª Hiri krosa: Entrega de premios.

19.00: Txikigune- Escenario Pergola. Teatro infantil.

19.30-21.00: Casco Viejo. Fanfarria. Ardoa Barrura

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: WITHREDD (Alt Metal progresivo) / MS. MISSERY (Alt Rock Metal)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: Monólogo Divina Comedia + Ken Panada + king Mas Salami; ubicación: Piztiak.

20.00: MIROTZ; ubicación: Askapeña.

20.00: Playback lehiaketa; ubicación: Kaskagorri.

20.00: Kalejira Marijaiarekin; ubicación: Txomin Barullo.

20.30: Tardeo y jaleo!: Perpetua Rebollo DJ Pinchadiscos; ubicación: Txinparta.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. NUEVA ETAPA.

20.30: Iglesia de la Encarnación. ELAINE ENSEMBRE x ESAS «REDESCUBRIENDO LA MÚSICA DE LAS MUJERES COMPOSITORAS» (Violín, viola y fagot)

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. DIMATTEO FIREWORKS (Italia)

23.00: TRIKOMA; ubicación: Askapeña.

23.00s: Patxangeo gaua; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: ZETKIN; ubicación: Kranba!

23.00: END DJ; ubicación: Algara

23.15: KSK pasapotearen bila; ubicación: Kaskagorri.

23.30: Pergola. ALEJO STIVEL.

23.30: Plaza Nueva. XXXII. BILBO REGGAE SPLASH: WINSTON REEDY (Reino Unido)

23.30: Abandoibarra. SHINOVA

23.30: DJ Lobas; ubicación: Kulturgune.

23.30: 48280; ubicación: Pa...Ya!

23.45: DJ Irantzu Varela; ubicación: Piztiak.

00.00: Parque Europa. LOS40 SESSIONS ASTE NAGUSIA

00.00: Noche DJ: DJ PIPI; ubicación: Txinparta.

00.15: KUARTZ; ubicación: Kranba!

00.30: GAUPA KULT; ubicación: Askapeña.

00.30: ESTRELLA XTRAVAGANZA; ubicación: Pinpilinpauxa.

01.15: DJ A.K y LA WOMAN; ubicación: Kranba!

01.30: MALAKIAS MX3; ubicación: Pa...Ya!

02.00: Pary & Tiza DJak; ubicación: Algara.

03.00: DJ Txabar; ubicación: Pa...Ya!

Sábado 23

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: XXVI Campeonato Internacional de Ajedrez; ubicación: Atxuriko Kantxak.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Marmitako.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

11.00: Arenal. Cata de Bizkaiko Txakolina y Eusko Sagardo.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE. (página 29)

12.00: Pergola. Bilbainadas. LOS CHIMBEROS.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.00: Teatro Arriaga. Entrega Acrósticos.

12.00: Pintacaras; ubicación: Kaixo.

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de serigrafía; ubicación: Algara.

12.00: Parrillada de productos de Eusko Label (Bonito del norte); ubicación: Gastrogunea.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Tango: baile argentino; ubicación: Triangune.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Ledesma y Diputación. Fanfarria. Adiskideak.

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: 1,2,3...Fiesta!!!; ubicación: Kulturgune

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: LAUPE; ubicación: Hontzak.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Vermut acústico: OLATZ SALVADOR; ubicación: Txinparta.

13.30: Pizpirri diskoaren aurkezpena sorpresekin; ubicación: Txori Barrote.

13.30: Postal idazketa; ubicación: Txori Barrote.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

15.00: Comida interkonpartsas; ubicación: Areatza.

15.00: Recital de poesía con Poliamor+Bilbao: «Poliversos: palabras como escudo de conjunción masiva»; ubicación: Piztiak.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega premios.

16.00: REGATAS. Emakumeen X. Ikurriña –ANE AIZPURUREN V OROIMENA en la Ría de Bilbao

16.45: REGATAS. XLVII regata «Villa de Bilbao» en la Ría de Bilbao

17.00: AixeTardeo; ubicación: Aixeberri.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.15: Herri kirolak entre comparsas; ubicación: Plaza Arriaga.

18.00: Taller drag: Lasyphiliss + Andrigina; ubicación: Piztiak.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

19.00: Tardeo y jaleo!: DJ Hija del Nopal; ubicación: Txinparta.

19.00: Tardeo DJ IKER; ubicación: Tintigorri.

19.00: Plaza Nueva. Danzas vascas. MIKEL DEUNA (Iurreta)

19.30: Txikigune- Escenario Pergola. Teatro infantil.

20.00: RENPALAGOAK; ubicación: Piztiak.

20.00: Poteo nostalgikoa Sama Sikurekin; ubicación: Kaskagorri.

20.00: Reparto banderas azul y marrón, y premio Palmada; ubicación: Plaza Arriaga.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: MALAMUTH (Alt Rock Metal) / KERNHELL (Heavy Metal)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. TXAPELA BRAVA, A&B SHOW.

20.15: SEDIENTOS DE CUMBIA; ubicación: Askapeña.

20.30: Iglesia de la Encarnación. TRIO DE CAMARA PHILOMELE (Violín, chelo y guitarra)

20.30: YEEHAWS; ubicación: Pa...Ya!

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.00: Pergola. DJ Luis Carlos del Pozo.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. Pirotecnia Valecea (Araba)

23.00: EL GRAFITI; ubicación: Piztiak.

23.00: KATXIKALI; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: K-BILLY; ubicación: Kranba!

23.00: DJ Hamahiru; ubicación: Algara.

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: KSK abordatzeak; ubicación: Kaskagorri.

23.00: Plaza Nueva. ACETRE (Extremadura: Folk)

23.00: Pergola. SANDRO GIACOBBE.

23.00: Abandoibarra. LINAJE

00.00: Parque Europa. FIESTAZO MEGASTAR.

00.00: Noche DJ: DJ DANI; ubicación: Txinparta.

00.30: LAS FELLINI; ubicación: Pinpilinpauxa.

01.00: DJ Sergio; ubicación: Pitziak.

01.00: Hemendik etxera DJ; ubicación: Kaskagorri.

04.00: DJ Morales; ubicación: Kaskagorri

Domingo 24

08.00: AixeGosari; ubicación: Aixeberri.

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Rabo guisado.

10.30: Plaza Circular. Comienzo XXXIV concentración gigantes y cabezudos.

11.00: Gargantúa; ubicación: Plaza Arriaga.

11.00: Mercado de baserritarras; ubicación: Gastrogunea.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00 XXXIII. Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao. Entrega del premio.

12.00 Pergola. Bilbainadas. BILBAO MAPAMUNDI.

12.00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Fiesta de la espuma; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

12.00: Taller de lengua de signos; ubicación: Kranba!

12.30: SWING SIDE BILBAO; ubicación: Triangune

12.30 Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

13.00 Plaza Nueva. GRAN ALARDE DE TXISTULARIS junto con quinteto de metales, Iñar Sastre, Iñigo Eskubi, Amaiur Cajaraville, Ander Zulaika y el Coro de San Antón. Dirección Txaber Fernández.

13.00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00 Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00 Arenal. XXXIV Concentración de Gigantes.

13.00: Poteo Altxafriki Brass Band; ubicación: Zazpikaleak.

13.00: KSK-Txori luntxa; ubicación: Kaskagorri.

13.00: Will selektah Reggae Vinyl DJ set; ubicación: Hontzak

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Bermut musikatua; ubicación: Teilape Gunea.

14.00: Jubilatuen poteo kantaria; ubicación: Zazpikaleak.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

17.00: Disko jaia; ubicación: Zaratas.

17.30: Cantautor cubano ISMAEL DE LA TORRE; ubicación: Askapeña.

18.00: ZAZPIZAR erromeria; ubicación: Kaskagorri.

18.00: MIRIAM LUJUA; ubicación: Pinpilinpauxa.

18.30: Lanzamiento de hielo; ubicación: Aixeberri.

19.00: ROJO CANCIONERO; ubicación: Askapeña.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. BETI JAI ALAI (Basurto)

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: KILIMAK; ubicación: Kulturgune.

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

22.00: FIN DE FIESTA y despedida de Marijaia. Aurresku de honor a Pregonero y txupinera frente al Ayuntamiento.