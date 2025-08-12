El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cartel del programa de la Aste Nagusia 2025.

Programa completo de la Aste Nagusia 2025

Consulta todas las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak

B.V. y A.M.

Martes, 12 de agosto 2025, 11:45

La Aste Nagusia de Bilbao que comenzará este sábado 16 de agosto ya tiene su programa oficial. Cada día habrá una decena de actividades en el recinto ferial y otras ubicaciones a cargo del propio Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak. Además, y como cada año, no faltarán los fuegos artificiales y los conciertos que amenizarán las noches de la Semana Grande.

A continuación puedes consultar el programa completo de la Aste Nagusia 2025, que incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak:

Programa completo de Aste Nagusia

Sábado 16

16.30: Pasacalles del txupin; ubicación: San Antón.

18.00: Recepción oficial en el Teatro Arriaga.

19.00: Plaza del Arriaga. Recibimiento de MARIJAIA, PREGON Y DISPARO DE TXUPIN.

20.00: Parte trasera Arriaga. Apertura de Txosnas con Marijaia.

20.00: Tardeo y jaleo!: LAIKASISTER DJS; ubicación: Txinparta.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-Rock: ELEKTRIKA (Punk Rock alternativo) / JARDIN INFIERNO (Hard Rock).

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. AKERBELTZ

20.30: Iglesia de la Encarnación. ZARUK «HAGADA» (Chelo y guitarra)

20.30: Plaza del Arriaga. Toro de fuego.

21.00: Pergola. DJ Luis Carlos del Pozo.

22.30: XXXIII Concurso Internacional de Fuegos Villa de Bilbao. Pirotecnia CAFFERO (Holanda); ubicación: Parque Etxebarria.

23.00: LEI DJ y DJ OREINAK; ubicación: Kaixo.

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: DJ KBilly; ubicación: Kranba!

23.00: DJ Txasky; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: END DJ; ubicación: Algara.

23.30: Plaza Nueva. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BILBAO + ABRAHAM CUPEIRO (Euskadi+ Galicia: Músicas del mundo)

23.30: Pergola. DECADAS 70/80 CON RADIO NERVION.

23.30: Abandoibarra. KAI NAKAI + OLATZ SALVADOR + MAREN.

00.00: Noche DJ: QUÉ TE PONGO DJ; ubicación: Txinparta.

00.30: NACHA LA MACHA; ubicación: Pinpilinpauxa.

Domingo 17

10:00: Diana de txistularis y txupin. Plaza Arriaga.

10.00: Turno solidario: Ibilaldia 2026 Bilbon; ubicación: Aixeberri.

10.00: Campeonato de ajedrez: simultáneas y a ciegas; ubicación: Tintigorri.

10.30: Exhibición del juego de mesa Blood Bowl; ubicación: Teilape Gunea.

10.30: XII Open Magic: Inscripción, partidas de cartas Pokemon y juegos de mesa; ubicación: Aixeberri.

10.30: Concurso gastronómico. Inscripción: Platos del mundo: Arroz; ubicación: Gastrogunea.

11.00: Mesa de artesanía - Asociación Novisi; ubicación: Askapeña.

11.00: Mercado Gure Lurreko Merkatua; ubicación: Gastrogunea.

11.00: Cata-Concurso «Nariz de Marijaia»; ubicación: Gastrogunea.

11.00: Museo de pasos. Salida de gigantes y cabezudos con txistularis y gaiteros.

11.00: Arenal. Cata de nariz de Mari Jaia y parrillada de bonito Hazi.

11.00-14.00: Plaza del Arriaga. Gargantua.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE.

12.00: Arenal. Parrillada de hamburguesa de verduras Hazi.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: horas: Taller de manualidades: ¡Haz tu animal Txinpartakide!; ubicación: Txinparta.

12.00: horas: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: horas: Hinchables; ubicación: Kaialde.

12.00: horas: Fiesta de la espuma (Actividad de Atzekalde - Kaixo, Pa...Ya y Kaskagorri); ubicación: Arriagako Atzekaldea.

12.00: Competición de rana; ubicación: Uribarri.

12.00: Juegos infantiles; ubicación: Pinpilinpauxa.

12.00: Taller de txalaparta; ubicación: Euskalgune.

12.00: Parrillada de verduras y hamburguesas de Eusko Label; ubicación: Gastrogunea.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Txikigunea: Auskalhop! Clown saioa; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Forró: baile brasileño; ubicación: Triangune.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de goitibeheras; ubicación: San Antón.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: POMADA BANDA; ubicación: Kranba!

13.00: ACID SOUL; ubicación: Hontzak.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Gu gara gu, artistak!; ubicación: Kaskagorri.

13.30: ARTABURUAK: 10º Aniversario; ubicación: Tintigorri.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Bihurri euskaldunen bazkaria; ubicación: Kaskagorri.

14.30: Concurso de goitiberas; ubicación: Zabalbide Kalea.

15.00: Concurso gastronómico. Reparto de premios: Platos del mundo: Arroz; ubicación: Areatza.

16.00: Magia ikuskizuna; ubicación: Kaskagorri.

16.30: Taller de historias ancestrales a ritmo de tambores; ubicación: Askapeña.

17.00: Marionetas TENDERETE; ubicación: Zaratas.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Taller de danza swing - Little Harlem; ubicación: Piztiak y Kranba!

17.30 : Serigrafia tailerra; ubicación: Kaskagorri

18.00: Displicentes; ubicación: Kaialde.

18.00: African Vibes Dance; ubicación: Askapeña.

18.00: Taller de swing; ubicación: Teilape Gunea.

18.00: Txalaparta; ubicación: Areatzako Kioskoa.

18.00: Moskotarde; ubicación: Moskotarrak.

18:00: Gran Vía. Desfile de la Ballena.

18.30: Salseo Salsoraya; ubicación: Zaratas.

18.30: AixeBeer; ubicación: Aixeberri.

18.30: CRAZZY JAZZERS; ubicación: Piztiak y Kranba!

19:00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. ZERUTXU (Markina-Xemein)

19.00: Dantza plaza; ubicación: Triangune.

19:30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00: Sala Bilborock XXXVIII. Muestra Metal Pop-rock: LUR JOTA (Rock) / DEIEDRA Rebel Folk (Euskal Folk)

20:00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: Master class de salsa; ubicación: Pa... Ya!

20.00: DJ Ziliuz, Mirakle y Saugga; ubicación: Askapeña.

20.00: Bingoz Bingo (Yogurina Borova eta Akrata Kristi); ubicación: Hor Dago Abante!

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. EN ESENZIA

20.30: Iglesia de la Encarnación. MUSBIKA «ANTONIO GAZTAÑAGAREN BIDAIA» (Violín, viola, chelo, clave, percusión y actor)

20.30: Plaza del Arriaga. Toro de fuego.

20.30: LAS SEXPEARES; ubicación: ubicación: Aixeberri.

20.30: GAUALDEKO HASPERENA; ubicación: Kulturgune.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. Pirotecnia PIROCENTER (Brasil)

23.00: ÁCIDO FOLKLÓRICO; ubicación: Piztiak.

23.00 : DJ Borja Nihil; ubicación: Zaratas.

23.00: BERBA LABANAKAZ; ubicación: Kulturgune.

23.00: Noche electrónica: OBI JUAN, MONICA ELEKTRA y DJ ZABOR; ubicación: Kranba!

23.00: Ziliux y Beñat; ubicación: Askapeña.

23.00: SKABIDEAN; ubicación: Euskalgune.

23.00: Noche joven; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: KILIKI+ MIRUA; ubicación: Algara.

23.30: Plaza Nueva. ARS NOVA NAPOLI (Italia: Folk)

23.30: Pergola. MI GRAN NOCHE.

23.30: Abandoibarra. JANUS LESTER + DUPLA

23.30: horas: NAXKER; ubicación: Kaskagorri.

23.45: VERTIGO (versiones U2); ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche DJ: DJ EROMENA; ubicación: Txinparta.

00.30: LAS KETCHUP; ubicación: Pinpilipauxa.

01.00: DJ OPILAK; ubicación: Hontzak.

01.15: PERLATA; ubicación: Kaskagorri.

03.00: LAS TXIRONGAS DJ; ubicación: Kaskagorri.

Lunes 18

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: pisto.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.11.00 horas: Hinchables; ubicación: Ripa.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE.

11.00: Taller de skate; ubicación: Plaza Arriaga.

11.30: Txokos para juego libre. ubicación: Kranba!

11.00-14.00: Arenal Gastrotxiki. Taller de cocina infantil.

11.30: KONPARTSAKIDETU! Gastrotxiki (1º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: Taller de talo; ubicación: Kaialde.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Taller de sensibilización: Deporte y discapacidad; ubicación: Hontzak.

12.00: Euskara Ikasleen Eguna: Paella lehiaketa eta jolasak; ubicación: Algara.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Juegos de madera de la mano de Kalaka; ubicación: Kulturgune.

12.00: KONPARTSAKIDETU! Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.00: Pergola. Bilbainadas. BILBAO MAPAMUNDI.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.15: «Jone, batzuetan» filmaren aurkezpena eta marianitada NIZE taldearekin; ubicación: Kaskagorri.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: horas: Txikigune: Taller de levantamiento de piedra; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Taller de pulseras; ubicación: Pa...ya!

12.30: Representación El Tenderete; ubicación: Askapeña.

12.30: Entrega del gigante de Aste Nagusia; ubicación: Zabalguneko Merkatua.

13.00: Taller de tortilla de patata 100% vegetal; ubicación: Piztiak.

13.00: Taller de máscaras; ubicación: Uribarri.

13.00: Taller de música; ubicación: Kranba!

13.00: Bat, bi, hiru....festa!; ubicación: Euskalgune.

13.00: Torneo de equipos de waterpolo; ubicación: Ripa.

13:00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13:00: Plaza de Santiago. Bertsolaris.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Vermut acústico: AINTZANE ARZAMENDI; ubicación: Txinparta.

14.00: VI premios Barullo; ubicación: Txomin Barullo.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: KSK Bazkaria; ubicación: Kaskagorri.

15.00: Euskalguneko bazkaria; ubicación: Euskalgune.15.00 horas: Euskara ikasleen bazkaria; ubicación: Algara

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

16.00: 3er Concurso de Skate de Aste Nagusia; ubicación: Plaza Arriaga.

16.30: Karaoke Txinparta y Piztiak; ubicación: Piztiak.16.30 horas: Karaoke ibiltaria; ubicación: Algara.

17.00: Fiesta con los payasos MOTX; ubicación: Zaratas.

17.00: AixeTxiki: Tiovivo ecológico y juegos infantiles; ubicación: Aixeberri.

17.00: Hinchables; ubicación: Ripa.

17.00: Punki olimpiadas; ubicación: Hontzak.

17.00: TXORIBURU eta NAZ; ubicación: Kaskagorri.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.00: Bingo musikatua; ubicación: Euskalgune.

17.30: Tardear con Ana Roja; ubicación: Teilape Gunea.

18.00: Grua Carola. Tardeo DANTZ

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.00: Tardeo SBK; ubicación: Askapeña.

19.00: Aerobithon; ubicación: Kaialde.

19.00: KSUS BELLY; ubicación: Hontzak.

19.00: Gazte konpartsen arteko jolas poteoa; ubicación: Kaskagorri.

19.00: Plaza Nueva. Danzas vascas. GOI-ALDE (Erandio)

19.00: Sigi-saga erromeria; ubicación: Teilape Gunea.

19.00: Mosko bingo musical; ubicación: Moskotarrak.

19.00: Karaoke-poteo juvenil; ubicación: Pa...ya!

19.30: Bertsotrikikalejira (ONINTZA ENBEITA eta JON MAIA) Kalderapeko tabernatik; ubicación: Zazpikaleak.

19.30: Versiones HUGHTWO; ubicación: Tintigorri.

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00 Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: LOVA LOIS(Rap kantautorea) / MAIALEN IBARRA (Euskal Pop Rock).

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. SUKAR

20:30 Iglesia La Encarnación. LES SYLVAINS «AURA SOAVE DI SEGRETI ACCENTI» (Soprano y clave)

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

20.30: KEPLER1; ubicación: Piztiak.

20.30: MAIRI; ubicación: Uribarri.

20.30: Dantzatu, dantzatu madarikatu!; ubicación: Euskalgune.

20.30: SWAMP STRINGBAND; ubicación: Triangune.

20.30: Cabaret Txomin; ubicación: Txomin Barullo.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. BEISEL PYROTECHNIK (Alemania).

23.30: Plaza Nueva. AGUJETAS & GUALBERTO (Andalucía: Flamenco)

23.30: Pergola. ASIER BILBAO SHOW.

23.30: Abandoibarra. COQUE MALLA.

23.00: horas: DJ Natxo; ubicación: Zaratas.

23.00: horas: Malko; ubicación: Kaialde.

23.00: TXISPAZO; ubicación: Kaixo.

23.00: EZPALAK; ubicación: Uribarri.

23.00: CHULERÍA, JODER!; ubicación: Kulturgune.

23.00: Noche de rap: AUZOKO_Uzta; ubicación: Kranba!

23.00: Jarrera: Lilakk & Skiat; ubicación: Askapeña.

23.00: APOTHEKE; ubicación: Euskagune.

23.00: KALAMO KURRENTE; ubicación: Triangune.

23.00: SOMAK; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: MARTE LASARTE + LUKIEK; ubicación: Algara.

23.30: AKERBELTZ erromeria; ubicación: Aixeberri.

23.30: SUKENA; ubicación: Kaskagorri.

23.45: MI HERMANA CORINA; ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche de DJ: LAS GEMELAS DE SWEET VALLEY; ubicación: Txinparta.

00.15: NO KONFORME; ubicación: Kulturgune.

00.30: SPARTAK DEMENTZIALA; ubicación: Kranba!

00.30: YURENA; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.30: Noche de rock; ubicación: Teilape Gunea.

01.00: DJ SAUGGA; ubicación: Piztiak.

01.00 : HERIO; ubicación: Kaixo.

01.00: Reimy DJ; ubicación: Euskalgune.

01.00: AMOOMA; ubicación: Triangune.

02.00: DJ IXXILA; ubicación: Kranba!

02.15: DJ Zatzaz; ubicación: Kultugune.

03:00: DJ SORGINTXUAK; ubicación: Kaixo.

Martes 19

10.00: Diana de txistularis y txupin. Plaza Arriaga.

10.00: Campeonato de ajedrez: Random chess y anti-ajedrez; ubicación: Tintigorri.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: tortilla de patata.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Competición de rana por parejas; ubicación: Euskalgune.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

11.30: Plaza Santiago. Concierto Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

12.00: Pergola. Bilbainadas. GAU PASA.

12.00: Photocall/Taller de chapas; ubicación: Zaratas.

12.00: Fiesta de la espuma y juegos de agua; ubicación: Kulturgune.

12.00: Juegos de madera; ubicación: Kaialde.

12.00: Talleres infantiles; ubicación: Kaixo.

12.00: Ogi tailerra; ubicación: Algara.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: KONPARTSAKIDETU! Actuación de kalejira; ubicación: Gastrogunea.

12.00: Taller de cerámica; ubicación: Hontzak.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Taller de slime; ubicación: Pa...ya!

12.30: Escalada bilbaína; ubicación: Askapeña

12.30: Bertso-potea (txosnagunean); ubicación: Algara.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: Taller de salsa y bachata: Escuela de baile Tumbao; ubicación: Piztiak + Kranba!

13.00: Vermut poeta: EL CLUB DE LA POETAS VIVAS; ubicación: Txinparta.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: Senideen kontzentra; ubicación: Txori Barrote.

13.15: Concurso gastronómico. Inicio de la entrega de tortillas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: WESTFALIA TXOU SYSTEM; ubicación: Euskalgune.

14.00: Torneo popular de waterpolo; ubicación: Ripa.

14.00: Bertso bazkaria; ubicación: Algara.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de tortillas; ubicación: Gastrogunea.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

15.00: Bazkaria senideekin; ubicación: Txori Barrote.

15.00: XXVII. Mus Txapelketa. Izen ematea Abante txosnan abuztuaren 16tik, 128 bikote osatu arte; ubicación: Hor Dago Abante!

15.00: Concurso gastronómico. Reparto de premios: Tortilla de patatas; ubicación: Areatza.

16.00: Bilboko Aste Nagusiko Bertsolari Gazteen VI. Sariketa; ubicación: Algara.

17.00: Taller de percusión; ubicación: Zaratas.

17.00: Taller de rap cultural + concurso popular de Free style; ubicación: Plaza Arriaga.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Discofiesta; ubicación: Kaialde.

17.30: Bertso poteoa; ubicación: Zazpikaleak.

17.30: Marra Zikinak - Reyerta de rayadorxs; ubicación: Kranba!

18.00: Música clásica: EA LAUKOTEA; ubicación: Hontzak.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.30: Chocolatada; ubicación: Pa...Ya!

19.00: AIAMA; ubicación: Txinparta.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. GAZTEDI (Santutxu)

19.00: PANDEMOLDIUM; ubicación: Uribarri.

19.00: A LITTLE BEAT; ubicación: Askapeña.

19.00: Mosko karaoke; ubicación: Moskotarrak.

19.30: Poteo musical de mujeres*; ubicación: Pa...Ya!

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-Rock: FLOR Y TROL (Pop&troll) / THE DALTONICS (Pub Rock Garaje)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era. ¡Trae tu traje de euskal dantzak!

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. JOSELU ANAIAK

20.30: Iglesia de la Encarnación. IRAGANA BETIKOTZEN LAUKOTEA (Txistu, piano, viola y soprano)

20:30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

20.30: ZIZTADA & RLANTZ; ubicación: Aixeberri.

20.30: SEMBRANDO KAOS; ubicación: Kulturgune.

20.30: 2º Concurso de baile de Aste Nagusia; ubicación: Triangune.

21.00: SINNER RAGE; ubicación: Uribarri.

21.00: MALAKOPA; ubicación: Askapeña.

21:15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle. (página 30)

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. KUMA FIREWORKS (Canadá).

23.00: DJ HAMAHIRU; ubicación: Kaialde.

23.00: HILOTZ; ubicación: Uribarri.

23.00: KAPARRAK; ubicación: Kulturgune.

23.00: ADUR; ubicación: Kranba!

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: EIRE; ubicación: Euskalgune.

23.00: DEBRASS BAND; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: ITHAKA + TOC; ubicación: Algara.

23:30: Plaza Nueva. REBECA RODS & BLACK LIGHT GOSPEL (Madrid)

23:30: Pergola. MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA MEXICANA.

23.30: Abandoibarra. BANDA MUNICIPAL DE BILBAO Y SOROTAN BELE.

23.30: BENGO; ubicación: Aixeberri.

23.30: EUSKOPRINCESS; ubicación: Kaskagorri.

23.45: DETOMEITOS; ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche DJ: SAUGGA DJ; ubicación: Txinparta.

00.00: INOREN ERO NI; ubicación: Kranba!

00.30: ROSA LOPEZ; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.45: GANIBET; ubicación: Kulturgune.

01.00: FEAR CROWD; ubicación: Uribarri.

01.00: La Fulana DJ; ubicación: Euskalgune.

01.15 horas: ZEKER; ubicación: Kaskagorri.

02.00: KRIMEN Y CASTIGO; ubicación: Piztiak.

02.00: DJ TRONIS, LAMIA MARI y Dj PUÑALES; ubicación: Kranba!

02.00: DJ La Presidenta del Flow; ubicación: Zaratas.

02.30: DJ Bull; ubicación: Pa...Ya!

Miércoles 20

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: X edición del campeonato de basket 3x3 Aste Nagusia (jóvenes); ubicación: Plaza Arriaga.

10.00: Visita a los niños y niñas del hospital de Basurto con Marijaia y el circo; ubicación: Plaza Arriaga.

10.00: Campeonato de ajedrez: Partidas individuales; ubicación: Tintigorri.

10.30: Arenal. Certamen Gastronómico. Inscripción: chipirones en su tinta

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

11.00: Gastrotxiki (inscripción); ubicación: Gastrogunea.

11.30: Gastrotxiki (1º pase); ubicación: Gastrogunea.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

12.00: CUENTACUENTOS; ubicación: Kaialde.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Pergola. Bilbainadas. LOS CHIMBEROS.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.00: Feria de agricultores y artesanos locales, con invitación especial de Ekuador Etxea; ubicación: Triangune.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.30: Txikigune: Taller de algodón de azúcar; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Taller de pintar la txosna con la ilustradora Histerika; ubicación: Piztiak.

12.30: Kolore taller de arte: Ruleta de los cuerpos diversos); ubicación: Txinparta.

12.30: XII carrera infantil de motos Molto; ubicación: Moskotarrak.

12.30 Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Altxapoteo con Kittu, desde Bira; ubicación: Altxaporrue.

13.00: Taller infantil: Tutti Fruitti; ubicación: Uribarri.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: TEA y GAL; ubicación: Kranba!

13.00: Marianito prestaketa; ubicación: Algara.

13.15: Concurso gastronómico. Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Dr BALTZ; ubicación: Euskalgune.

14.00: Trivial feminista; ubicación: Kaskagorri.

14.00: Concurso gastronómico. Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Comida feminista; ubicación: Askapeña.

14.30: Plaza Santiago. Comida con Bertsolaris. NEREA ELUSTONDO eta GORKA PAGONABARRAGA).

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

15.00: Altxabazkaria; ubicación: Altxaporrue.

15.00: Lurra eguneko bazkaria; ubicación: Eguzkizaleak.

15.00: Bazkari feminista transmaribibolloa; ubicación: Kaskagorri.

15.30: Musika emanaldia; ubicación: Algara.

16.00: X edición del campeonato de basket 3x3 Aste Nagusia (adultos); ubicación: Plaza Arriaga.

16.30: KITTU; ubicación: Kaialde.

16.30: ORLIS PINEDA; ubicación: Askapeña.

16.30: Subida popular de piraguas; ubicación: Itsasmuseum.

17.00: Danzas del mundo; ubicación: Zaratas.

17.00: Sobremesa con ANDONI OLLOKIEGI; ubicación: Altxaporrue.

17.00: Pasacalles musical; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

17.00: KONPARTSAKIDETU! Construye tu txosna; ubicación: Plaza Arriaga.

17.00: Trabesti showa: Xarma, Albina, Divina eta Yogurinha; ubicación: Kaskagorri.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

18.00: Elektrotxorongo elektrotxaranga; ubicación: Eguzkizaleak.

18.00: Travestipoteo; ubicación: Pinpilinpauxa.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.30: Espectáculo bertso-poético: Grupo creativo colectivo LOKATZ LOREAK; ubicación: Txinparta.

19.00: Bailes de romería con Sigi-Saga; ubicación: Piztiak + Kranba!

19.00: Poteo con la charanga Dizkobolo; ubicación: Altxaporrue.

19.00: XATIRO; ubicación: Hontzak.

19.00: Pasacalles y reparto de la Mosca y la Campana; ubicación: Pa...Ya!

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. SALBATZAILE (Castaños)

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

19.30: THE COWBOY; ubicación: Tintigorri.

19.30: Batalla de bailes; ubicación: Moskotarrak.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII. Muestra de Metal Pop-rock: MERIDIAN (Rock alternativo) / CLARA CORRAL & The Cute Canallas (Pop Rock)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: MALACOPA; ubicación: Zaratas.

20.00: Zumba; ubicación: Kaixo.

20.00: Gazte txanda transmaribibolloaren hasiera; ubicación: Kaskagorri.

20.00: EUSKAL ROCKMERIA; ubicación: Teilape Gunea.

20.00: Turno solidario; ubicación: Pinpilinpauxa.

20.00: Turno de los miembros de la Fundación Síndrome de Down por la integración y la igualdad en Aste Nagusia; ubicación: Moskotarrak.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. LA FANIA

20.30: FOLK RIPPERS; ubicación: Kaixo.

20.30: ENBATA LORADE; ubicación: Uribarri.

20.30: THE GREAT PRETENDERS: Tributo a Queen; ubicación: Aixeberri.

20.30: ALTXAPORRU ERROMERIA; ubicación: Euskalgune.

20.30: Iglesia de la Encarnación. ENSEMBLE KURAIA «DESDE EL BARROCO AL SIGLO XX» (Flauta, clarinete, violín, chelo y piano)

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.00: GUILLOTINA; ubicación: Askapeña.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22:30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. Pirotecnia ARTEFOGO (Galicia)

23.00: DJ Broken Bones; ubicación: Zaratas.

23.00: KRESALA; ubicación: Kaialde.

23.00: IRAULTZA erromeria; ubicación: Uribarri.

23.00: ZIRKINIK BEZ; ubicación: Kulturgune.

23.00: DJ QUITAPENAS COLECTIVA; ubicación: Kranba!

23.00: MANOLO KABEZABOLO; ubicación: Askapeña.

23.00: TXALAINAK; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: XIBEROOTS+ BAD SOUND; ubicación: Algara.

23.30: Plaza Nueva. MERCEDES PEÓN (Galicia: Folk)

23.30: Pergola. NOCHE DE BOLEROS «BALADAS Y BOLEROS CON GUILLERMO GARMENDIA».

23.30: Abandoibarra. BILBOKO ORKESTRA SINFONIKOA + MOCEDADES

23.30: BON MEDICINE: Tributo a Bon Jovi; ubicación: Aixeberri.

23.45: UNHOLY COVERS; ubicación: Tintigorri.

00.00: Parque Europa. ROZALEN.

00.00: MASTA QUBA; ubicación: Piztiak.

00.00: Noche reggae: DJ SUSTRAI SISTER; ubicación: Txinparta.

00.00: BIDEAN erromeria; ubicación: Kaixo.

00.30: AINHOA CANTALAPIEDRA; ubicación: Pinpilinpauxa.

01.00: ANIS GUATEQUE; ubicación: Kranba!

01.00: DJ Iranjaiser; ubicación: Euskalgune.

02.00: DJ La Presidenta del Flow; ubicación: Zaratas.

02.00: DJ QUITAPENAS COLECTIVA; ubicación: Kranba!

02.00: DJ DENZ; ubicación: Algara.

02.30: Erromeria gaua; ubicación: Teilape Gunea.

03.00: DJ ISMA; ubicación: Kaixo.

Jueves 21

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: Campeonato de ajedrez: Torneo interescolar; ubicación: Atxuriko Kantxak.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: sukalki.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Arenal. Cata de Vino Hazi.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

12.00: Arenal. Recepción de las Txupineras.

12.00: Taller de arte exploratorio con Eurie Cierbide; ubicación: Piztiak.

12.00: Photocall/Taller de calcamonías; ubicación: Zaratas.

12.00: Fiesta de la espuma y juegos de agua; ubicación: Kulturgune.

12.00: Taller de chapa digital; ubicación: Kaialde.

12.00: Disko txiki; ubicación: Kaixo.

12.00: Txanpon baten truke: Txintxeta, Klipa eta Txorroskilo pailazoak; ubicación: Algara.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Taller de fondant; ubicación: Hontzak.

12.00: Concurso de rubik; ubicación: Moskotarrak.

12.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

12.00: Pergola. Bilbainadas. 5 BILBAINOS.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Txikigunea: Buruarinen tailerra; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Pinta caras; ubicación: Pa...Ya!

12.30: Txotxongilo tailerra; ubicación: Kaskagorri.

12.30: Papiroflexia antimilitarista; ubicación: Triangune.

12.30: Taller de chapas: Palestina; ubicación: Askapeña.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: Plaza Santiago. 13.00 horas: Bertso saioa IXONE ASATEGI, ELI PAGOLA eta ONINTZA ENBEITArekin

13.00: Sukalki solidario: Aspanovas; ubicación: Uribarri.

13.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas del concurso; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Obra de teatro humor feminista: LA GATA EN EL TEJADO; ubicación: Txinparta.

13.30: HIRUNDA; ubicación: Euskalgune.

14.00: Euskara saria; ubicación: Hau Pittu Hau.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Comida internacionalista; ubicación: Askapeña.

14.30: Atzekaldeko konpartsen bazkaria; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

15.00: Euskaraz Bizi eguneko bazkaria; ubicación: Hau Pittu Hau.

15.00 Arenal. Certamen Gastronómico. Entrega de premios.

15.30: Juegos de agua interkonpartsas; ubicación: Ripa.

16.00: Podcast en directo con Dale Punki Dale; ubicación: Piztiak.

16.30: VENENO INMORTAL; ubicación: Askapeña.

17.00: Juegos reunidos; ubicación: Zaratas.

17.00: Txulalai; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

17.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de pasacalles; ubicación: Kulturgune.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Gotx elektrotxaranga; ubicación: Hau Pittu Hau.

18.00: MIRIAM LUJUA; ubicación: Pitziak.

18.00: Batucada REPERKUSIÓN FEMINISTA; ubicación: Txinparta.

18.00: Tardeo; ubicación: Kaialde.

18.00: Pasacalles musical de Arriaga Atzekaldea; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

18.00: EDU ZARDOYA (concierto acústico); ubicación: Triangune.

18.00: Plaza Arriaga. Homenaje a la ikurriña.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

19.00: Tardeo y jaleo!: DJ CURRUSCU; ubicación: Txinparta.

19.00: Tardeo TXARLI; ubicación: Zaratas.

19.00: ZAUNKA; ubicación: Hontzak.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. ALKARTASUNA (Bermeo)

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

19.30: Concentración de salseros de la mano de Salsoraya; ubicación: Kulturgune.

19.30: Tardear con Ana Roja; ubicación: Teilape Gunea.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: SAMOAH (Pop-Rock alternativo) / REELER (Indie Rock alternativo)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: VULCANIZADAS (concierto acústico); ubicación: Triangune.

20.00: Bilbo Kantari; ubicación: La Bolsa Eraikina.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. MUXUTRUK

20.30: Iglesia de la Encarnación. NORTHERN CELLOS «VIOLONCHELOS DE PELÍCULA» (Chelos acústicos y batería)

20.30: BORROKA BAI, SEÑORAK ERE BAI; ubicación: Piztiak.

20.30: XXVII concurso de feos; ubicación: Moskotarrak.

20.30: THE USKI'S; ubicación: Aixeberri.

20.30: LOS TRES; ubicación: Askapeña.

20.30 Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.00: ALARMA MOREA; ubicación: Pa...Ya!

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30 Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. FÊTES ET FEUX PRESTATIONS (Francia)

23.00: DJ Esther; ubicación: Piztiak.

23.00: Fiesta de los 80-90; ubicación: Zaratas.

23.00: DJ Bull; ubicación: Kulturgune.

23.00: MIKOSIS; ubicación: Euskalgune.

23.00: Transmaribibollo gaua (DJ Bekunia + DJ Roulette); ubicación: Teilape Gunea.

23.00: DANDY FEVER; ubicación: Kranba!

23.00: STEADY ROCKETS + AKATZ; ubicación: Algara.

23.15: BSRT Kølektiv; ubicación: Askapeña.

23.30: Plaza Nueva. XABI ABURRUZAGA (Euskadi: Folk)

23.30: Pergola. NOCHE DE HABANERAS CON LOS CHIMBEROS.

23.30: Abandoibarra. ALCALA NORTE

00.00: Parque Europa. GATIBU GAZTEA GAUA.

00.00: Noche DJ: DJ KENE & DJ KUKU; ubicación: Txinparta.

00.00: PARABELLUM; ubicación: Pa...Ya!

00.30: TURISTA SUECA; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.30: NATTY BO; ubicación: Kranba!

01.00: Sopas de ajos de Jose; ubicación: Hontzak

01.00: ATTURRI; ubicación: Euskalgune.

01.00: Ziliux y Beñat; ubicación: Askapeña.

01.30: ODEI BARROSO; ubicación: Kaskagorri.

02.00: PANTX RECORDS SELEKTOREAK; ubicación: Kranba!

02.00: DJ Elepunto; ubicación: Algara.

03.00: BOLOA; ubicación: Kaskagorri.

05.30: Iranjaise DJ; ubicación: Kaskagorri.

Viernes 22

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: Campeonato de ajedrez: Campeonato de la amistad (por equipos); ubicación: Moskotarrak.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Bacalao al Pil Pil

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Arenal. Reparto y cata de Bizkaiko Txakolina.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNEA.

11.00: Gastrotxiki: Gildas (inscripción); ubicación: Gastrogunea.

11.30-12.00: Arenal. Gastrotxiki. Taller de cocina infantil.

12.00: Pergola. Entrega de premios de la XXXVII edición del concurso de bilbainadas.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao. GAU PASA

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Taller de reciclaje: Decora una maceta y llévate una planta; ubicación: Kranba!

12.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de marionetas; ubicación: Kranba!

12.00: Hinchables; ubicación: Ripa.

12.00: Gentzane eta Ander trikitilariak; ubicación: Pinpilinpauxa.

12.00: Irola Irratia en vivo; ubicación: Kranba!

12.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.30: 123...festa! Discofiesta infantil; ubicación: Pa...Ya!

12.30: Taller ecologista; ubicación: Triangune.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK

13.00: Ledesma y Diputación. Fanfarria. Ardoa Barrura

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: Taller de Brega funk con Qiru; ubicación: Piztiak.

13.00: Bailes Kanalla ibiltaria; ubicación: Kaialde.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Espectáculo de monólogos: Katana con Ana Goitia; ubicación: Txinparta.

14.00: Comida con Luberri; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Comida internacionalista; ubicación: Askapeña.

15.00: Podcast en directo con Dale Punki Dale; ubicación: Piztiak.

15.00: Etxera eguneko bazkaria; ubicación: Txori Barrote.

15.00: Bilbo Hiria Irratiaren bazkaria; ubicación: Algara.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

17.00: AixeTardeo; ubicación: Aixeberri.

17.00: SAREren kontzertu sorpresa eta ekitaldia; ubicación: Kaskagorri.

17.00: XXVIIª Hiri krosa: Inicio de convocatoria.

17.00: XXVIIª Hiri krosa: Salida Txupetes y Txikis.

17.15: XXVIIª Hiri krosa: Salida Pre-benjamínes y Benjamínes.

17.35: XXVIIª Hiri krosa: Salida Alevines e Infantiles.

17.50: XXVIIª Hiri krosa: Salida Cadetes y Juveniles.

18.00: Cata de cerveza; ubicación: Teilape Gunea.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.05: XXVIIª Hiri krosa: Salida de atletas en Silla de ruedas.

18.25: XXVIIª Hiri krosa: Salida absoluta.

18.30: Taller de talos infantil; ubicación: Uribarri.

18.30: KARAM; ubicación: Askapeña.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. URDAIBAI-IRRINTZI ALAI (Forua-Busturia)

19.00: DJ IKER; ubicación: Tintigorri.

19.30: XXVIIª Hiri krosa: Entrega de premios.

19.00: Txikigune- Escenario Pergola. Teatro infantil.

19.30-21.00: Casco Viejo. Fanfarria. Ardoa Barrura

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: WITHREDD (Alt Metal progresivo) / MS. MISSERY (Alt Rock Metal)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: Monólogo Divina Comedia + Ken Panada + king Mas Salami; ubicación: Piztiak.

20.00: MIROTZ; ubicación: Askapeña.

20.00: Playback lehiaketa; ubicación: Kaskagorri.

20.00: Kalejira Marijaiarekin; ubicación: Txomin Barullo.

20.30: Tardeo y jaleo!: Perpetua Rebollo DJ Pinchadiscos; ubicación: Txinparta.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. NUEVA ETAPA.

20.30: Iglesia de la Encarnación. ELAINE ENSEMBRE x ESAS «REDESCUBRIENDO LA MÚSICA DE LAS MUJERES COMPOSITORAS» (Violín, viola y fagot)

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. DIMATTEO FIREWORKS (Italia)

23.00: TRIKOMA; ubicación: Askapeña.

23.00s: Patxangeo gaua; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: ZETKIN; ubicación: Kranba!

23.00: END DJ; ubicación: Algara

23.15: KSK pasapotearen bila; ubicación: Kaskagorri.

23.30: Pergola. ALEJO STIVEL.

23.30: Plaza Nueva. XXXII. BILBO REGGAE SPLASH: WINSTON REEDY (Reino Unido)

23.30: Abandoibarra. SHINOVA

23.30: DJ Lobas; ubicación: Kulturgune.

23.30: 48280; ubicación: Pa...Ya!

23.45: DJ Irantzu Varela; ubicación: Piztiak.

00.00: Parque Europa. LOS40 SESSIONS ASTE NAGUSIA

00.00: Noche DJ: DJ PIPI; ubicación: Txinparta.

00.15: KUARTZ; ubicación: Kranba!

00.30: GAUPA KULT; ubicación: Askapeña.

00.30: ESTRELLA XTRAVAGANZA; ubicación: Pinpilinpauxa.

01.15: DJ A.K y LA WOMAN; ubicación: Kranba!

01.30: MALAKIAS MX3; ubicación: Pa...Ya!

02.00: Pary & Tiza DJak; ubicación: Algara.

03.00: DJ Txabar; ubicación: Pa...Ya!

Sábado 23

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: XXVI Campeonato Internacional de Ajedrez; ubicación: Atxuriko Kantxak.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Marmitako.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

11.00: Arenal. Cata de Bizkaiko Txakolina y Eusko Sagardo.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE. (página 29)

12.00: Pergola. Bilbainadas. LOS CHIMBEROS.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.00: Teatro Arriaga. Entrega Acrósticos.

12.00: Pintacaras; ubicación: Kaixo.

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de serigrafía; ubicación: Algara.

12.00: Parrillada de productos de Eusko Label (Bonito del norte); ubicación: Gastrogunea.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Tango: baile argentino; ubicación: Triangune.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Ledesma y Diputación. Fanfarria. Adiskideak.

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: 1,2,3...Fiesta!!!; ubicación: Kulturgune

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: LAUPE; ubicación: Hontzak.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Vermut acústico: OLATZ SALVADOR; ubicación: Txinparta.

13.30: Pizpirri diskoaren aurkezpena sorpresekin; ubicación: Txori Barrote.

13.30: Postal idazketa; ubicación: Txori Barrote.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

15.00: Comida interkonpartsas; ubicación: Areatza.

15.00: Recital de poesía con Poliamor+Bilbao: «Poliversos: palabras como escudo de conjunción masiva»; ubicación: Piztiak.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega premios.

16.00: REGATAS. Emakumeen X. Ikurriña –ANE AIZPURUREN V OROIMENA en la Ría de Bilbao

16.45: REGATAS. XLVII regata «Villa de Bilbao» en la Ría de Bilbao

17.00: AixeTardeo; ubicación: Aixeberri.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.15: Herri kirolak entre comparsas; ubicación: Plaza Arriaga.

18.00: Taller drag: Lasyphiliss + Andrigina; ubicación: Piztiak.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

19.00: Tardeo y jaleo!: DJ Hija del Nopal; ubicación: Txinparta.

19.00: Tardeo DJ IKER; ubicación: Tintigorri.

19.00: Plaza Nueva. Danzas vascas. MIKEL DEUNA (Iurreta)

19.30: Txikigune- Escenario Pergola. Teatro infantil.

20.00: RENPALAGOAK; ubicación: Piztiak.

20.00: Poteo nostalgikoa Sama Sikurekin; ubicación: Kaskagorri.

20.00: Reparto banderas azul y marrón, y premio Palmada; ubicación: Plaza Arriaga.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: MALAMUTH (Alt Rock Metal) / KERNHELL (Heavy Metal)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. TXAPELA BRAVA, A&B SHOW.

20.15: SEDIENTOS DE CUMBIA; ubicación: Askapeña.

20.30: Iglesia de la Encarnación. TRIO DE CAMARA PHILOMELE (Violín, chelo y guitarra)

20.30: YEEHAWS; ubicación: Pa...Ya!

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.00: Pergola. DJ Luis Carlos del Pozo.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. Pirotecnia Valecea (Araba)

23.00: EL GRAFITI; ubicación: Piztiak.

23.00: KATXIKALI; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: K-BILLY; ubicación: Kranba!

23.00: DJ Hamahiru; ubicación: Algara.

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: KSK abordatzeak; ubicación: Kaskagorri.

23.00: Plaza Nueva. ACETRE (Extremadura: Folk)

23.00: Pergola. SANDRO GIACOBBE.

23.00: Abandoibarra. LINAJE

00.00: Parque Europa. FIESTAZO MEGASTAR.

00.00: Noche DJ: DJ DANI; ubicación: Txinparta.

00.30: LAS FELLINI; ubicación: Pinpilinpauxa.

01.00: DJ Sergio; ubicación: Pitziak.

01.00: Hemendik etxera DJ; ubicación: Kaskagorri.

04.00: DJ Morales; ubicación: Kaskagorri

Domingo 24

08.00: AixeGosari; ubicación: Aixeberri.

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Rabo guisado.

10.30: Plaza Circular. Comienzo XXXIV concentración gigantes y cabezudos.

11.00: Gargantúa; ubicación: Plaza Arriaga.

11.00: Mercado de baserritarras; ubicación: Gastrogunea.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00 XXXIII. Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao. Entrega del premio.

12.00 Pergola. Bilbainadas. BILBAO MAPAMUNDI.

12.00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Fiesta de la espuma; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

12.00: Taller de lengua de signos; ubicación: Kranba!

12.30: SWING SIDE BILBAO; ubicación: Triangune

12.30 Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

13.00 Plaza Nueva. GRAN ALARDE DE TXISTULARIS junto con quinteto de metales, Iñar Sastre, Iñigo Eskubi, Amaiur Cajaraville, Ander Zulaika y el Coro de San Antón. Dirección Txaber Fernández.

13.00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00 Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00 Arenal. XXXIV Concentración de Gigantes.

13.00: Poteo Altxafriki Brass Band; ubicación: Zazpikaleak.

13.00: KSK-Txori luntxa; ubicación: Kaskagorri.

13.00: Will selektah Reggae Vinyl DJ set; ubicación: Hontzak

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Bermut musikatua; ubicación: Teilape Gunea.

14.00: Jubilatuen poteo kantaria; ubicación: Zazpikaleak.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

17.00: Disko jaia; ubicación: Zaratas.

17.30: Cantautor cubano ISMAEL DE LA TORRE; ubicación: Askapeña.

18.00: ZAZPIZAR erromeria; ubicación: Kaskagorri.

18.00: MIRIAM LUJUA; ubicación: Pinpilinpauxa.

18.30: Lanzamiento de hielo; ubicación: Aixeberri.

19.00: ROJO CANCIONERO; ubicación: Askapeña.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. BETI JAI ALAI (Basurto)

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: KILIMAK; ubicación: Kulturgune.

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

22.00: FIN DE FIESTA y despedida de Marijaia. Aurresku de honor a Pregonero y txupinera frente al Ayuntamiento.

