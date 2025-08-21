El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»

Un joven comparte en un vídeo en TikTok sobre su primera experiencia en Aste Nagusia

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:59

Cuando uno vive su primera Aste Nagusia, siente algo especial. El jolgorio en la calle, el ambiente en las zonas de poteo y en las txosnas, los fuegos artificiales, concursos culinarios, conciertos al aire libre... Es lo que le ha pasado a un madrileño que en sus vacaciones en Bilbao, sin premeditación alguna, se ha encontrado con la ciudad rebosando actividad festiva por todos sus rincones.

Un vídeo en TIkTok de Rubén Maillo -conocido DJ afincado en Córdoba- sobre su primera Semana Grande bilbaína acumula numerosas visualizaciones. «Cuando elegimos Bilbao, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con este cipote», explica. Con el típico pañuelito azul anudado al cuello, el productor musical relata cómo está siendo su experiencia en los festejos del botxo.

Lo cierto es que se deshace en halagos hacia las fiestas más importantes del año en la capital vizcaína. Su sorpresa ha sido máxima. «Estoy flipando. Esto en muchos sitios sería imposible hacerlo», lanza. El joven alucina con el ambiente en la calle y, en concreto, con que el recinto festivo se sitúe en un punto tan céntrico de la ciudad y al aire libre. «¡Mirad cómo está la calle! Músicos tocando, hemos visto un espectáculo de acrobacias áreas... ¡Increíble!», afirma ensimismado el DJ mientras pasea por el puente de El Arenal, a la luz del atardecer, y observa de primera mano la cara más fiestera de la ciudad.

blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@dejotamai/video/7540385763167390998" data-video-id="7540385763167390998" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" >
@dejotamai Estoy flipando. Esto en muchos sitios sería impensable hacerlo. Aqui se hace y la gente disfruta a tope. Enhorabuena por disfrutar las fiestas como lo hacéis aquí gente. #astenagusia ♬ sonido original - Rubén Maillo | DJMAI

Según asegura, en Córdoba o en otras ciudades andaluzas, las fiestas patronales se organizan de otra manera y se celebran en recintos más acotados, en ocasiones, lejos del centro: «Están 9 días en la calle, en la misma calle, no hay recinto ferial... Eso no existe. Está todo lleno de peña. Es la ribera del río... todo eso, lleno de gente. ¡En la misma calle! Y aquí no se queja nadie, aquí disfruta todo el mundo. Yo no me quejo, pero tenemos mucho que aprender». Y hay más cosas que le sorprenden: «Ayer pasamos por un parque y la gente hace botellón. Todo lleno de bolsas...», agrega.

