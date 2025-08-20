El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 'Booster', una de las atracciones más fuertes del Parque Etxebarria, se despide de Aste Nagusia por una avería

El 'Booster', una de las atracciones más fuertes del Parque Etxebarria, se despide de Aste Nagusia por una avería

Un fallo mecánico obliga a desmontar la atracción y los plazos de reparación son superiores a la semana

A. Mateos

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:59

El 'Booster', una de las atracciones habituales del Parque Etxebarria durante la Aste Nagusia, apaga sus luces para lo que resta de fiestas. Según informan fuentes municipales, una avería de la atracción tras el control y mantenimiento rutinario ha obligado a los feriantes a desmontarla antes de tiempo. Los plazos para subsanar el fallo mecánico y volver a montar la atracción son superiores a la semana por lo que los feriantes descartan su reapertura.

El camión de los feriantes recoge el 'Booster', ya desmontado. Gabriel Cuesta

Los responsables del 'Booster' detectaron la avería este martes a última hora de la noche y decidieron suspender su actividad de inmediato por motivos de seguridad. Acto seguido comenzó el proceso del desmontaje que ha concluido con la marcha del Parque Etxebarria antes de tiempo.

Esta atracción es uno de los grandes atractivos de las fiestas. Los usuarios van sentados sin respaldo para los pies en dos habitáculos que hacen giros de 360º y se elevan a una altura por encima de los 50 metros.

