El poteo travesti llena de color las calles de Bilbao: «¡Esto es una fiesta, lo mejor de Aste Nagusia!» La comparsa Pinpilinpauxa lleva desde 2015 organizando una de las actividades más festivas y divertidas de la Semana Grande

Virginia Melchor Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:22

Pelucas, plumas y purpurina volvieron este miércoles a llenar de color y alegría las calles de Bilbao. Centenares de personas participaron en el poteo travesti, que arrancó a las seis de la tarde desde Pinpilinpauxa y recorrió el Arenal con paradas en Ledesma. Organizado desde 2015 por la comparsa de la purpurina, el desfile se ha consolidado como una de las citas más festivas y divertidas de la Aste Nagusia. ¡Dentro vídeo!