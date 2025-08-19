El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Tequifresa o plata o plomo? No, 'Turbo' es el chupito que arrasa esta Aste Nagusia

Esta Semana Grande se ha colado en la txosna Moskotarrak este licor de color azul y sabor afrutado

Miriam Guadilla

Martes, 19 de agosto 2025, 19:36

Cada Aste Nagusia tiene sus modas, desde accesorios como gafas o gorros hasta alguna bebida diferente que se cuela en las txosnas y que los más fiesteros se animan a mezclar entre kalimotxos y cervezas. Este año la novedad es el chupito 'turbo'. Su éxito no solo se debe a su sabor dulce y afrutado, sino también a la originalidad del envase: un pequeño bidón que simula un aceite de motor. «Yo creo que está gustando mucho el envase, porque tiene hasta iconos como si fuese del coche y además es un producto local», explican desde la txosna Moskotarrak.

El color azul fosforito del líquido también pica la curiosidad de quienes se acercan a probarlo. «Está luchando con el «plata o plomo» para declararse el chupito más pedido en Moskotarrak, llevamos tres días y ha sido el más solicitado sin duda», cuentan los trabajadores.

Todo apunta a que el 'chupito turbo' ya se ha ganado un sitio en la memoria festiva de esta Aste Nagusia.

