Mariano sustituye a Boyé en el once del Alavés frente al Girona

La baja por sanción de Lucas Boyé no ha cambiado los planes de Eduardo Coudet. El entrenador argentino ha apostado por introducir a Mariano en ... el once, manteniendo en su visita al Girona el esquema con dos puntas y el 1-4-4-2 que ha utilizado en las anteriores cuatro jornadas frente a Elche, Rayo, Valencia y Espanyol.

El '9' hispano-dominicano, autor de un 'hat-trick' frente al Getxo en Copa pero que no juega en Liga desde hace un mes, es la única novedad de una alineación en la que Parada sigue como central en el eje de la zaga. El regreso de Pacheco a la convocatoria tras recuperarse de su lesión en el hombro no varía la configuración de la defensa del Chacho, que no corre riesgos de inicio en Montilivi con el zaguero navarro.

El resto de la alineación del Alavés es la misma que ganó (2-1) al Espanyol en Mendizorroza en la anterior jornada. Sivera estará bajo palos, con Jonny (derecha) y Yusi (izquierda) en los costados y Tenaglia y Parada como centrales en una zaga que vuelve a conformarse con cuatro laterales a pesar de la vuelta de Pacheco.

El doble pivote lo formarán Denis Suárez y Blanco, que está a una tarjeta de ver la quinta y perderse el siguiente partido. La banda derecha será para Calebe y la izquierda para Aleñá. Y en ataque se mantine la pareja de puntas, aunque Mariano será el que acompañe a Toni Martínez. Aunque durante la semana probó en Ibaia con una única referencia y con un centrocampista más (Pablo Ibáñez) en su equipo, Coudet ha apostado definitivamente por mantener el dibujo que tan bien le está funcionando a pesar de no contar con Boyé en Montilivi.

Un once ofensivo y continuista con el que los vitorianos buscarán derrotar a un Girona en horas bajas, colista y equipo más goleado de LaLiga. Los vitorianos aspiran a un triunfo que les mantenga cerca de los puestos europeos y les aleje todavía más del descenso.