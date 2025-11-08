El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mariano, frente al Getxo. JESÚS ANDRADE
Girona-Alavés

Mariano sustituye a Boyé en el once del Alavés frente al Girona

Coudet mantiene su plan con dos puntas en una alineación en la que Parada sigue como central a pesar del regreso de Pacheco

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:56

La baja por sanción de Lucas Boyé no ha cambiado los planes de Eduardo Coudet. El entrenador argentino ha apostado por introducir a Mariano en ... el once, manteniendo en su visita al Girona el esquema con dos puntas y el 1-4-4-2 que ha utilizado en las anteriores cuatro jornadas frente a Elche, Rayo, Valencia y Espanyol.

