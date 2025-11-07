El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Una avería en una tubería deja sin agua potable a varias viviendas de Santurtzi, Portugalete y Sestao
Mariano Díaz, durante la entrevista con EL CORREO. IGOR MARTÍN

El lado más personal de Mariano: «No puedo controlar las críticas, lo único que manejo es mi trabajo»

El '9' del Alavés habla de sus orígenes, sus lazos familiares con la República Dominicana y su etapa en el Real Madrid

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

Tres Ligas, dos Champions, una Copa, una Supercopa de España, otra de Europa y dos Mundiales de Clubes lucen en el palmarés de un Mariano ... que lleva más de una década bajo el foco mediático. Una dilatada carrera en la que su «mejor momento», como él mismo reconoce, lo «mostré en el Olympique de Lyon»: marcó 21 goles en 45 partidos con el conjunto francés en la temporada 2017-18 que le valieron el billete de vuelta al Bernabéu. El «peor» lo vivió en «el Sevilla por estar lesionado»: apenas pudo disputar 13 choques en la 2023-24, quedándose en verano sin equipo. Dos polos opuestos de una trayectoria que a sus 32 años le ha llevado a Mendizorroza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  6. 6

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  7. 7 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  8. 8

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera
  9. 9 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  10. 10 El trámite que exige el SEPE si cobras el subsidio y te toca un premio de la Lotería de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El lado más personal de Mariano: «No puedo controlar las críticas, lo único que manejo es mi trabajo»

El lado más personal de Mariano: «No puedo controlar las críticas, lo único que manejo es mi trabajo»