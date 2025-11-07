El lado más personal de Mariano: «No puedo controlar las críticas, lo único que manejo es mi trabajo»

Tres Ligas, dos Champions, una Copa, una Supercopa de España, otra de Europa y dos Mundiales de Clubes lucen en el palmarés de un Mariano ... que lleva más de una década bajo el foco mediático. Una dilatada carrera en la que su «mejor momento», como él mismo reconoce, lo «mostré en el Olympique de Lyon»: marcó 21 goles en 45 partidos con el conjunto francés en la temporada 2017-18 que le valieron el billete de vuelta al Bernabéu. El «peor» lo vivió en «el Sevilla por estar lesionado»: apenas pudo disputar 13 choques en la 2023-24, quedándose en verano sin equipo. Dos polos opuestos de una trayectoria que a sus 32 años le ha llevado a Mendizorroza.

– ¿Qué recuerdo futbolístico tiene de su infancia?

– Tengo muchos. Primero jugando con mi abuelo y también un partido en la cantera del Espanyol en el que metí 15 goles.

– Su padre compitió en halterofilia. ¿Cómo le ayudó en su carrera como deportista?

– Tiene un gimnasio y ha competido, como dices, en halterofilia y 'powerlifting' –levantamiento de peso– y siempre me ha influido a la hora de cuidarme en lo físico. No sólo en el gimnasio sino también en la alimentación. Espero que me ayude a poder jugar muchas temporadas más.

– Usted nació en Premià pero tiene ascendencia en la República Dominicana. ¿Qué supuso para usted jugar con su selección?

– La primera vez (2013) estaba en la cantera del Real Madrid y estuve muy feliz de jugar con una selección absoluta. Luego, por circunstancias, no volví a ir hasta marzo. El seleccionador, Gabriel Marcelo, me llamó y me comentó que me vendría bien competir, que les podría ayudar a intentar ir al Mundial. Y fui a jugar.

– ¿Se siente muy unido a sus orígenes dominicanos?

– Sí. Yo me siento tanto dominicano por mi madre como español por mi padre. Me siento de los dos países por igual. Cuando he estado allí todo el mundo me ha tratado muy bien. Estoy muy agradecido de poder ayudarles.

– En el Real Madrid, uno de los técnicos que más le marcó fue Zidane. ¿Cómo era su relación?

–Estuve con él en el Castilla y luego en el primer equipo. Aprendí mucho y logramos grandes cosas. Mi primera Champions (2017) fue el título más especial.

– También pudo jugar con su ídolo, Cristiano Ronaldo...

– Fue un sueño que tenía de pequeño. Además, de niño había grabado un anuncio con él. Fue emotivo e increíble compartir delantera con él algunos partidos.

– En un club como el Real Madrid, tanto lo bueno como lo malo se sobredimensiona...

– Sí. Es un club enorme en el que todo es a lo grande y hay que afrontar lo positivo y lo negativo.

– Usted volvió al Real Madrid con el '7' de Cristiano y a pesar de su esfuerzo no tuvo muchos minutos. ¿Cree que las críticas que recibió fueron injustas?

– Siempre he sido trabajador y, al final, lo que diga la gente, las críticas, lo que publican los medios que no es real, es algo que no puedo controlar. Lo único que puedo manejar es mi trabajo diario y lo que muestro en el campo. En algún momento hubo noticias que no fueron de mi agrado, pero desde pequeño lo que intento es luchar y dar el máximo. Y espero que así sea en el Alavés.

– Estuvo un año sin jugar, lo mismo que dura la sanción a Garcés. ¿Le ha dado algún consejo?

– Yo no sabía la fecha de vuelta, pero su objetivo debe ser el mismo. Seguir trabajando, ser positivo y estar listo para su regreso.