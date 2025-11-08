El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Alavés superó al Espanyol en la primera mitad.
Girona-Alavés (14.00 horas)

Radiografía de la primera media hora «de otro mundo» que el Alavés quiere repetir en Girona

Los albiazules aspiran a prolongar en Montilivi el fútbol «combinativo» y lleno de «esfuerzo» con el que sometieron al Espanyol en la primera parte

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:41

Eduardo Coudet pide en cada partido «sostener una idea de juego». Un plan en el que el Chacho busca desde que aterrizó en el Deportivo Alavés ... hace once meses equilibrar el «fútbol combinativo» con la «intensidad física» de sus jugadores para «imponerse desde la posesión y la presión». Una fórmula difícil de decantar que mezcló a la perfección en la primera media hora del triunfo (2-1) sobre el Espanyol, marcando el camino a seguir por los albiazules este sábado (14.00 horas) en Girona y en lo que queda de temporada.

