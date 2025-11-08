Radiografía de la primera media hora «de otro mundo» que el Alavés quiere repetir en Girona

Eduardo Coudet pide en cada partido «sostener una idea de juego». Un plan en el que el Chacho busca desde que aterrizó en el Deportivo Alavés ... hace once meses equilibrar el «fútbol combinativo» con la «intensidad física» de sus jugadores para «imponerse desde la posesión y la presión». Una fórmula difícil de decantar que mezcló a la perfección en la primera media hora del triunfo (2-1) sobre el Espanyol, marcando el camino a seguir por los albiazules este sábado (14.00 horas) en Girona y en lo que queda de temporada.

«Si pudiésemos sostener ese ritmo los 90 minutos estaríamos para jugar en otro lugar del mundo», bromeó el entrenador argentino cuestionado por un inicio en el que los vitorianos sometieron a los catalanes. Una primera media hora de alto nivel que tuvo el premio del gol de Denis Suárez. El tanto del gallego abrió un marcador que no se ensanchó por las manos de Dmitrovic, que frenó a Yusi y a Boyé. Calebe tampoco consiguió dar en la diana con un zurdazo que rozó el palo. «Hemos generado muchísimo», confesó Denis Suárez, que puso el limpio cómo se desarrolló la estrategia babazorra.

«La idea es tener posesión, enlazar muchos pases pero, sobre todo, jugar hacia adelante, llegar a la portería y finalizar», sintentizó el centrocampista. En ese periodo inicial, el Alavés presionó intensamente al Espanyol, realizando 3,1 recuperaciones por minuto, muy por encima de las 2,5 de media de LaLiga. Boyé, que robó los balones a Riedel y a Rubén Sánchez en los dos goles vitorianos en la primera parte, ejemplificó esa intensidad que agarrotó a los barceloneses y que comenzó cerca del área rival.

El Alavés, líder en los duelos cuerpo a cuerpo y aéreos de LaLiga, ahogó a su oponente, recuperando el balón con rapidez. Y a partir de tener la pelota la movió con velocidad. Realizaron 16,6 pases por minuto en el primer acto, con un 65% de posesión. Duplicaron en envíos al Espanyol (339 los albiazules por 161 los periquitos).

Con la defensa adelantada y Blanco como ancla, los vitorianos tejieron un fútbol en el que Denis Suárez, Aleñá y Calebe combinaron con fluidez. El catalán y el brasileño dejaban las bandas y se iban hacia el centro para triangular. Y en los costados, Yusi subía sin parar por un carril izquierdo que concentró las mayores dosis de peligro del equipo, aunque Jonny también se desplegó por la derecha.

Esfuerzo y toque

Los laterales aparecieron por el centro sumándose a la creación. Un ejemplo de ello fue la ocasión de gol que tuvo el internacional marroquí, en la que entró en el área tras recibir una asistencia de un Jonny que sorprendió por la zona del '10'.

Otro recurso más de una primera media hora que asombró a Mendizorroza pero que es «muy difícil» de aguantar durante todo el choque por el desgaste físico que supone, como relató el Chacho. «Estoy contento con el esfuerzo de mis jugadores, sobre todo con esa idea que estamos llevando a cabo y que vamos a intentar sostenerla cada vez más minutos», explicó Coudet.

3,1 Recuperaciones por minuto Realizó el Alavés en la primera parte ante el Espanyol 16,6 Pases por minuto Completaron los albiazules en los primeros 45 minutos frente al Espanyol

«El Alavés es un rival complicado. Te aprietan muy rápido y fuerte sobre la pelota. En los primeros minutos han sido muy superiores en todo: segundas jugadas, duelos, presión, ritmo…», reconoció Manolo González. Los babazorros, que ya tuvieron tramos notables frente a Elche, Valencia o Rayo, dieron forma ante el Espanyol a una media hora completa defensiva y ofensivamente. Un periodo que dio paso, tras la tormenta, a varios minutos en los que los visitantes se vinieron arriba. Los albiazules resistieron, bloqueando seis remates de un Espanyol que sólo asustó en el lejano 'centro-chut' de Cabrera que se estrelló en el palo.

«Me hubiese encantado jugar los 90 minutos como la primera media hora, pero es muy difícil y tenemos que adaptarnos» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

El Alavés sí amplió su ventaja con el 2-0 de Boyé en un primer tiempo en el que «generaron muchísimo». Plasmaron el plan del Chacho con acierto, logrando dos goles de ventaja que les permitieron aguantar, no sin sufrimiento y derroche defensivo, el triunfo. «Me hubiese encantado jugar los 90 minutos como la primera media hora, pero es muy difícil y tenemos que adaptarnos», asumió el entrenador argentino, que no tiene dudas, como su vestuario, de cuál es el plan a repetir en Montilivi. Todo un reto sin Boyé, clave ofensiva y defensivamente en un Alaves en línea ascendente que apunta a configurarse con un único delantero (Toni Martínez) frente a los de Míchel.