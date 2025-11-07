El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Una avería en una tubería deja sin agua potable a varias viviendas de Santurtzi, Portugalete y Sestao
Mariano, con el balón de LaLiga durante la entrevista con EL CORREO. IGOR MARTÍN
Mariano Díaz | Delantero del Alavés

«El gol que marque en Liga con el Alavés será el más especial por todo lo que he pasado»

El '9', que «nunca» se planteó la retirada, quiere coger impulso tras un año inactivo: «El fútbol es un sueño que vivo desde niño»

Jon Prada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:05

«Constancia». Ésa fue la palabra que Mariano Díaz (Premià de Mar, 1993) más veces se repitió durante los 402 largos días que estuvo sin ... equipo. Más de 13 meses alejado de la alta competición que se terminaron en agosto cuando fichó por el Deportivo Alavés. «Volver a sentir el césped fue muy bonito», recuerda un delantero «indomable», la expresión que acompaña al león y al gorila que lleva tatuados en su espalda. Una declaración de intenciones sobre los hombros de un ex de Real Madrid, Sevilla y Lyon que ha tocado el cielo ganando la Champions y bajado a los infiernos durante su año sin equipo. Un viaje con el gol como compañero el de un '9' que nunca deja a nadie indiferente y que trabaja para resurgir de albiazul.

