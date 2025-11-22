Carlos Vicente regresa al once de un Alavés que recupera a Boyé y Pacheco

Jon Prada Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:08 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

El Deportivo Alavés vuelve a la acción después de dos semanas de parón. Un regreso a la competición ante el Celta en Mendizorroza para el que Eduardo Coudet recupera a Lucas Boyé y a Jon Pacheco, bajas en la derrota (1-0) en Girona, además de introducir en el once a Carlos Vicente en la banda derecha por el lesionado Calebe.

El extremo aragonés regresa a la alineación albiazul despues dos suplencias consecutivas (Girona y Espanyol) y apenas aparecer en el once en una de las últimas cinco jornadas. Las molestias musculares que han hecho que Calebe se caiga de la convocatoria también han 'facilitado' la entrada de Vicente de inicio, que ocupara la banda derecha en un perfil más vertical que combinativo.

Además, Pacheco regresa a la alineación después de perderse los partidos ante Espanyol y Girona. El navarro, lesionado en el hombro izquierdo en Vallecas, ha aprovechado el parón para restablecerse por completo. Un alivio para el Chacho, que vuelve a contar con su único central puro (Garcés sigue sancionado) para acompañar a Tenaglia en el eje de la zaga. Con Sivera bajo palos, los laterales son de nuevo para Jonny (derecha) y Yusi (izquierda).

En el doble pivote, Denis Suárez, que se mide a su exequipo, y Blanco se consolidan por cuarta jornada seguida como pareja, dejando a Pablo Ibáñez nuevamente en el banquillo. Desde el costado izquierdo partirá otra vez Aleñá y desde el derecho Vicente. Serán los que suministren de balones a Toni Martínez y un Boyé que recupera su sitio en la punta tras su sanción en Montilivi.

Equilibrio

En Girona, el Alavés echó de menos al argentino no sólo ofensivamente, también en cuanto a la presión y a fijar a la defensa rival. Con Boyé, la doble punta del Alavés está más equilibrada. Lo mismo que la defensa con el regreso de Pacheco. Dos piezas, junto a Vicente, que dan un nuevo aire a un equipo que mantiene su bloque y que espera lograr otra victoria en Mendizorroza que le mantenga en una zona cómoda en la tabla.