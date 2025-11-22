El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en Gernika: comprobar resultados del 22 de noviembre
Carlos Vicente intenta superar a Romero en el Alavés-Espanyol. EP
Alavés-Celta

Carlos Vicente regresa al once de un Alavés que recupera a Boyé y Pacheco

El aragonés, suplente en cuatro de las últimas cinco jornadas, ocupará la banda derecha de una alineación en la que la vuelta del navarro y del argentino recomponen la defensa y la delantera

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

El Deportivo Alavés vuelve a la acción después de dos semanas de parón. Un regreso a la competición ante el Celta en Mendizorroza para el que Eduardo Coudet recupera a Lucas Boyé y a Jon Pacheco, bajas en la derrota (1-0) en Girona, además de introducir en el once a Carlos Vicente en la banda derecha por el lesionado Calebe.

El extremo aragonés regresa a la alineación albiazul despues dos suplencias consecutivas (Girona y Espanyol) y apenas aparecer en el once en una de las últimas cinco jornadas. Las molestias musculares que han hecho que Calebe se caiga de la convocatoria también han 'facilitado' la entrada de Vicente de inicio, que ocupara la banda derecha en un perfil más vertical que combinativo.

Además, Pacheco regresa a la alineación después de perderse los partidos ante Espanyol y Girona. El navarro, lesionado en el hombro izquierdo en Vallecas, ha aprovechado el parón para restablecerse por completo. Un alivio para el Chacho, que vuelve a contar con su único central puro (Garcés sigue sancionado) para acompañar a Tenaglia en el eje de la zaga. Con Sivera bajo palos, los laterales son de nuevo para Jonny (derecha) y Yusi (izquierda).

Noticias relacionadas

En directo, Alavés-Celta

En directo, Alavés-Celta

La racha del Alavés en casa exige puntería al máximo

La racha del Alavés en casa exige puntería al máximo

El posible cierre de Mendizorroza por el «apoyo a radicales» tensa al Alavés e Iraultza

El posible cierre de Mendizorroza por el «apoyo a radicales» tensa al Alavés e Iraultza

En el doble pivote, Denis Suárez, que se mide a su exequipo, y Blanco se consolidan por cuarta jornada seguida como pareja, dejando a Pablo Ibáñez nuevamente en el banquillo. Desde el costado izquierdo partirá otra vez Aleñá y desde el derecho Vicente. Serán los que suministren de balones a Toni Martínez y un Boyé que recupera su sitio en la punta tras su sanción en Montilivi.

Equilibrio

En Girona, el Alavés echó de menos al argentino no sólo ofensivamente, también en cuanto a la presión y a fijar a la defensa rival. Con Boyé, la doble punta del Alavés está más equilibrada. Lo mismo que la defensa con el regreso de Pacheco. Dos piezas, junto a Vicente, que dan un nuevo aire a un equipo que mantiene su bloque y que espera lograr otra victoria en Mendizorroza que le mantenga en una zona cómoda en la tabla.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  3. 3

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  4. 4 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  7. 7 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  8. 8 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  9. 9 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  10. 10

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Carlos Vicente regresa al once de un Alavés que recupera a Boyé y Pacheco

Carlos Vicente regresa al once de un Alavés que recupera a Boyé y Pacheco