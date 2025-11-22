En directo, Alavés-Celta
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 13 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:59
14:37
Al Alavés le cuesta que sus combinaciones le permitan progresar. Sin esa verticalidad no logra generar peligro
32'
Balón largo para Vicente que llega forzado a línea de fondo, pone el centro atrás... no llega Boye, acaba despejando de mala forma Javi Rodríguez que le da el balón a Toni para que remate algo forzado... se marcha fuera, primer acercamiento claro del partido.
31'
Profundidad
El Alavés tiene mucho balón pero no consigue abrir la defensa del Celta. No están cómodos los Albiazules.
30'
Minuto 30' de partido: Deportivo Alavés 0-0 RC Celta.
28'
Balón largo para Vicente que le gana la espalda a su par, pone el centro al área... no encuentra rematador y se marcha fuera.
28'
Balón a banda para Yusi que pone un buen centro al primer palo... no llega por poco Boyé y acaba despejando Starfelt.
25'
Córner que pone al área el Alavés... la saca la zaga viguesa.
24'
Balón a línea de fondo para Denis que pone el pase atrás... despeja a córner Starfelt.
22'
Balón a la frontal para Moriba que le pega de primeras... se marcha muy desviado.
20'
Minuto 20' de partido en Vitoria: Deportivo Alavés 0-0 RC Celta.
17'
Amarilla para Javi Rodríguez por una dura entrada por detrás sobre Aleñá.
14'
Gran balón entre central y lateral de Aspas para Bryan que controla en área, dispara... bloquea Tenaglia que llegó rápido al cruce.
13'
Apertura a banda para Jonny, gana línea de fondo, pone el centro al primer palo... despeja Marcos Alonso.
10'
Minuto 10' de partido en Mendizorroza: Deportivo Alavés 0-0 Real Club Celta.
8'
Balón a banda para Vicente, pone el centro al área... se marcha directamente fuera.
6'
Córner que pone al punto de penalti Bryan... despeja de cabeza Tenaglia.
5'
Apertura al lateral del área para Rueda que pone un buen centro al segundo palo... despeja a córner Jonny.
4'
Amarilla para Jonny por un agarrón por detrás sobre Bryan.
3'
Banquillos
Sus componentes también pueden marcar el devenir del encuentro. No olvidemos que en forastero, habitan hoy internacionales como Mingueza y Borja Iglesias.
Primer tiempo
Comienza el partido en Mendizorroza!!!
13:59
Fuerza vs calidad
A ver cómo responde el centro del campo del Alavés a la presencia del potente Ilaix Moriba en el medio rival. Tal vez el perfil de Pablo Ibáñez hubiera resultado importante para este partido
13:55
El colegiado del partido será Juan Martínez, en el VAR estará Mario Melero.
13:50
«En el Alavés he vuelto a disfrutar»
El gallego, que está brillando en su regreso a LaLiga de albiazul, es ambicioso: «Con dos o tres victorias seguidas daríamos un salto»
13:44
Coudet recurre al aspecto «mental» para construir el gol del Alavés
Los albiazules necesitan 9,27 remates para ver puerta, unos números que el entrenador busca mejorar sumando la segunda línea a la causa
13:38
Rival jugón
En frente, un Celta que intentará disputarnos el control del balón y no exento de calidad arriba, con el veterano Aspas a la cabeza. Y saben que con una victoria en Vitoria, nos adelantan en la tabla. Tienen la difícil misión de igualar la Intensa presión del Alavés en casa por recuperar la pelota, como clave del partido.
13:34
La Comisión Antiviolencia propone el cierre de Mendizorroza durante un mes
En su resolución, defiende esta medida por «el apoyo del club a aficionados radicales» por los murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo Iraultza
13:26
El posible cierre de Mendizorroza deja al Alavés y a Iraultza en una situación límite
Antiviolencia plantea un mes de clausura tras el señalamiento al coordinador de la Ertzaintza. El club apoya los murales, ya sin rastro del grupo de hinchas
13:20
La racha del Alavés en casa exige puntería al máximo
El bloque albiazul vuelve tras dos semanas sin fútbol en busca de la pólvora que allane el camino a otro triunfo en Mendizorroza
13:16
Cambios, los justos
Y obligados, por la baja de Calebe, la vuelta de los recuperados y Aleña de extremo izquierdo, con bandas asimétricas.
13:13
Novedades
La vuelta de Pacheco y Boyé reordena la defensa y el ataque. Y la entrada de Vicente en la banda derecha hace que el Alavés sea más vertical por ese costado.
13:12
Carlos Vicente regresa al once de un Alavés que recupera a Boyé y Pacheco
El aragonés, suplente en cuatro de las últimas cinco jornadas, ocupará la banda derecha de una alineación en la que la vuelta del navarro y del argentino recomponen la defensa y la delantera
13:08
Y este el que presenta el Deportivo Alavés!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para el duelo de este mediodía— Deportivo Alavés (@Alaves) November 22, 2025
ELKARREKIN GARAIPENA LORTZERA!!!#LALIGAEASPORTS#AlavésCelta | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/Oq2nNblPaG
13:06
Este es el once que presenta el Real Club Celta de Vigo
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... #AlavésCelta ⋄ #LALIGAEASPORTSpic.twitter.com/Ida0nLB6Hk— Celta (@RCCelta) November 22, 2025
13:05
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
13:04
Los dos equipos buscan sumar de tres para seguir alejándose de la zona de descenso.
13:02
El Glorioso es décimo con 15 puntos. El Celta, por su lado, es decimotercero con dos puntos menos (13).
13:00
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
13:00
¡Buenas tardes! A las 14.00 horas comienza en Mendizorroza el partido de la 13ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Real Club Celta de Vigo.
