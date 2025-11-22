En directo, Alavés-Celta

13:38

Rival jugón

En frente, un Celta que intentará disputarnos el control del balón y no exento de calidad arriba, con el veterano Aspas a la cabeza. Y saben que con una victoria en Vitoria, nos adelantan en la tabla. Tienen la difícil misión de igualar la Intensa presión del Alavés en casa por recuperar la pelota, como clave del partido.