Los albiazules celebran el gol de la victoria contra el Athletic, llegado tras el parón de septiembre. Rafa Gutiérrez
Alavés-Celta | 14 horas

La racha del Alavés en casa exige puntería al máximo

El bloque albiazul vuelve tras dos semanas sin fútbol en busca de la pólvora que allane el camino a otro triunfo en Mendizorroza

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

La maquinaria del Deportivo Alavés vuelve a arrancar. La locomotora albiazul deja atrás el parón de noviembre con un planteamiento incuestionable: que su versión ... hoy en Mendizorroza ante el Celta se parezca mucho más a la desplegada en sus últimos encuentros como anfitrión que la del último encuentro liguero contra el Girona. A eso ayuda el factor casa, el hecho de refugiarse en un estadio que ha recuperado la ferocidad de antaño, pero también que el bloque albiazul haya aprovechado la pausa para avanzar en la solución de una de sus grandes carencias, la puntería. De ello depende que pueda imponerse a un rival al alza para alcanzar los 18 puntos antes de afrontar la próxima semana con la moral al alza la visita al Barcelona.

