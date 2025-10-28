Pacheco sufre una rotura de ligamentos en el hombro izquierdo El defensa se someterá a un tratamiento conservador para superar una lesión que le podría tener entre uno y dos meses de baja

La lesión de Jon Pacheco es más grave de lo que indicaron las primeras pruebas. En la tarde del lunes, los servicios médicos del Deportivo Alavés le sometieron al futbolista navarro a unos exámenes más exhaustivos. Y el club ha informado en la mañana de este martes que el central sufre «una rotura de ligamentos en el hombro izquierdo». «El jugador ha iniciado un tratamiento conservador y será su evolución la que marque el plazo de recuperación», añade el comunicado albiazul. Las tres semanas de baja que se fijaron tras las primeras exploraciones a la conclusión del partido ante el Rayo Vallecano se quedan cortas tras este diagnóstico. El Alavés afirma que «causará baja los próximos compromisos» sin especificar el tiempo de una ausencia que se podría estirarse entre uno y dos meses.

El central se lesionó tras un fuerte choque con Sivera. El meta alicantino salió a despejar un centro lateral e impactó con la rodilla con el hombro de Pacheco, que se quedó dolorido en el suelo. El juego no se detuvo y recuperó la posición renqueante para evitar romper el fuera de juego. De hecho, intervino para entorpecer un remate cómodo del atacante rayista que despejó el portero albiazul. Pacheco, visiblemente dolorio, aguantó hasta el descanso para no consumir una ventana de cambio. «No tiene buena pinta. Le dejamos en el campo porque quedaba un minuto de la primera mitad, pero no podía levantar el brazo», explicó Coudet en Vallecas, consciente según sus palabras que iba a perder un «tiempito», como él mismo señaló, a su único central.

Un escenario que temía el Chacho desde que la FIFA sancionó a Facundo Garcés con 12 meses de inhabilitaicón. «Que el doctor tenga medicamentos o cualquier cosa», comentó tras el duelo ante el Valencia, en alusión a prevenir cualquier baja en la defensa. El entrenador no es ajeno a la situación que envuelve a la zaga tras la sanción al internacional por Malasia. «No estamos con tanta cantidad de jugadores en esa posición. Tenemos que remar así y está bien», dijo resignado. Ahora deberá reconstruir la defensa con una pieza menos. «Trabajaremos y nos arreglaremos, esquivando las dificultades que se nos van presentando», apuntó el técnico en Vallecas tras la lesión de Pacheco.

Cuatro laterales en la zaga

Ante el Rayo, Parada fue el que ejerció de central junto a Tenaglia tras el percance del navarro. Un movimiento de torres para sostener una defensa de supervivencia. La última línea del equipo estuvo compuesta por cuatro laterales: Jonny, Tenaglia, Parada y Yusi. En pretemporada, el entrenador argentino ya ubicó al madrileño en el eje de la zaga tras la inesperada salida de Mouriño. Y ante el Espanyol todo apunta a que repetirá la misma fórmula, con el único recambio de Diarra.

Un nuevo examen para una demarcación que pese a los continuos reveses mantiene en pie su muralla. El gol de Alemao es el noveno que encajan los albiazules –Sivera sigue siendo el Zamora– después de encajar nueve goles en las diez jornadas disputadas. Una solidez sobre la que ha construido en gran medida los doce puntos que acumula un Alavés bajo en defensas.

