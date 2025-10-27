El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pacheco se adelanta a Alemao. FACTORÍA9

La lesión de Pacheco obliga al Alavés a reinventarse en defensa

«No pinta bien», reconoce el Chacho sobre un percance que le fuerza a dibujar en Vallecas una zaga con cuatro laterales que sólo se rompió por un error en el tiempo añadido

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:44

La derrota (1-0) en Vallecas pudo suponer un mazazo mayor para el Alavés que el error fatal en el gol de Alemao en el ... tiempo añadido. La lesión de Pacheco, que le obligó a retirarse en el descanso tras sufrir un golpe involuntario de Sivera en el hombro izquierdo, dejándole la clavícula tocada, añade todavía más dificultades a una defensa sólida –sigue siendo la menos goleada de Primera con 9 tantos encajados en 10 jornadas– pero escasa de efectivos de origen y que podía agujerearse al primer contratiempo.

