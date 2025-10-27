La lesión de Pacheco obliga al Alavés a reinventarse en defensa

La derrota (1-0) en Vallecas pudo suponer un mazazo mayor para el Alavés que el error fatal en el gol de Alemao en el ... tiempo añadido. La lesión de Pacheco, que le obligó a retirarse en el descanso tras sufrir un golpe involuntario de Sivera en el hombro izquierdo, dejándole la clavícula tocada, añade todavía más dificultades a una defensa sólida –sigue siendo la menos goleada de Primera con 9 tantos encajados en 10 jornadas– pero escasa de efectivos de origen y que podía agujerearse al primer contratiempo.

«No tiene buena pinta. Le dejamos en el campo porque quedaba un minuto de la primera mitad, pero no podía levantar el brazo», lamentó Coudet, que reconoció que el navarro puede estar un «tiempito» de baja por una lesión en la «inserción» entre el hombro y la clavícula. El Chacho descartó a Pacheco para la visita copera al Getxo (jueves, 20.00 horas) y para el duelo ante el Espanyol (domingo, 16.15 horas) en Mendizorroza.

Las pruebas a las que se someterá en las próximas horas determinarán el alcance exacto de la lesión del cedido por la Real Sociedad, intocable junto a Tenaglia –ya consolidado como central– en el eje de la zaga en las últimas cuatro jornadas después de la inhabilitación de 12 meses impuesta a Garcés. Con la apelación al internacional por Malasia a punto de conocerse –el jueves la FIFA comunicará cuál es el resultado de los recursos, aunque las perspectivas no son positivas–, con Maras apartado de las convocatorias y con Diarra sin minutos en el último mes tras sufrir una lesión en el pie, el Chacho necesitará tirar de nuevo de la polivalencia de sus laterales para fortalecer su muralla.

Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

«Trabajaremos y nos arreglaremos, esquivando las dificultades que se nos van presentando», reconoció el entrenador argentino, que en Vallecas tiró de Parada como solución de emergencia ante la lesión de Pacheco. Y el madrileño, lateral izquierdo de profesión y titular en el carril zurdo ante Levante, Betis y Mallorca, cumplió con buena nota. Su cesión en el Mirandés, en la que ejerció como central en la defensa de tres de Lisci, y su rodaje en el eje de la zaga en la pretemporada, colocan al zaguero de 23 años como alternativa, junto a Diarra, para suplir a Pacheco.

En Vallecas, Parada no tuvo ningún despiste. Sólido en el corte, respondió a la exigencia de Alemao. «Víctor entró muy bien y viene trabajando de gran forma», señaló Coudet, que dibujó en la segunda parte una defensa inédita con cuatro laterales. Jonny, Tenaglia, Parada y Yusi dieron forma a una línea de cuatro novedosa y sin centrales recordando a los experimentos de Luis García en la temporada 2023-24, cuando tuvo que tirar del argentino y de Duarte en el eje por las ausencias, con Gorosabel y Javi López en los costados. Sin embargo, el plan ante elRayo se prolongará en las próximas jornadas hasta que llegue un mercado de invierno en el que el club está obligado a fichar un central.

A pesar de los contratiempos, el Alavés volvió a mostrar su seguridad atrás gracias a su esfuerzo colectivo y a las paradas de Sivera. El alicantino frenó, en un doble 'milagro' lleno de reflejos, a Unai López y a De Frutos. También 'amargó' a Pedro Díaz. Sin embargo, la resistencia vitoriana con una defensa de pura supervivencia se rompió en un desajuste final. Yusi perdió la marca y Alemao castigó a un conjunto albiazul que tendrá que volver a reinventarse atrás. Una tónica habitual en lo que va de curso.