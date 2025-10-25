El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tenaglia y Pacheco celebra, eufóricos, el penalti señalado a favor del Alavés en el partido contra el Elche. Igor Martín

El Alavés se crece bajo mínimos

La solidez defensiva del bloque menos goleado de Primera ha hecho olvidar un rosario de problemas en la zaga

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:48

Cualquier manual para la permanencia en toda categoría incluye entre los puntos ineludibles la obligación de encontrar la estabilidad. Cuando un conjunto se muestra equilibrado ... y da con el llamado once de gala todo empieza a rodar con mayor soltura. Pero hay veces que esa teoría salta por los aires. El Deportivo Alavés lo ha demostrado en un notable inicio de temporada que le tiene más cerca de Europa, a tres puntos, que del descenso, a seis. Lo hace como equipo menos goleado de la máxima categoría, con apenas ocho tantos recibidos en los primeros nueve partidos del campeonato. Y todo eso con una defensa afectada por múltiples contratiempos, obligada a la reinvención constante y que solo en las últimas jornadas se puede dar por estabilizada aunque bajo mínimos.

