Pacheco, con los doctores tras lesionarse del hombro. E.P

Alavés

Pacheco se perderá al menos tres partidos por una lesión en la clavícula

El central tuvo que se sustituido al descanso en Vallecas tras un fuerte choque con Sivera

Jon Ander Goitia
Jon Prada

Jon Ander Goitia y Jon Prada

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:23

Las lesiones abren una grieta en la defensa del Alavés. Jon Pacheco tiene dañado el ligamento acromio de su clavícula izquierda, el tejido encargado de unirla con el omóplato para proporcionar estabilidad al hombro. Un contratiempo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos tres partidos. El más inmediato, el de este jueves ante el Getxo en Copa, pero también se perderá el duelo ante el Espanyol (domingo, 16.15) y Girona (8 de noviembre).

La evolución de la lesión marcará los plazos de vuelta. El central navarro podría estar de nuevo a las órdenes de Coudet en el partido frente al Celta (22 de noviembre). El parón internacional de mediados de noviembre volverá a ser un aliado de los vitorianos para aliviar la enfermería. La anterior ventana le permitió recuperar a Mariano, Calebe y Diarra, además de eliminar los rastros de las molestias que arrastraba Toni Martínez en su hombro.

El central se lesionó en un fuerte choque con Sivera. El meta alicantino salió a despejar un centro lateral e impactó con Pacheco, que se quedó dolorido en el suelo. El juego no se detuvo y recuperó la posición renqueante para evitar romper el fuera de juego. De hecho, intervino para evitar un remate cómodo del atacante rayista que despejó Sivera. «No tiene buena pinta. Le dejamos en el campo porque quedaba un minuto de la primera mitad, pero no podía levantar el brazo», explicó Coudet en Vallecas.

Es el escenario que temía el Chacho. «Que el doctor tenga medicamentos o cualquier cosa», comentó tras el duelo ante el Valencia, en alusión a prevenir cualquier baja en la defensa. El entrenador no es ajeno a la situación que envuelve a la zaga tras la sanción de Garcés. «No estamos con tanta cantidad, la tenemos que remar así y están bien», añadió. Ahora deberá reconstruir la defensa con otra sensible pieza menos. «Trabajaremos y nos arreglaremos, esquivando las dificultades que se nos van presentando», apuntó en Vallecas.

