El Alavés, contra la maldición de San Mamés

Eduardo Coudet avisó el jueves que el Deportivo Alavés saldrá este sábado (18.30 horas) a San Mamés a «intentar ser protagonista». Todo un ... desafío ante un Athletic que es colíder de LaLiga junto al Real Madrid con pleno de triunfos –tres de tres– y que en los derbis en Bilbao es un 'coco': los vitorianos encadenan seis años sin marcar –Borja Bastón fue el último en hacerlo en 2019– y veinte sin ganar –su única victoria (0-2) en Liga llegó en 2005–. Una maldición que no acaba. «Es un campo muy esquivo para el Alavés, pero las estadísticas están para romperlas. Desde el convencimiento es como salen las cosas», onfesó el entrenador argentino.

El estreno de Lucas Boyé en una convocatoria tras dejar atrás el esguince en la rodilla izquierda que sufrió con el Granada aumenta el abanico de opciones ofensivas del Chacho. El Alavés únicamente tiene la baja de Carlos Benavídez, tocado muscularmente desde el empate (1-1) ante el Atlético. Tampoco han sido citados ni Maras ni Pinillos.

En estas dos semanas, ya con el mercado cerrado y con la tranquilidad de haber sumado cuatro puntos en las primeras tres jornadas, Coudet ha ido acoplando a los últimos jugadores –Boyé, Pacheco y Denis Suárez– que llegaron a Ibaia. Incluso Garcés, convocado por Malasia, regresó antes de tiempo del sudeste asiático para preparar el derbi.

El ex de Colón y Tenaglia han formado el muro albiazul en las tres primeras jornadas. Una pareja con el lateral argentino como improvisado central que apunta a tener continuidad en San Mamés, con Jonny, que no se cruzará con el lesionado Nico Williams, en el costado derecho. En el lateral izquierdo, Diarra, inédito con Mali, podría repetir, con Parada y Yusi en la recámara. Piezas para hacer jaque a un Athletic lanzado sobre el tablero de San Mamés.