El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Vicente es frenado por Jauregizar. RAFA GUTIÉRREZ
Athletic-Alavés (18.30 horas)

El Alavés, contra la maldición de San Mamés

Los albiazules, con Boyé en la convocatoria, buscan «romper las estadísticas» en Bilbao, donde llevan 20 años sin ganar al Athletic y seis sin marcar

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:18

Eduardo Coudet avisó el jueves que el Deportivo Alavés saldrá este sábado (18.30 horas) a San Mamés a «intentar ser protagonista». Todo un ... desafío ante un Athletic que es colíder de LaLiga junto al Real Madrid con pleno de triunfos –tres de tres– y que en los derbis en Bilbao es un 'coco': los vitorianos encadenan seis años sin marcar –Borja Bastón fue el último en hacerlo en 2019– y veinte sin ganar –su única victoria (0-2) en Liga llegó en 2005–. Una maldición que no acaba. «Es un campo muy esquivo para el Alavés, pero las estadísticas están para romperlas. Desde el convencimiento es como salen las cosas», onfesó el entrenador argentino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  8. 8 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  9. 9

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción
  10. 10

    Las lesiones golpean al Arsenal a pocos días de su visita a Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés, contra la maldición de San Mamés

El Alavés, contra la maldición de San Mamés