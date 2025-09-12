Lucas Boyé, novedad en la convocatoria del Alavés para el derbi en San Mamés

Jon Prada Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:01 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

Lucas Boyé ha sido incluido por Eduardo Coudet en la convocatoria del Deportivo Alavés para medirse este sábado (18.30 horas) al Athletic en San Mamés. El delantero argentino se reincorporó esta semana al grupo una vez superado el esguince en la rodilla izquierda que se produjo a principios de agosto con el Granada y que le había tenido más de un mes de baja.

«Está bien. Arrancó esta semana con el grupo y seguramente vaya progresando a medida que pase el tiempo», confesó el Chacho en la previa anticipando el estreno en una lista de un Boyé por el que el Alavés pagó seis millones de euros al Granada este verano, convirtiéndole en el fichaje más caro de su historia.

El '9' y el club han cumplido con los plazos previstos. Boyé, el cuerpo técnico y los servicios médicos se marcaron la vuelta del parón y la visita al Athletic como el momento para el regreso a la competición del argentino y han trabajado intensamente para ello. Primero se machacó en el gimnasio, luego trotó en solitario sobre el césped de Ibaia y esta semana ya fue uno más del grupo con la vista puesta a debutar de albiazul en Bilbao.

Una vez recuperado, el ex del Granada es parte de una convocatoria en la que no está Carlos Benavídez por lesión. El uruguayo se resintió muscularmente ante el Atlético de Madrid y no llega al derbi. Tampoco ha sido incluido Nikola Maras, cuyo rol será residual en el equipo tras no haber encontrado acomodo en el mercado, y ni el canterano Lander Pinillos, citado en las tres primeras jornadas frente a Levante, Betis y Atlético.

El resto de los futbolistas incluidos en la lista de 21 jugadores de Coudet para medirse al Athletic son los habituales, con los tres últimos fichajes (Denis Suárez, Boyé y Jon Pacheco) en la convocatoria. El medio gallego tuvo unos minutos en el empate (1-1) frente al Atlético pero ni el central navarro ni el delantero argentino se han estrenado todavía de albiazul. Su ocasión podría llegar en San Mamés.

