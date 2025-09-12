Los números de los 650 partidos del Alavés en Primera División

El Deportivo Alavés alcanzará este sábado (18.30 horas) en San Mamés los 650 partidos en Primera División. Una cifra redonda, moldeada a lo largo ... de las 20 temporadas que han estado los vitorianos en la máxima categoría, que tendrá ante el Athletic un nuevo capítulo. Una historia que comenzó el 7 de diciembre de 1930 en Atocha empatando (2-2) frente a la Real Sociedad y que en un nuevo derbi en Bilbao seguirá escribiéndose en albiazul.

Una aventura llevada a cabo por 288 jugadores y 22 entrenadores entre los que José Manuel Esnal 'Mané', con 183 partidos dirigidos, y Fernando Pacheco, con 208 encuentros disputados, han sido los que más veces han paseado los colores del Alavés por la élite. Una historia que Eduardo Coudet y sus futbolistas quieren seguir ampliando este curso en la máxima categoría.

20 temporadas en Primera

En 1930, el Alavés se convirtió en el primer equipo que logró ascender a Primera División. Desde entonces, los vitorianos han estado en la élite a lo largo de 20 temporadas, divididas en seis etapas diferentes. La primera duró tres cursos (1930-33) y la segunda dos (1954-56). Tuvieron que pasar 42 años de penurias deportivas y económicas, cayendo incluso al pozo del fútbol regional, para regresar en 1998 a Primera. Entonces encadenaron cinco temporadas (1998-03) en las que los vitorianos vivieron sus mejores cursos, clasificándose en dos ocasiones para Europa.

Ampliar

El paréntesis de la campaña 2005-06 bajo el mandato de Piterman fue una excepción para un club que volvió a la máxima categoría en 2016. Desde entonces, han disputado nueve de las últimas diez temporadas en Primera. Sólo 'sufrieron' en Segunda en la 2022-23, dando forma al periodo de más años consecutivos en la élite de los babazorros.

203 victorias

El 14 de diciembre de 1930, el Alavés derrotó (3-2) al Arenas de Getxo en Mendizorroza con un 'hat-trick' de Olivares. Un triunfo que fue el primero de los 203 que han conseguido los albiazules en Primera. El último lo lograron el 16 de agosto, también en casa, con el gol de Tenaglia en el minuto 92 frente al Levante (2-1).

Ampliar

Por el camino, el Alavés consiguió el 20 de marzo de 1955 su victoria más abultada con un 7-0 al Valencia en el Paseo de Cervantes. Lejos de Vitoria, el triunfo más amplio llegó el 22 de septiembre de 2018 en Vallecas, con un 1-5 al Rayo en el que brilló Ibai Gómez. En total han sido 142 victorias en Mendizorroza y 61 a domicilio. Una dato que refleja la importancia que ha tenido en los 104 años de historia albiazul la afición vitoriana. Además, han sumado 144 empates y sufrido 302 derrotas.

El sexto puesto del 2000

Los babazorros ocupan el puesto 25 en el ránking histórico de Primera División con 20 temporadas y 718 puntos. Una trayectoria construida a lo largo de dos décadas de disfrute y sufrimiento en la cima en las que el Alavés alcanzó su mejor posición en el torneo en la temporada 1999-00.

Ampliar

Los entonces entrenados por Mané acabaron sextos, clasificándose para la Copa de la UEFA por primera vez en su historia. Fue el colofón a un curso notable en el que lograron victorias de prestigio en el Camp Nou (0-1) y el Bernabéu (0-1), ocupando puestos de Champions en gran parte del campeonato. Una posición que abrió el camino a la final de Dortmund disputada un año después frente al Liverpool. En la 2001-02, los albiazules lograron su segunda mejor clasificación (séptimos), regresando a Europa por última vez.

715 goles y Joselu como 'pichichi'

Desde que Olivares perforara la meta de Izaguirre en 1930 a que Carlos Vicente batiera a Oblak en 2025, el Alavés ha celebrado 715 goles en la máxima categoría. 138 futbolistas han marcado, al menos, un tanto con los albiazules en Primera División. Una clasificación en la que Joselu, con 36 dianas, es el máximo realizador histórico de los vitorianos.

Ampliar

Le siguen Javi Moreno y sus 29 goles. El valenciano tiene también el récord de tantos en una temporada de un futbolista del Alavés en la élite con los 22 que marcó en la campaña 2000-01. Echeandía (21 goles), Magno (19) y Wilson y Echaniz, con 17 cada uno, cierran el 'top5'. De la actual plantilla, el jugador que más dianas ha logrado con los vitorianos en Primera es Carlos Vicente con 8. En el otro lado de la balanza están los 1.006 goles encajados, aunque Martín Herrera logró el Zamora en el curso 1999-00 recibiendo apenas 37.

Valladolid, Espanyol y Villarreal, los 'favoritos'

El Alavés se ha enfrentado a 50 rivales en Primera División. De todos ellos, los que mejor se le han dado a los babazorros han sido Valladolid, Espanyol y Villarreal, a los que han derrotado 12 ocasiones. A los que nunca han logrado vencer han sido a Extremadura, Leganés y Numancia.

Ampliar

38 veces se han medido los vitorianos a Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Athletic. Una igualdad que se romperá este sábado en San Mamés, donde los rojiblancos se convertirán en el equipo al que más veces se han enfrentado en la máxima categoría.