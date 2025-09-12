El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimonovena etapa de la Vuelta a España, en directo
Los jugadores del Alavés saludan a la grada de Mendizorroza tras el empate frente al Atlético de Madrid. RAFA GUTIÉRREZ

Los números de los 650 partidos del Alavés en Primera División

Los albiazules alcanzarán en San Mamés una nueva cifra redonda en una máxima categoría que han habitado a lo largo de 20 temporadas

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:23

El Deportivo Alavés alcanzará este sábado (18.30 horas) en San Mamés los 650 partidos en Primera División. Una cifra redonda, moldeada a lo largo ... de las 20 temporadas que han estado los vitorianos en la máxima categoría, que tendrá ante el Athletic un nuevo capítulo. Una historia que comenzó el 7 de diciembre de 1930 en Atocha empatando (2-2) frente a la Real Sociedad y que en un nuevo derbi en Bilbao seguirá escribiéndose en albiazul.

