El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lucas Boyé se encuentra disponible para Coudet y tiene opciones de debutar en el derbi.

Lucas Boyé se encuentra disponible para Coudet y tiene opciones de debutar en el derbi. Igor Aizpuru

Lucas Boyé | Delantero del Alavés

«Llegaré a los 40 muy castigado con tanto choque, pero me cuesta escapar de eso»

El ariete, al que no le pesa ser el fichaje más caro de la historia albiazul, está listo para debutar tras superar su lesión de rodilla

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:18

Lucas Boyé (San Gregorio, Argentina; 29 años) se prepara para debutar hoy con el Deportivo Alavés (San Mamés, 18.30 horas). Llegó lesionado del ... Granada, pero el parón le ha venido bien para poner a punto un físico clave en su juego. Listo para aguantar los choques que hagan falta, tiene claro que su rol es marcar, pero también que el equipo gane. Salido de un pueblo «muy chiquito» y criado en la imponente cantera de River Plate, espera que los goles ayuden a que su adaptación sea inmediata. Lo que entrega desde el principio es su compromiso, sin aires de estrella. «Mi responsabilidad y comportamiento con el Alavés no sería diferente si hubiese venido gratis», asegura el fichaje más caro de la historia de la entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  8. 8 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  9. 9

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción
  10. 10

    Las lesiones golpean al Arsenal a pocos días de su visita a Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Llegaré a los 40 muy castigado con tanto choque, pero me cuesta escapar de eso»