El Alavés controla el tráfico aéreo

El fútbol combinativo implantado por Eduardo Coudet en el Deportivo Alavés tiene el físico como parte indispensable de su fórmula. «No vamos a dejar ... de ser intensos y disputar cada pelota como si fuera la última, pero vamos a intentar jugar, combinar y generar más situaciones», confesó el Chacho, que apuesta por respetar la «idiosincrasia del club» con un estilo lleno de matices y registros. Y en su plan, el juego por alto tiene gran relevancia como se ha visto frente a Levante, Betis y Atlético.

Antes del arranque de esta jornadas, los vitorianos son el equipo de Primera División que más duelos aéreos ha ganado del campeonato. Un total de 66 con éxito que dejan atrás los 55 de Osasuna, los 51 del Betis, los 50 de la Real Sociedad y los 49 del Atlético. Los vitorianos también son líderes en los balones tocados por alto, con 127, con un 52% de efectividad. Un control del tráfico aéreo alimentado por los centros desde los costados, en los que los babazorros están cuartos en LaLiga con 60, únicamente superados por Atlético (78), Celta (65) y Real Sociedad (61).

«Queremos ser protagonistas y tener mucha personalidad con el balón, pero también ser verticales. Jugar por dentro pero intentar acabar las jugadas por fuera», relató Carlos Vicente, autor de 13 centros en lo que va de curso. Un ránking en el que el líder albiazul es Carles Aleñá con 16. El mediapunta catalán, titular en una banda izquierda en la no desborda como el aragonés en la derecha, yéndose al centro para asociarse, es también el encargado del balón parado del Alavés.

Duelos aéreos ganados 1 Alavés: 66 2 Osasuna: 55 3 Betis: 51 4 Atlético: 49 5 Espanyol: 45

Sus envíos buscan la cabeza de un Toni Martínez que ha ocupado el rol de Kike García en este arranque de curso. «Necesito poco para preparar una ocasión. Dentro del área es el lugar donde más cómodo me siento. Fuera no soy tanto de venir a recibir, soy mucho más de ir al espacio», confesó en este periódico en pretemporada el murciano, que ha dado un paso adelante por alto, asociándose más y desahogando a sus compañeros.

Duelos aéreos ganados 1 Toni Martínez (Alavés): 25 2 Lucas Torró (Osasuna): 16 3 Kike Salas (Sevilla): 14 4 Ante Budimir (Osasuna): 12 5 Salomón Rondón (Oviedo): 11

Martínez vuelve del parón como el futbolista de LaLiga y de los cinco grandes campeonatos europeos, incluidas la Premier League inglesa, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa, que más duelos aéreos ha ganado. Sus 25 únicamente han sido igualados por Ludovic Ajorque, del Brest galo. En Primera, no tiene rival. En el total también va a la cabeza con 42, con un 59,5% de éxito. Además, su gol ante el Levante fue con la testa.

La alternativa de Boyé

Un recurso valioso para un equipo en el que Coudet quiere un '9' que les sostenga cuando tienen que «saltar líneas» como hacía Kike García. «Los delanteros que tenemos –Toni Martínez y Mariano– son más de ir al espacio. No son jugadores físicos que podamos usar de punta de lanza para saltar líneas. Las características de Boyé se asemejan más», explicó en La Cartuja el Chacho, feliz con el desempeño del murciano en este papel antes del debut del argentino, que podría llegar este sábado en San Mamés ante un Athletic sólido pero que apenas ha ganado la mitad de duelos aéreos que el Alavés (30), con un 48% de éxito.