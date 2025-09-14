El vino de Rioja Alavesa perderá hasta 10 millones en ventas por los aranceles de Trump

El sector del vino en Rioja Alavesa ha vivido un año complicado en el campo (con el hongo mildiu, el pedrisco, las lluvias torrenciales...) y ... tampoco se prevé que sea sencillo cuando salgan al mercado. Pues a la crisis que vive el sector por la caída de ventas se le suma ahora los efectos que pueden tener los aranceles que promulga Donald Trump sobre este mercado. El Gobierno vasco ha anunciado este domingo en la Fiesta de la Vendimia que se celebra en Leza -una cita que cuenta con el patrocinio de EL CORREO- que esta medida puede tener un impacto de hasta diez millones de euros, lo que supone entre un 22% y un 25% del negocio que ahora se tiene con Estados Unidos.

La idea del presidente republicano es imponer unos aranceles del 15% para los vinos que se importan desde la Unión Europea (UE) a diferencia de otros productos agrícolas que podrán importarse sin una tasa extra. La medida está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo de EE UU sobre su legalidad, pero ya ha generado una enorme incertidumbre en el sector y, por eso, la consejera Amaia Barredo ha anunciado que se abrirá una oficina en Rioja Alavesa para atender al secto, aunque también atenderá otros factores de incertidumbre que obligan al sector a explorar nuevas vías y mercados, con el fin de mantener e incrementar su competitividad.

La oficina estará ubicada en Laguardia, en la sede de la Cuadrilla de Rioja Alavesa, y abrirá sus puertas tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes, en horario de mañana. Se trata de una ubicación provisional, ya que, en el futuro, el servicio se integrará en la sede que el EDA Drinks&Wine (el campus del vino) prevé levantar Laguardia para «reforzar así el ecosistema en torno al vino y las bebidas».

Esta mesa, a su vez, hará un seguimiento a las necesidades específicas de las empresas ante esta nueva situación y coordinará la respuesta público-privada y los proyectos e iniciativas a poner en marcha.

Y es que Estados Unidos es el segundo país al que más vinos tintos y rosados se envían desde Rioja Alavesa, ya que suponen un 13,9% y sólo le supera Reino Unido con un 17,6%. Alemania, Canadá y Suecia aportan entre un 9,1% y un 4,3%, mientras que Irlanda y Bélgica representan un 4% cada uno. El 29,1% restante se reparte entre otros destinos, lo que evidencia una diversificación significativa y la consolidación del posicionamiento global de Rioja Alavesa en los últimos años. El objetivo ahora es diversificar las ventas con nuevos mercados y se están focalizando los esfuerzos inicialmente en Japón, México y Canadá.

Los vinos blancos, que sí que están mostrando un buen comportamiento en el mercado interior, también se están viendo perjudicados fuera de nuestras fronteras y confirman así la tendencia de los tres últrimos años. Reino Unido (20,9%), Estados Unidos (11,0%), Alemania, Países Bajos, Bélgica y Suecia (6–8% cada uno de ellos) y Suiza (4,6%) se presentan como sus principales clientes.

Sí que se observa una frenada de la caída del precio del vino en el mercado internacional. Amaia Barredo ha explicado que ha existido «un giro», y que se está en una media de 6,49 euros por litros frente al resto de la denominación de origen Rioja, que está en 4,29. «Eso denota que nuestros vinos desde luego tienen una mejor defensa y un mejor valor en el mercado internacional», ha subrayado la consejera.

Evolución desigual

Las ventas interiores muestran una evolución desigual: el vino blanco de Álava mantiene una tendencia creciente en los últimos años, mientras que el vino tinto presenta una ligera caída respecto a la media histórica. En cuanto a existencias, el 'stock' de vino blanco en la última campaña aumentó ligeramente respecto a la media, manteniéndose en niveles similares a la campaña previa. Este incremento se explica porque, aunque la producción bajó, las ventas aumentaron y hubo más entradas de vino en bodega. En el caso del vino tinto, el stock disminuyó de forma considerable respecto a años anteriores, también como consecuencia de la menor producción de uva y las medidas extraordinarias adoptadas por las administraciones para el ajuste entre la oferta y demanda.

Barredo ha explicado que a día de hoy ya han entrado 5.400.000 kilogramos de uva en las bodegas, 3 millones aproximadamente de tinto. «Esto representa un 10% aproximadamente de las previsiones productivas para este año en Rioja Alavesa, lo que denota un adelanto de la campaña, la incidencia otra vez del cambio climático con un estado fenológico maravilloso en taninos, lo que indica de alguna manera que la campaña va a ser de buena calidad», se ha atrevido a vaticinar la consejera.

«Llevamos dos años de campañas cortas, de poca cosecha de uva, en un momento en el que el departamento ha apostado estos por dar ayudas para tirar uva, lo que se denomina la cosecha en verde, al arranque antes de que maduren. El hecho de que hayan sido dos vendimias cortas va a hacer que el departamento se plantee dar esa ayuda», ha adelantado.

«Tenemos que ir cambiando algunos sistemas de producción, tenemos que ir de alguna manera poniendo remedio en campo también algunos de los efectos o los impactos del cambio climático», ha reclamado la representante del Gobierno vasco. «El mercado internaciona parece que está en descenso, pero que también hay que considerar que hay nuevos países que están entrando en producción y en volumen y que están copando también nuestros mercados. Hay que hacer cosas diferentes y en mercados diferentes, y de ahí que el Gobierno vasco insiste en que hay que abrir nuevos mercados y estamos trabajando en esa línea y luego en la línea de diferenciación», ha señalado.

Mildiu

«No está siendo un año fácil para los viticultores ni para la comarca. Veníamos ya de una situación de dificultad desde la pandemia, pero en esta ocasión se están ajustando varios factores que hacen que el año sea especialmente complicado. Lo primero los excedentes que vienen teniendo las bodegas y en segundo lugar, el cambio climático que está provocando fenómenos meteorológicos extremos que este año está afectando de forma muy dura a la comarca a través del mildiu», ha explicado el diputado general, Ramiro González.

Precisamente por el efecto que ha tenido ese hongo sobre las cepas, la Diputación ha anunciado 1,6 millones de euros en ayudas destinadas a compensar el fuerte impacto que ha provocado en la campaña vitivinícola de Rioja Alavesa. Se trata de una medida extraordinaria diseñada para dar respuesta a una situación excepcional que ha puesto en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones.

«Hay que estar con la comarca. Están siendo momentos complicados, pero yo creo que Rioja Alavesa tiene un gran futuro porque aquí se hacen vinos de una grandísima calidad. Hay que cuidar la uva, los métodos de producción y sobre todo hay que diferenciar. Sólo con una mayor diferenciación podremos seguir abriendo nuevos mercados como estamos haciendo el Gobierno vasco y la Diputación foral posicionando a nuestros vinos realmente donde merecen», ha incidido González.