Fiesta de la Vendimia

El vino de Rioja Alavesa perderá hasta 10 millones en ventas por los aranceles de Trump

Esto supone un 25% de su mercado en el mercado estadounidense. El Gobierno vasco abrirá una oficina en la comarca para atender al sector

Ander Carazo
José Manuel Navarro

Ander Carazo y José Manuel Navarro

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:51

El sector del vino en Rioja Alavesa ha vivido un año complicado en el campo (con el hongo mildiu, el pedrisco, las lluvias torrenciales...) y ... tampoco se prevé que sea sencillo cuando salgan al mercado. Pues a la crisis que vive el sector por la caída de ventas se le suma ahora los efectos que pueden tener los aranceles que promulga Donald Trump sobre este mercado. El Gobierno vasco ha anunciado este domingo en la Fiesta de la Vendimia que se celebra en Leza -una cita que cuenta con el patrocinio de EL CORREO- que esta medida puede tener un impacto de hasta diez millones de euros, lo que supone entre un 22% y un 25% del negocio que ahora se tiene con Estados Unidos.

