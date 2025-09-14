«No le hacemos un favor al sector si hay viticultores que ven futuro en tirar uva»

Juan Luis Cañas (Villabuena de Álava, 1955) recibe a este diario con un ojo en las cepas y otro en la bodega. En las horas ... previas a la Fiesta de la Vendimia, que hoy se celebra en Leza y que está patrocinada por EL CORREO, advierte de que la situación del sector va a seguir siendo «complicada mientras no aumente el poder adquisitivo» de la ciudadanía.

- No está siendo la vendimia más fácil de la historia. ¿Cómo está afrontándola usted?

- Bueno, las vendimias son las que llegan. Tienes que estar preparado para cuando viene la botrytis, el hongo mildiu, la piedra... Creo que estamos menos preparados para cuando pierdes ventas en el mercado y ves que esto no tira para arriba. Este año había llovido bien, pero luego nos atacó el mildiu. Va a ser una cosecha corta, pero hay más uva de la que pensábamos y, además, es buenísima.

- La DOCa Rioja ha fijado los rendimientos máximos este año por municipio, pero parece que la cosa va viñedo a viñedo.

- Globalmente lo que ha hecho el Consejo Regulador está bien, pero sí hay gente que tiene más uva de lo que pensaba. Esos tienen que solicitar coger más. El pasado domingo estuve de visita en unas cepas y vi a dos chicas a las que les pregunté de qué bodega eran y me dijeron que trabajaban para el Consejo, o sea que están visitando esas viñas a ver si realmente tienen más uva.

- Con el contexto de mercado y de esta campaña... ¿es la de hoy una Fiesta de la Vendimia, valga la redundancia, un poco menos festiva?

- Para el viticultor, para el bodeguero... pues hay bodegas a las que les han bajado mucho las ventas. Pero hay gente que viene a disfrutar de los pueblos o a catar los vinos se lo van a pasar bien. Creo que ahí es donde se tiene que ver a Diputación y a Gobierno vasco, a ver qué tipo de ayudas pueden tener estas familias, porque creo que es posible que más de uno lo deje.

- Este año ha habido calor, mildiu, pedrisco... ¿El cambio climático va a cambiar la forma de hacer vino aquí?

- En Rioja Alavesa y en todos los sitios. El futuro de las plantaciones tiene que basarse en variedades que estén mejor preparadas para hacer buenos vinos en unos años. Hay que procurar que la cepa madure más lento, y eso es difícil. Eso es a base de controlar, investigar... La verdad es que el futuro del viñedo va a ser difícil con los años.

- Antes se vendimiaba en octubre y las cuadrillas están haciéndolo ya a principios de septiembre.

- Cuando yo empecé con mi padre vendimiábamos para el Día del Pilar (12 de octubre). Nosotros empezamos este pasado miércoles. Sólo nos quedan diez días para vendimiar en agosto, y creo que es posible que eso lo vea hasta yo.

- El diputado general ha pedido precios «justos» para la uva y los viticultores dicen que no cubren costes. ¿Se está pagando bien?

- Si coges una explotación con viñedos jóvenes, medianos, viejos, muy viejos... con 80 céntimos no ganas. Puedes cubrir gastos, pero no ganas.

- ¿Pero las bodegas están pagando en condiciones?

- Algunas, sí. Otras, no. Pero es que no le puedo decir a una bodega que vende vinos baratos que pague más.

- ¿Porque sería lastrar su margen de negocio?

- Claro, es que hay bodegas que venden barato y necesitan comprar barato. Luego no pueden exigir absolutamente nada al viticultor. Pero con todas las viñas que hay... ¿qué pasa si esas bodegas no venden? Se quedaría la uva en la viña. ¿Va a haber dinero para pagar la vendimia en verde? No creo que tengan dinero suficiente para hacerlo. No estoy de acuerdo con pagar poco, hay que pagar bien. La media de un viticultor tiene que estar entre 1,30 y 1,50 euros.

- ¿No es paradójico haber subvencionado el arranque de uva -la cosecha en verde- y que ahora falten racimos?

- Yo soy respetuoso con todo el mundo, pero creo que no le hacemos un favor al sector si hay viticultores que ven su futuro en tirar las uvas al suelo. Les estamos acostumbrando mal.

- ¿Ha tocado ya techo Rioja Alavesa o estos años malos son transitorios?

- Lo importante para avanzar hacia el futuro es tener una viticultura. Nosotros creemos en la diferenciación. Todos somos Rioja y en muchos sitios se hacen las cosas muy bien, pero aquí tenemos que intentar ser diferentes. Si queremos ser algo importante, tenemos que ser diferentes para bien. Viticultura ecológica, sostenible... Hay que hacerlo bien. Y no hace falta vender tantos millones de botellas. Lo que hace falta es vender menos, pero con un mayor valor añadido.

- En el supermercado, la botella de Fuenmayor vale dos euros mientras que la de Laguardia vale ocho. ¿Ahí no hay un problema?

- Hay que transmitir al consumidor que lo que estás haciendo es diferente. ¿Cómo podemos ser diferentes? En muchas cosas: en cuidar mejor la uva, en ser más sanos con la viticultura, con los vinos... En definitiva, que el consumidor sepa que lo que prueban está mejor hecho.

- Las ventas siguen cayendo en la DOCa. ¿Qué está pasando?

- Nosotros estamos casi a la par. El mes pasado estábamos en un 2% menos, pero creemos que con el trabajo que vamos a hacer y el plan estratégico vamos a vender más a final de año. Pero sí es verdad que ha caído el consumo a nivel global.

- Los jóvenes no beben tanto.

- Los mercados no están bien. Alemania, que es uno de los principales, no está bien. Y si no está bien, pues baja el consumo. Hay menos poder adquisitivo, pero lo mismo pasa a nivel nacional. Mi mujer fue el otro día a un supermercado y se dejó 150 euros. La cosa está muy cara. Han subido los precios un montón. Y uno no va a dejar de comer.

- Pero sí de beber.

- Sí. O antes comprabas una botella de 30 euros y ahora, una de 20. O en vez de tres botellas, te bebes dos. Y luego la gente se cuida más. Cada vez corre más gente en la calle, se bebe más agua... ¿Qué pasa con una pareja que tiene que pagar el piso? ¿De dónde quita?

- ¿Del vino?

- Claro. Esto va a ser complicado mientras no aumente el poder adquisitivo. Yo lo veo difícil.

- Pero no parece que el poder adquisitivo vaya a crecer.

- Ahora mismo parece que no lo veremos en unos años. Entiendo que esto va a seguir así. Por eso tenemos que cambiar, ser mejores y no pensar en vender demasiado. Hay que vender bien.