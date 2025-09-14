Óscar de Marcos: «Es el momento de arrimar el hombro y comprar vino de Rioja Alavesa»
El exfutbolista afirma que esto no se debe ver como una obligación, sino como un regalo. «Somos únicos en el mundo», destaca
Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:13
Cuando el futbolista Óscar de Marcos (Laguardia, 1989) colgó las botas en junio y le propusieron ser el pregonero de la Fiesta de la Vendimia ... pensaba que iba a ser algo mucho más sencillo. «No está siendo un año fácil para el sector del vino, ni este ni los anteriores, pero vosotros lo sabéis mucho mejor que yo», ha señalado en la cita celebrada en Leza que cuenta con el patrocinio de EL CORREO. «Pero este es un momento para estar más juntos que nunca. Es el momento de arrimar el hombro y comprar vino de Rioja Alavesa. Los que sirven vino en sus bares y restaurantes, que apuesten por la comarca, y si lo venían haciendo, que lo hagan con más fuerza», ha reclamado.
Sin embargo, el excapitán del Athletic -a donde llegó procedente del Alavés en 2009- ha pedido que esto no se considere una «obligación», sino un «regalo». «Beber un vino de Rioja Alavesa es de lo mejor que hay, es uno de los mejores del mundo. Somos únicos», ha alabado.
Pero De Marcos, que nunca ha pedido contacto con sus raíces en la villa amurallada y sus alrededores, no ha dudado en destacar el enorme esfuerzo que han hecho los agricultores en los últimos meses. «Nunca había visto a mis amigos y a mi familia ir tantas veces a tratar las cepas», ha comentado antes de describir a los vecinos de la comarca vitivinícola como «trabajadores y humildes».
«En los momentos difíciles es cuando surgen las mejores ideas. Con eso y con el trabajo y la pasión que aquí le tenemos a las viñas, es imposible que esto falle y que la situación no mejore. Pienso que todo va a ir a mucho mejor», ha concluido el futbolista recién retirado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.