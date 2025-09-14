El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De Marcos saluda al público durante el pregón. Rafa Gutiérrez
Fiesta de la Vendimia

Óscar de Marcos: «Es el momento de arrimar el hombro y comprar vino de Rioja Alavesa»

El exfutbolista afirma que esto no se debe ver como una obligación, sino como un regalo. «Somos únicos en el mundo», destaca

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:13

Cuando el futbolista Óscar de Marcos (Laguardia, 1989) colgó las botas en junio y le propusieron ser el pregonero de la Fiesta de la Vendimia ... pensaba que iba a ser algo mucho más sencillo. «No está siendo un año fácil para el sector del vino, ni este ni los anteriores, pero vosotros lo sabéis mucho mejor que yo», ha señalado en la cita celebrada en Leza que cuenta con el patrocinio de EL CORREO. «Pero este es un momento para estar más juntos que nunca. Es el momento de arrimar el hombro y comprar vino de Rioja Alavesa. Los que sirven vino en sus bares y restaurantes, que apuesten por la comarca, y si lo venían haciendo, que lo hagan con más fuerza», ha reclamado.

