Óscar de Marcos: «Es el momento de arrimar el hombro y comprar vino de Rioja Alavesa»

Cuando el futbolista Óscar de Marcos (Laguardia, 1989) colgó las botas en junio y le propusieron ser el pregonero de la Fiesta de la Vendimia ... pensaba que iba a ser algo mucho más sencillo. «No está siendo un año fácil para el sector del vino, ni este ni los anteriores, pero vosotros lo sabéis mucho mejor que yo», ha señalado en la cita celebrada en Leza que cuenta con el patrocinio de EL CORREO. «Pero este es un momento para estar más juntos que nunca. Es el momento de arrimar el hombro y comprar vino de Rioja Alavesa. Los que sirven vino en sus bares y restaurantes, que apuesten por la comarca, y si lo venían haciendo, que lo hagan con más fuerza», ha reclamado.

Sin embargo, el excapitán del Athletic -a donde llegó procedente del Alavés en 2009- ha pedido que esto no se considere una «obligación», sino un «regalo». «Beber un vino de Rioja Alavesa es de lo mejor que hay, es uno de los mejores del mundo. Somos únicos», ha alabado.

Pero De Marcos, que nunca ha pedido contacto con sus raíces en la villa amurallada y sus alrededores, no ha dudado en destacar el enorme esfuerzo que han hecho los agricultores en los últimos meses. «Nunca había visto a mis amigos y a mi familia ir tantas veces a tratar las cepas», ha comentado antes de describir a los vecinos de la comarca vitivinícola como «trabajadores y humildes».

«En los momentos difíciles es cuando surgen las mejores ideas. Con eso y con el trabajo y la pasión que aquí le tenemos a las viñas, es imposible que esto falle y que la situación no mejore. Pienso que todo va a ir a mucho mejor», ha concluido el futbolista recién retirado.