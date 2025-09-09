El diputado general denuncia «diferencias muy notables» en el precio que se paga por la uva de Rioja Alavesa

Rioja Alavesa está viviendo una de sus vendimias más complicadas por la escasez de uva por culpa de la meteorología y la incidencia del hongo ... mildiu. La cosecha será la más corta que se recuerda. Y en esta tesitura crítica, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha realizado un llamamiento a las bodegas para que abonen a los agricultores precios «razonables» por sus uvas al tiempo que ha denunciado «diferencias muy notables» entre el pago que están realizando las diferentes casas.

«La pasada semana conocimos el precio de pago algunas bodegas y no todas están haciendo igual. Hay diferencias muy notables. Si algunas lo hacen a un precio razonable es porque se puede», ha remarcado González.

Sin poner nombre a estos ejemplos positivos, el diputado general se refería a Marqués de Riscal. Y es que la bodega de Elciego pagará por la uva de las viñas más viejas, las anteriores a 1970, a 1,6 euros el kilo; mientras que las 'pata negra', las más especiales, podrían llegar hasta los 3,4 euros. La producción de los viñedos de edades intermedias (plantadas a partir de 1970 hasta el año 2000) la abonará a 1,20 euros y las de los más jóvenes (a partir de 2010) a un euro.

Con este ejemplo, que ha considerado de precios «razonables», González ha incidido en la necesidad de «valorar al producto y al productor» dentro de una campaña en la que «la cosecha va a ser especialmente escasa». De ahí que defienda que «es más importante que nunca pagar un buen precio por una uva». «Y se puede; se puede porque hay quien lo está haciendo», ha enfatizado.

Además de la necesidad de apoyar a los agricultores en un momento complicado, el máximo representante foral también recalca que el precio de la uva viene avalado por su calidad, «que va a permitir que se hagan unos vinos extraordinarios». «Si queremos que Rioja Alavesa tenga futuro, tenemos que valorarlos como se merecen», ha remachado González.