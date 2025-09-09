El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vendimia en Rioja Alavesa ya ha comenzado. Igor Aizpuru

El diputado general denuncia «diferencias muy notables» en el precio que se paga por la uva de Rioja Alavesa

González remarca que «algunas bodegas» están abonando cantidades «razonables» y que eso demuestra «que se puede pagar»

Borja Mallo

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:30

Rioja Alavesa está viviendo una de sus vendimias más complicadas por la escasez de uva por culpa de la meteorología y la incidencia del hongo ... mildiu. La cosecha será la más corta que se recuerda. Y en esta tesitura crítica, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha realizado un llamamiento a las bodegas para que abonen a los agricultores precios «razonables» por sus uvas al tiempo que ha denunciado «diferencias muy notables» entre el pago que están realizando las diferentes casas.

