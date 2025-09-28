El teatro viaja a bordo del BEI de Vitoria

«Decían que iba a ser especial, y vaya si lo está siendo». Así resumían este pasado sábado su sorpresa algunos asistentes al ciclo Off ... Lokal, el programa que calienta motores del Festival Internacional de Teatro de Vitoria con una muestra de cuatro de las mejores compañías alavesas en escenarios poco habituales. Sin telón y con una cercanía al escenario pocas veces vista, la propuesta se convirtió en un viaje (literal) de algo más de dos horas que partió del Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (Centro Cívico Hegoalde), pasó por el García Lorca (Lakua) y el Félix Petite (Ibaiondo). ¿Cómo se desplazó el público? En un BEI especial que en sí mismo fue el lugar en el que la experiencia inmersiva ideada por Iara Solano llamada 'Máquina Mística'.

Lo de coger el primer autobús fue pasada la media hora de inicio del ciclo, que arrancó en el centro cívico Hegoalde. Allí, tanto el viernes como el sábado se representó 'Algo muy tocho', un montaje dirigido por Espe López y protagonizado por Andrés Bezares y Edu Hernando que provocó la carcajada a partir de temas tan serios como la dificultad de desarrollar una carrera en el terreno de las artes o el paso del tiempo. Todo trufado de vivencias propias. Tanto los actores como el público se encontraban a escasos metros sobre el escenario.

Tras ello, el medio centenar de asistentes -el aforo es limitado por la particularridad de las propuestas- fue guiado hasta una parada del BEI, donde participó en un particular «ensayo clínico para cuestionar los límites de la experiencia» ideado por Iara Solano. En un primer traslado hasta el centro cívico Lakua el rostro de asombro se repetía como algo totalmente inesperado. Allí, la compañía El Mono Habitado lució 'Diario del enemigo', una pieza sobre la censura con un protagonista muy llamativo, Severino. Lorca, Alfred Hitchcock, la 'Cleopatra' de Elizabeth Taylor... son algunos de los que sufrieron la censura del franquismo y aparecen en la originalísima pieza que interpretan Begoña Martín y Raúl Camino.

Imágenes de 'Algo muy tocho', de Pez Limbo, y de la propuesta inmersiva 'Máquina mística'.

50 aniversario del festival

Tras dicha representación en el Teatro Federico García Lorca, el público volvió a subirse al BEI para meterse de lleno en la segunda parte de 'Máquina Mística', con música de Sammy Metcalfe, que hizo parada en el Teatro Félix Petite (Ibaiondo), donde Carmen San Esteban se luce con 'Ante todo, Bomba Shanghai', una original pieza que cuenta con el texto de Ozkar Galán y en el que se abordan temas como el edadismo. En este primer asalto de montajes de Off Lokal se vuelve a evidenciar el gran talento próximo con estrenos de altura que deberían tener en cuenta los programadores y de forma especial en ciclos de teatro de calle.

Este programa que se ha celebrado entre el viernes y el domingo, con aforo limitado, sirve de previa al estreno oficial del 50º aniversario del Festival Internacional de Teatro de Vitoria. Será este jueves 2 de octubre en el Félix Petite con 'La consagración de la primavera', una versión libre del icónico montaje de Pina Bausch, ideado por el coreógrafo catalán Roger Bernat, pionero del teatro de inmersión en España. Como avanzan desde la red municipal será una propuesta «participativa, divertida y original».