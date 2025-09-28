El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
'Máquina mística', la propuesta de Iara Solano, que hizo que 50 espectadores viajaran en un BEI especial. Jesús Andrade

El teatro viaja a bordo del BEI de Vitoria

'Máquina mística' sorprende en el ciclo Off Lokal con una propuesta inmersiva en el bus eléctrico como previa al Festival Internacional

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:22

«Decían que iba a ser especial, y vaya si lo está siendo». Así resumían este pasado sábado su sorpresa algunos asistentes al ciclo Off ... Lokal, el programa que calienta motores del Festival Internacional de Teatro de Vitoria con una muestra de cuatro de las mejores compañías alavesas en escenarios poco habituales. Sin telón y con una cercanía al escenario pocas veces vista, la propuesta se convirtió en un viaje (literal) de algo más de dos horas que partió del Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (Centro Cívico Hegoalde), pasó por el García Lorca (Lakua) y el Félix Petite (Ibaiondo). ¿Cómo se desplazó el público? En un BEI especial que en sí mismo fue el lugar en el que la experiencia inmersiva ideada por Iara Solano llamada 'Máquina Mística'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en Vitoria: «Que lo disfrute»
  5. 5 Un herido grave tras chocar su coche con el tranvía en la rotonda América Latina de Vitoria
  6. 6

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  7. 7 Rescatan a tres personas «enriscadas» en las Cascadas de la Tobería en la localidad alavesa de Andoin
  8. 8 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    «Dios nos ha regalado este momento único en nuestra vida y para la historia»
  10. 10

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El teatro viaja a bordo del BEI de Vitoria

El teatro viaja a bordo del BEI de Vitoria