Nace en Vitoria 'Justizia Kermanentzat'; una nueva plataforma ciudadana en memoria de Kerman, el joven vitoriano fallecido el pasado 23 de febrero a las puertas de la extinta discoteca Mítika tras recibir un «golpe» de un portero del establecimiento. Este colectivo se ha dado a conocer en los últimos días en las redes sociales con un triple propósito. Sus impulsores pretenden «honrar la memoria de nuestro amigo y familiar», al tiempo que piden «justicia» y exigen «reparación a los responsables de su muerte», detallan en las dos primeras publicaciones con las que se presenta públicamente esta iniciativa; que busca que el caso no caiga en el olvido. «Te han robado la vida, no te quitarán la verdad», apostillan.

La plataforma recalca que la muerte del joven de 31 años dejó «una vida interrumpida, una familia destruida y una comunidad rota», describen. «Le ocurrió a Kerman, pero podría haberle ocurrido a cualquiera. Todos tenemos qué decir y qué hacer. ¡Justicia para Kerman!», enfatizan en el primero de los escritos.

Este mensaje sirve también para anunciar una concentración prevista para el próximo sábado, 13 de diciembre, en Vitoria. El acto, convocado bajo el lema 'Justizia Kermanentzat! (¡Justicia para Kerman!) dará comienzo a partir de las 12.00 horas en la plaza del Arca, en pleno centro de la capital alavesa.

Este caso ha retornado a la actualidad en las últimas semanas por diversos motivos. Este mismo miércoles, el Departamento de Seguridad anunció que la investigación que abrió el Gobierno vasco tras el fallecimiento del joven a las puertas de la discoteca Mítika, como consecuencia de la agresión que sufrió por parte de uno de los porteros del local, determina que existieron «incumplimientos graves» de la Ley de Seguridad Privada. La consejería que dirige Bingen Zupiria considera que tras aquella muerte violenta existieron una cadena de incumplimientos cometidos por los entonces propietarios de la discoteca –el local reabrió meses después con nuevo nombre y gestor–, la empresa de seguridad e, incluso, cuatro de los trabajadores de esta última. El expediente sancionador todavía no se ha cerrado; la resolución definitiva llegará tras analizar las alegaciones que habrán de presentar los implicados. Con todo, Interior apunta en una dirección clara: las infracciones detectadas serían de tal entidad que merecerían sanciones elevadas. En total se acercarían a los 100.000 euros.