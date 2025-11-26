El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acceso a la extinta discoteca Mítika, donde ocurrió el crimen. BAE

Discoteca Mítika

El crimen de Kerman en Vitoria se juzgará como un «homicidio imprudente»

La Audiencia de Álava avala las tesis de la defensa y de la Fiscalía. El juzgado instructor y las acusaciones particulares pedían «un homicidio o asesinato» que hubiera supuesto una pena mínima de diez años

David González

David González

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:30

Imperan las tesis de la Fiscalía y la defensa en el crimen de Kerman, el joven que murió a las puertas de la extinta discoteca ... Mítika, en Vitoria, tras recibir «un golpe» de uno de los porteros. Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de febrero. Según ha sabido este periódico, la Audiencia Provincial de Álava ha resuelto que este suceso moral sea calificado como «homicido imprudente o lesiones con resultado de muerte» o «delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio cometido por imprudencia». Es decir, rechaza la calificación de las acusaciones particulares y del juzgado instructor, quienes apreciaron «un homicidio o asesinato».

