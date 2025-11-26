El crimen de Kerman en Vitoria se juzgará como un «homicidio imprudente»

Imperan las tesis de la Fiscalía y la defensa en el crimen de Kerman, el joven que murió a las puertas de la extinta discoteca ... Mítika, en Vitoria, tras recibir «un golpe» de uno de los porteros. Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de febrero. Según ha sabido este periódico, la Audiencia Provincial de Álava ha resuelto que este suceso moral sea calificado como «homicido imprudente o lesiones con resultado de muerte» o «delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio cometido por imprudencia». Es decir, rechaza la calificación de las acusaciones particulares y del juzgado instructor, quienes apreciaron «un homicidio o asesinato».

¿Qué significa este cambio de valoración? Que el portero, en prisión preventiva desde entonces, no tenía intención de matar al joven vitoriano. Y, por lo tanto, las consecuencias penales serán más leves. Por de pronto, el único sospechoso eludirá un juicio con jurado, que en un 90% de los casos acaba en condena.

Al denegarse la opción de «homicidio o asesinato», la pena a la que se enfrentará el portero será más baja. Fuentes judiciales hablan de «un máximo de siete años». La autopsia reveló en su momento que la víctima, un treintañero nacido en la capital de Euskadi, sufrió «una doble fractura» en la mandíbula tras recibir el golpe del acusado.

Ampliar Efectivos de la Ertzaintza retiran el biombo colocado para proteger el lugar donde murió Kerman. BAE

Esta decisión definitiva de la Audiencia Provincial de Álava choca con el auto del juez instructor del crimen pero cabe reseñar que no es firme. De hecho cualquiera de las partes personadas podría recurrir al Tribunal Supremo. Todo indica que así lo harán las acusaciones particulares.

El sospechoso saldrá mañana en libertad tras abonar una fianza

Tanto el juzgado instructor como las acusaciones particulares estiman que fue algo más grave que un mal golpe. «Existen indicios sólidos de la comisión de un delito de homicidio o asesinato y tiene que ser el Tribunal del Jurado (Audiencia Provincial de Álava) el que, tras la práctica de la prueba, dicte la sentencia definitiva de este proceso, entendiendo que la decisión de privar al jurado del conocimiento de la causa sería una decisión prematura y contraria a derecho», dijo el juez en el auto ahora revocado.

¿Qué sucedió?

¿Qué sucedió aquella madrugada del 23 de febrero? Sobre las 4.53 horas, el sospechoso golpeó (a Kerman) sin que éste se lo esperara, propinándole un manotazo o puñetazo con su mano derecha en la zona de la mandíbula».

Ese impacto, según la investigación realizada por Instrucción número 3, «produjo que la víctima perdiera el conocimiento de forma instantánea, rebotara contra una pared o cristalera que tenía detrás y cayera posteriormente contra el suelo boca abajo o de lado, perdiendo la vida momentos después». Tras la agresión, el portero se marchó al interior del local. Siempre ha mantenido que lo hizo por «protocolo».

Este suceso mortal puso en entredicho el control real sobre los porteros de la capital alavesa en particular y del País Vasco en general. A partir de ahí, las instituciones movieron ficha y ordenaron cambio en el reglamento para esta profesión.