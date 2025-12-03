Sanciones de casi 100.000 euros a la discoteca Mítika, a la empresa de seguridad y a cuatro porteros tras la muerte Kerman

La discoteca Mítika, la empresa de seguridad contratada y cuatro porteros se enfrentan a multas que suman cerca de 100.000 euros como consecuencia de ... la muerte de Kerman tras ser golpeado por un vigilante en la puerta de la sala. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco considera que las partes ha comentido incumplimientos «muy graves» de la Ley de Seguridad Privada.

Las sanciones son las siguientes:

La empresa titular de la discoteca afronta una multa de 30.000 euros por contratar a sabiendas un servicio de seguridad con una empresa que no está autorizada para el desarrollo de estos servicios (infracción muy grave del art. 59.1 a de la Ley de Seguridad Privada).

La empresa responsable de la seguridad de la discoteca se enfrenta a una multa de 40.000 euros por prestar servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización para ello (infracción muy grave del art. 57.1 a).

Al personal que desempeñaba funciones de vigilancia se le impone una multa de 6.001 euros para cada uno por ejercer funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación necesaria (infracción muy grave del art. 58 1 a).

«A partir de ahora se abrirá un proceso para que las partes, en caso de verlo necesario, presenten sus alegaciones y tras el análisis de las mismas se emitirá la resolución definitiva del viceconsejero de Seguridad», detalla el comunicado del Gobierno vasco.