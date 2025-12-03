El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sanciones de casi 100.000 euros a la discoteca Mítika, a la empresa de seguridad y a cuatro porteros tras la muerte Kerman

El Gobierno vasco considera que las partes han cometido incumplimientos «muy graves» de la Ley de Seguridad Privada

N. Salazar

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:52

Comenta

La discoteca Mítika, la empresa de seguridad contratada y cuatro porteros se enfrentan a multas que suman cerca de 100.000 euros como consecuencia de ... la muerte de Kerman tras ser golpeado por un vigilante en la puerta de la sala. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco considera que las partes ha comentido incumplimientos «muy graves» de la Ley de Seguridad Privada.

