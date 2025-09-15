El talento vasco gana peso en el 50 aniversario del Festival Internacional de Teatro de Vitoria

Ramón Albertus Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:52 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

En diferentes escenarios y formatos, con temáticas variadas y señas de identidad propias. Las 17 propuestas vascas (de un total de 41 espectáculos) que participan en el 50º Festival Internacional de Teatro de Vitoria ofrecerán una panorámica del talento más cercano. El programa cumple medio siglo y combina nombres destacados como Sergio Blanco, la compañía belga Peeping Tom y Romina Paul, con una exhibición de fuerza de la creación escénica local de octubre a diciembre

Este lunes se ha celebrado un acto en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, en el centro cívico Hegoalde, en el que se subraya el peso de estos grupos más próximos al certamen. Diferentes representantes de esas compañías desgranaron el programa junto a Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura, y Marta Monfort, directora de la red municipal de teatros. «Queremos festejar que soplamos velas en la mejor compañía», señaló Díaz de Corcuera, que destacó este medio siglo como «uno de los eventos más importantes y arraigados» y elogió la cantera artística alavesa, con «tanta y tan buena materia prima local».

El festival ofrecerá 41 espectáculos, de los cuales 17 corresponden a compañías vascas. Entre ellas figuran nombres como Proyecto Larrua, Parasite Kolektiboa, Piszifaktoria, El Mono Habitado, Teatro Paraíso, Artedrama o Marie de Jongh, además de estrenos como el de Zirrara Kolektiboa. La primera oportunidad para ver a compañías alavesas será con Off Lokal, ciclo que se celebrará entre el 26 y el 28 de septiembre en espacios no convencionales. Entre esas piezas se incluyen 'Ante todo, Bomba Shangai', de Carmen San Esteban & La Claqueta, en el que se habla de la «mujer, las artes escénicos, edadismo y la relación con la IA»; 'Diario del enemigo', de El Mono Habitado, fue definida por Raúl Camino como «un thriller canalla, muy irónico», que trata acerca de la censura. También se estrenarán 'Algo muy tocho', de Pez Limbo, una «invitación pública a reflexionar sobre lo que pasa en el mundo», en palabras de Eduardo Hernando, o 'Máquina mística', de Iara Solano, que indaga en la «diversidad de percepciones» y la naturaleza del cuerpo y la mente.

La segunda tanda de representaciones de Off Lokal se llevará a cabo el 5 de octubre, con '1.koadroa: Epaiketa', de Parasite Kolektiboa, inspirada en la historia de Juana de Arco. Su directora, Marina Suárez, explicó que la pieza «reflexiona sobre los roles de poder, performar el poder, oír voces o la desnudez». La compañía Piszifaktoria llevará a escena 'Hegan egiteko gogoa da', una obra sobre salud mental y esquizofrenia que, en palabras de su autor, Mikel Ayllon, «se vive con todos los sentidos salvo con la vista». En 'Topa eta ito', Ane Gebara construye una interesante historia sobre bufones.

Por su parte, la danza tiene su sitio con 'Trembling Frequencies', de la artista sueca Helena Vilhelmsson, afincada en Vitoria desde hace años. Se trata de su primer solo, una pieza onírica y poética, «a la vez que cruda» basada en la sirenas de mitología griega y en la que reflexiona sobre la voz artística. Precisamente Vilhelmsson ha trabajado en esa puesta en escena con Jordi Vilaseca, que forma junto a Aritz López la compañía Proyecto Larrua. En el décimo aniversario llevan a escena 'You have an inner world, so what' (13 de noviembre, Teatro Félix Petite), una pieza especial en la que reflexiona sobre el paso del tiempo que cuenta con la autoría de Dimo Milev.

«El festival ha sido voz de las compañías vascas y en euskera», reivindicó Monfort. Entre esas piezas que están llamadas a continuar un interesante recorrido se encuentra 'Harrimena lantzeko ariketakora' (6 de noviembre, Ibáñez de Matauco), con la dirección artística de Josune Velez de Mendizabal. Se basa en diferentes artículos de Edu Zelaieta dedicados al escritor lisboeta Fernando Pessoa. Ane Meabe acudió en representación de Tartean Teatro por 'Non dirá haurrak' (23 de octubre, Teatro Jesús Ibáñez de Matauco), una obra que cuenta el intento de suicidio de una niña de ocho años. Así como por la pieza de humor en la que participó como ayudante de comunicación con 'Mr. Bo' Marie de Jongh, con un lenguaje y universo propio que combina la máscara y el clown. Mientras que Irantzu Azpeitia, de la compañia Artedrama, señala que 'Nor naizen baneki' (20 de noviembre, Jesús Ibáñez de Mateuko) trata de manera original la historia como una excavación arqueológica de un teatro.

Club de lectura

Por su parte, Alex Díaz avanzó que 'Moko, Indalecio Bizkarrondo' (9 noviembre, Felix Petite) supone un «viaje poético» para público familiar. También con un universo ideado para los más pequeños sobresale 'Bihotz bihotzez', un clásico de Teatro Paraíso que lleva a escena Rosa A. García, que se acompaña de Meggy Khabourdzania (violinista) en «una historia sencilla pero no simple».

Entre esos grupos alaveses que destacabn en el programa también se encuentran Ékoma Teatro, que presentará 'Lo peor que le puede pasar a un niño' (9 de octubre) y Zanguango Teatro -premio Max al Mejor Espectáculo de Calle en 2020 por su obra 'Al otro lado'- con 'El peor espectáculo del mudno de momento', en el que Txubio Fernández de Jauregi da vida a un «héroe anónimo». Ambos montajes forman parte del ciclo JIM Aktual.

Además de las funciones, el programa incluye actividades como el club de lectura teatral coordinado por Juan Ibarrondo, con dos sesiones en torno a 'Un tranvía llamado deseo'; así como el taller por la inclusión de Atalak. La venta de entradas arranca este martes 16 de septiembre tanto online como en taquilla y por teléfono (945 16 10 45) a las 10.30 horas. La taquilla está situada en la Oficina de Turismo (Plaza España).