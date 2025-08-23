El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La actriz vitoriana Carmen San Esteban en el bar Andén, donde se escenifica la bajada de Zuridonna. Igor Martín.
Carmen San Esteban | Alavesa del mes

«Pensar diverso es interesante, hay que ser libres desde el respeto»

Carmen San Esteban se ha hecho un hueco con la bajada de Zuridonna en las prefiestas. «Abogo por la libertad de expresión, cada vez más recortada»

Ania Ibañez

Sábado, 23 de agosto 2025, 01:13

Ha pisado escenarios de diversos teatros con obras como 'Lilith & Dahlia', llenado la pantalla grande con películas como 'Baby' y la pequeña con series como ' ... Hospital Central'. Carmen San Esteban (Vitoria, 1965) es una todoterreno que también se ha hecho hueco en la programación prefestiva de La Blanca. Con su sentido del humor reivindicativo como seña de identidad, la actriz conquistó al público vitoriano este 3 de agosto con la bajada de Zuridonna. La propuesta nació en 2014 a partir de la pregunta: «¿Dónde están las mujeres durante las fiestas?». Por su aportación artística, creativa y reivindicativa, ELCORREOla distingue como Alavesa del Mes de agosto.

