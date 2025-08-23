«Pensar diverso es interesante, hay que ser libres desde el respeto»

Ha pisado escenarios de diversos teatros con obras como 'Lilith & Dahlia', llenado la pantalla grande con películas como 'Baby' y la pequeña con series como ' ... Hospital Central'. Carmen San Esteban (Vitoria, 1965) es una todoterreno que también se ha hecho hueco en la programación prefestiva de La Blanca. Con su sentido del humor reivindicativo como seña de identidad, la actriz conquistó al público vitoriano este 3 de agosto con la bajada de Zuridonna. La propuesta nació en 2014 a partir de la pregunta: «¿Dónde están las mujeres durante las fiestas?». Por su aportación artística, creativa y reivindicativa, ELCORREOla distingue como Alavesa del Mes de agosto.

– ¿Cómo surgió la bajada?

– En 2011 participé en unas radionovelas de la mano de Cristina Redondo que se llamaban 'Desencuentros y variaciones'. En uno de ellos aparecía la Virgen Blanca, que no estaba contenta con el doble acristalamiento que le habían puesto porque los pájaros no se posaban en el niño y no podía oír a las personas que le hablaban.

– ¿Y esa idea la recuperó?

– Cuando tuvimos el bar (El Andén, en el que hace la bajada) en 2014, se me ocurrió por lo vivido a lo largo de los años, por esa falta de mujeres en las fiestas. Porque ahora hay cuadrillas mixtas y nuestro lugar es mayor, pero el icono principal sigue siendo masculino.

– ¿Cómo se le ocurrió el nombre?

– Zuri, de Blanca, por la virgen; y dona, mujer en catalán, o Madonna. Además, fonéticamente también nos recordaba a otra cosa que no hay por qué decirla.

– ¿Cómo ha evolucionado?

– El primer año vinieron cien personas. Tan solo lo anunciamos a amigos. Al siguiente se triplicaron los asistentes. Ahí fue cuando el Ayuntamiento nos ofreció incluirlo en el programa, lo que nos permitió contar con policía municipal y ocupar el espacio público con la legalidad pertinente. Tras la pandemia propusimos terminar con una verbena y de ahí la participación de Aldakan.

– ¿Y el público?

– Ha seguido creciendo. Estoy sorprendida y agradecida porque se ha convertido en una cita ineludible para personas que comienzan sus fiestas con nosotros. Es muy satisfactorio escuchar una carcajada general, es un subidón.

– ¿Qué espera de Zuridonna?

– Me gustaría llegar a la décima edición. También me gustaría más ayuda. Hay instituciones que me dicen que es un evento privado, pero cuando acuden 1.200 personas, deja de serlo. Se ha convertido en algo querido por un sector de la población que piensa diferente, que quiere reivindicar de otra manera.

– ¿Es eso lo que quiere transmitir?

– Abogo por la libertad de expresión, que cada vez está más recortada. Que puedan ser libres siempre desde el respeto. Que entiendan que pensar diverso es interesante y hay permiso para hacerlo.

«Profesión muy dura»

– Más allá de la bajada, ¿cuál es su proyecto favorito?

– Tengo especial cariño a 'Dentro de un armario', que estrené en 2009 y sigue vivo. Me supone muchísimo esfuerzo, son cinco horas de trabajo ininterrumpido, pero me reporta mucha alegría. Muchas personas me dijeron que era una locura y basta que me digan eso para que yo le ponga más empeño.

– ¿Es ese entusiasmo el que le ha mantenido en el sector?

– Seguir trabajando es un valor. A veces renegamos y te dices: «Sigues en esta profesión a las duras y las maduras». Hay temporadas de menos éxito, pero suponen un aprendizaje. Es una profesión muy dura, también respecto a las mujeres.

– ¿En qué sentido?

– Por ejemplo, la edad. Un artículo de la Asociación de Mujeres Cineastas analizó cuántos premios Goya se entregaban por franja de edad y género. En los varones, la edad se alarga, se les considera maduros e interesantes. Las mujeres lo tenemos más jodido.

– ¿Diría que se las encasilla?

– Mucho, también por el tipo de historias que se cuentan. La vida es muy amplia e interesante para las mujeres también. Sí que en la industria cada vez hay más huecos para nosotras, pero nos sigue costando acceder a la mayor parte de los proyectos.

– ¿Qué hay en su futuro?

– El 25, 27 y 28 de septiembre estrenaré 'Todo Bomba Shangai' como parte del Festival de Teatro de Vitoria. Una pieza pequeña de 20 minutos con música en directo.