Peeping Tom y Familie Flöz, estrellas del 50 aniversario del Festival Internacional de Teatro de Vitoria

Ramón Albertus Martes, 22 de julio 2025, 12:20 | Actualizado 12:48h.

'La consagración de la primavera', una versión libre del icónico montaje de Pina Bausch, abrirá el 50º aniversario del Festival Internacional de Teatro de Vitoria. Será el próximo 2 de octubre en el Teatro Félix Petite cuando la pieza ideada por el coreógrafo catalán Roger Bernat, pionero del teatro de inmersión en España, presente una propuesta «participativa, divertida y original», como se lee en la hoja de sala. La particularidad de este montaje es que no cuenta con bailarines profesionales y apuesta por convertir al público en intérprete.

Esta pieza es la puerta de entrada a un programa que comenzará a celebrarse algo antes, el 27 de septiembre, y se extenderá hasta el 13 de diciembre, con el Teatro Félix Petite como escenario principal. En total se podrán ver 41 espectáculos y 51 representaciones; 12 de ellos serán estrenos absolutos, y habrá además dos coproducciones con la red de teatros. A ello se sumará una decena de actividades.

Programa del 50 aniversario del Festival Internacional Primeras fechas 'La consagración de la primavera' (2 octubre, Félix Petite, CC. Ibaiondo); 'La mujer rota', de Lazona (3-4 octubre, Félix Petite); 'Viejos tiempos', de Teatro de la Abadía (8 octubre, Félix Petite); 'Lo peor que le puede pasar a un niño', de Ekoma Teatro (9 de octubre, en Teatro Jesús Ibáñez de Matauco); 'Un sublime error', Needcompany ( 10 octubre, Félix Petite); 'El peor espectáculo del mundo (de momento)', de Zanguango (16 octubre, Ibáñez de Matauco), 'Todos pájaros', de Waldi Ouwad (17 octubre, Félix Petite), 'Non dira haurak', de Tartean Teatroa (22 octubre, Ibáñez de Matauco); 'Gnawa, Liberté, Na Floresta, Cantus', de Nacho Duato (25 de octubre, Félix Petite); 'Mr. BO', de Marie de Jongh (26 de octubre, Félix Petite); 'Sombras por supuesto' (29 de octubre, Félix Petite); 'Entrañas', de El Patio Teatro (30 de octubre, T. Ibáñez de Matauco); 'Historia del amor', de Agrupación Señor Serrano (31 de octubre, Félix Petite),; 'Va de Bach (2 de noviembre, Félix Petite); 'El barbero de Picasso, de Amor al Teatro y Teatro Español (6 de noviembre, Félix Petite); 'Harrimena lantzeko ariketak', de Zirrara Kolektiboa (6 de noviembre, T. Jesús Ibáñez de Matauco); 'Memento Mori o la celebración de la muerte (8 de noviembre, Félix Petite); 'Moko, de Gorakada (9 de noviembre, Félix Petite); 'Manual básico de lengua de signos para romper corazos', de Patty Brava & Factory Producciones (12 de noviembre, T. Ibáñez de Matauco); 'You have an inner world, so what?¡, de La Senior-Larrua (13 de noviembre, Félix Petite)

En cuanto al cartel, se repiten nombres de sobra conocidos como Nacho Duato, el Centro Dramático Nacional, Sergio Peris-Mencheta o Teatro de la Abadía. Entre las propuestas internacionales sobresalen la belga 'Un sublime error', dirigida por Jan Lauwers (10 de octubre); la argentina 'Sombras, por supuesto' (29 de octubre), de Romina Paula, una de las autoras más destacadas del pujante teatro latinoamericano; 'Memento Mori o la celebración de la muerte', del franco-uruguayo Sergio Blanco (8 de noviembre); y 'Hokuspokus', del teatro de máscaras Familie Flöz (29 de noviembre), gran influencia de la compañía vasca de referencia Kulunka.

Pero sobre todo destaca la presencia de la compañía de danza Peeping Tom, que se estrena en Vitoria con 'Diptych' (4 y 5 de diciembre), y es un faro absoluto de la creación contemporánea escénica. Este prestigioso grupo belga debuta en la ciudad con una pieza en la que varios personajes se mueven por espacios de los que no pueden escapar. Gabriela Carrizo y Franck Chartier recrean un «mundo inquietante, oscuro y cerrado», característico de su obra, mediante un lenguaje de movimiento y actuación único y extremo que es la esencia de todas sus piezas. Sus montajes destacan por su cinematografía y enorme despliegue técnico.

En la presentación del programa participaron Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación; Ana López Asensio, directora de Promoción de la Cultura e Industrias Culturales y Creativas; y Marta Monfort, responsable de la red municipal de teatros. En el caso de esta propuesta belga, que cuenta con ocho intérpretes en escena, se da la circunstancia de que encaja en el Félix Petite. «No nos cabía en el Principal y sí en el Félix Petite», apuntó Marta Monfort, en relación a que el festival se celebra este año en otras sedes por la reforma del espacio de la calle San Prudencio. Al respecto, y sobre los restos de un muro hallado durante la reforma, Díaz de Corcuera señaló que por el momento se desconoce su «trascendencia». «Hay que parar, comunicar y analizarlo, pero no sé qué trascendencia tiene», comentó. Las obras están previstas que acaben en la primavera de 2027, aunque desde el Departamento de Cultura señalaron a este medio que no se atrevían a «dar fechas».

Entre esos montajes que se consideran apuestas seguras se encuentra 'Todos pájaros', un texto de Wadji Mouwad con dirección de Mario Gas. «Aborda la terrible situación que vivimos con la guerra de Israel y Gaza a través de una historia de amor con tintes de tragedia clásica», recoge el programa de mano acerca de esta propuesta, que se verá el 17 de octubre en el Teatro Félix Petite. Su duración de 180 minutos (con un descanso) ha hecho que el inicio de esta obra se adelante a las 19.00 horas.

También destaca 'Los yugoslavos', del Teatro de la Abadía. Esta pieza, dirigida por Juan Mayorga, cuenta con Luis Bermejo y Javier Gutiérrez como grandes reclamos, y se ha optado por un doble pase (12 y 13 de diciembre). Además, la segunda de las funciones será accesible para personas con baja audición o visión, con el fin de prestar atención a colectivos vulnerables. De la misma forma, 'Manual básico de lengua de signos para romper corazones' (12 de noviembre, Jesús Ibáñez de Matauco) integra el lenguaje de signos en la dramaturgia.

17 compañías vascas

López Asensio destaca la presencia vasca del ciclo, con hasta 17 compañías, y la apuesta por «la creación escénica en euskera, línea estratégica del Gobierno vasco», con nueve propuestas en este idioma. En este sentido, uno de los programas más originales es 'Off Lokal', que reúne a algunas de las compañías alavesas más talentosas. 'Ante todo, Bomba Shanghai', de Carmen San Esteban; 'Diario del enemigo', de El Mono Habitado; 'Algo muy tocho', de Pez Limbo; y 'Máquina Mística', de Iara Solano, tendrán como punto de encuentro el Teatro Beñat Etxepare (26, 27 y 28 de septiembre). La segunda tanda (3, 4 y 5 de octubre) contará con Pisczifaktoria, Maria Helena Vilhelmsson, Parasite Kolektiboa y Ane Gebara. Otra firma alavesa, Zanguango Teatro, lleva 'El peor espectáculo del mundo, de momento' al Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (13.30). Por su parte, Proyecto Larrua, una de las compañías de danza con sede en Vitoria con más proyección, cumple una década con 'You have an inner world, so what' (13 de noviembre) en el Teatro Félix Petite. Este proyecto cuenta con la ayuda de coproducción de la red municipal y se sumerge en «los mundos interiores del ser humano».

Desde el departamento de Cultura avanzan que más adelante se anunciarán algunas actividades con motivo del 50º aniversario del Festival Internacional de Teatro, el segundo más veterano de España, tan solo por detrás del Festival de Mérida. El origen del certamen se remonta al 29 de septiembre de 1975, entonces organizado por La Farándula. Lindsay Kemp, Marcel Marceau o Johnny Melville son algunas de las figuras que fueron pasando por una cita que se fue convirtiendo en una referencia a nivel nacional, con la cooperativa Denok y Félix González Petite al mando.

Un año fundamental fue 1992, como recoge una publicación municipal. Entonces el certamen regresaba a un remodelado Teatro Principal, que ha sido sede hasta ahora. Lincovsky, Tim Robbins, la Royal Shakespeare Company, Familie Flöz o diferentes montajes de Peter Brook han pasado por el ciclo.