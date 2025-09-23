Nace FIAR, el festival de Álava que celebra el arte «más vivo»

Ramón Albertus Martes, 23 de septiembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

Diferentes propuestas en las que se busca que el espectador sea más que un mero observador. No necesariamente con la participación activa, pero sí al menos con guiños y gestos que lo hagan sentir parte de una propuesta creativa. El Festival Itinerante de Arte Relacional de Álava (FIAR) celebra su primera edición del 6 al 12 de octubre en distintos puntos del territorio como un espacio de encuentro entre artistas y públicos. «Queremos ser un festival que acoja e intentar combatir malestares contemporáneos como la soledad», resume directora artística, Iara Solano, quien define la programación como «ambiciosa y tierna».

Solano, con una reconocida trayectoria creativa, fue artista asociada al Teatro de La Abadía, artista asociada al Centro Condeduque de Madrid, entre otros, y directora del festival Intacto- apunta que este programa contará con ocho propuestas y arranca el miércoles 8 de octubre la Casa del Cordón, con el encuentro 'Cultura y Sostenibilidad', que reflexionará sobre el potencial transformador de la cultura. Al día siguiente, Montehermoso acoge 'Objetuario', una instalación escénica de Ana Ulloa que activa memorias a partir de objetos aparentemente insignificantes. Esta pieza ha contado con colaboración del centro Bizan de Arana y viajará al día siguiente a Ondategi (10 de octubre). También en esos días podrá verse 'Enbo(r)ak, una danza teatral que indaga en la tensión entre raíces y conflictos, tradición y ruptura, con funciones en la calle Tenerías, número 8, en Vitoria (9 de octubre) y en el centro sociocultural de Arraia-Maeztu (10 de octubre).

Arte y sostenibilidad

Entre las propuestas más singulares figura 'Oficina de Donaciones de Historias de Amor', a cargo de Clara García Fraile, que se instalará en la plaza General Loma de Vitoria (11 de octubre) y en Murguía (12 de octubre). «Es una oficina que recoge historias que pueden cambiar vidas», explica Solano. Otra de las citas destacadas será 'La voz que habita' (11 de octubre, Plaza de España), donde una quincena de jóvenes de entre 15 y 18 años compartirán monólogos breves para abrir un diálogo intergeneracional. Cuenta con Porpol y Gentzane Martínez de Cestafe como impulsores. «Generalmente no se escucha a los jóvenes y es importante hacerlo porque tiene mucho que decir», reivindica Martínez de Cestafe acerca de una de las propuestas escénicas más llamativas.

Programa El miércoles 8 de octubre se abrirá el programa con el Encuentro sobre Cultura y Sostenibilidad en la Fundación Vital (Vitoria-Gasteiz) de 18:30 a 20:30. El jueves 9 de octubre se desarrollará el Taller de Memoria Objetual de Ana Ulloa en Bizan Arana (Vitoria) de 10:30 a 12:30; la instalación escénica 'Objetuario' en Montehermoso a las 18:00 y 19:00; y la obra 'Enbor(r)ak' de Harreman Teatro en Sala Inopia (Vitoria-Gasteiz) a las 20:30. El viernes 10 de octubre, Taller de Memoria Objetual en el GKE-CSC de Ondategi (10:30-12:30), seguido de 'Objetuario' a las 19:00 en el mismo espacio, y de nuevo 'Enbor(r)ak' en el Centro Sociocultural de Arraia-Maeztu a las 20:30. El sábado 11 de octubre abrirá la jornada 'Geosensibles' una experiencia sensorial en la Sierra de Entzia (8:30-11:30). A mediodía se presentará 'Gymkhana' de Aurora Diago en la Sala Baratza de Vitoria (12:00). Por la tarde, 'Oficina de Donaciones de Historias de Amor' de Clara García Fraile estará en la Plaza del General Loma de Vitoria (16:30-20:30), y 'La Voz que Habita', una muestra de monólogos juveniles, se realizará en la Plaza España (18:00-19:00). El domingo 12 de octubre repetirá la experiencia 'Geosensibles' en Entzia (8:30-11:30) y 'Gymkhana' en KuartangoLab (12:30). 'Oficina de Donaciones de Historias de Amor' cerrará el festival en Josune Enea Lorategia de Murgia (16:00-20:00

Entradas entradium.com/es/organizers/festival-fiar



Beatriz Lagartos, responsable de producción, conducirá 'Geosensibles' (11 de octubre, sierra de Entzia), un paseo con aforo limitado para «escuchar el paisaje». Ese mismo día se celebrará en la Sala Baratza la 'Gymkhana', que también pasará el 12 por KuartangoLab.

La dimensión comunitaria del festival ha sido subrayada en la presentación oficial por representantes institucionales y patrocinadores de una cita que se estrena en el calendario alavés. «Nos sorprendió el concepto de arte relacional cuando lo escuchamos por primera vez», admite Arantxa Ibáñez de Opakua, directora de Fundación Vital. «Pero entendimos pronto que supone una herramienta de reflexión sobre nuestro lugar en el mundo y de transformación social». La concejala de Cultura de Vitoria, Sonia Díaz de Corcuera, resaltó que estas propuestas «rompen barreras y acercan el arte a públicos diversos».

Las entradas son limitadas para estas propuestas y están disponibles a través de la web, con precios de 6 a 12 euros. Según aforos y espacios (entre 4 y 65 plazas). Estas propuestas refrescantes que encajan con el lema de «crear un arte más vivo» cuentan también con un sello de sostenibilidad y el festival se plantea como un evento de «prácticamente residuo cero».