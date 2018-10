La fiesta del cuerpo se cita en Intacto en el Artium

«Valiente». Ese es el adjetivo y mejor resumen del festival Intacto, dedicado a los nuevos lenguajes escénicos, que se celebra el 23, 24 y 25 de noviembre en el museo Artium. Ese atrevimiento tiene su reflejo en los nueve montajes que se ofrecen en su octava edición y van «desde el lengüetazo que aparece en el cartel», señala Iara Solano, directora artística del programa. Se refiere al póster publicitario de la cita donde se inmortaliza uno de los momentos de la pieza 'Queen of Hearts' de los artistas Navaridas y Deutinger, quienes aparecen agachados rozando sus lenguas. Es un ejemplo ilustrativo. Ninguno de los montajes obedece a los códigos del teatro ni a la danza convencional.

Esta performance, que se podrá ver por primera vez en España, es uno de los platos fuertes de la cita e ironiza sobre el poder a través de la figura de la princesa de Diana de Gales. La intérprete donostiarra Marta Navaridas lleva trabajando en Austria una década y la presencia del espectáculo dentro del festival remarca la idea de dar cabida a artistas vascos que demuestran su talento en otros lugares. Se trata de «abrir un espacio para los que trabajan en Europa», incide Solano acerca de un programa donde tienen cabida nombres punteros a nivel internacional y también del circuito local con la colaboración de las residencias artísticas de Azala, la sala Baratza, el Taller de Artes Escénicas (TAE), la librería Zuloa o Montehermoso. «La fiesta» y el movimiento del «cuerpo» vuelven a ser la excusa para celebrar esta edición que ha partido de «tres ejes vertebradores: el trabajo sonoro, el cuerpo y la comunidad».

El otro estreno es la performance 'Any table, any room' de los británicos Jonathan Burrows y Matteo Fargion, que mezclarán danza y comedia en una pieza que «ejecutarán» junto a cuatro artistas locales (Hannah Frances Whelan, Zuriñe Benavente, Blanca Arrieta y Miguel Garcés). También otros colectivos como La Macana y 'Ven', cuyo baile ha sido definido por la crítica como un videoclip en directo; Sra. Polaroiska con 'Lur away'; y 'Bolero', segundo trabajo escénico de Jesús Rubio, tomarán el espacio del centro artístico. El festival que empezó celebrándose en espacios como el Teatro Principal y la sala Jimmy Jazz se ha consolidado de la mano del centro de la calle Francia, que ha acogido seis de sus ocho ediciones. Fue una de las «primeras apuestas» en la activación del museo dentro de los llamados «programas públicos para apoyar al tejido cultural de Álava» durante el mandato de Daniel Castillejo como director del Artium, a quien releva en el cargo de Beatriz Herráez. Para él, la relevancia de este programa escénico es que se trata de un «patrimonio experiencial». También la concejala Estíbaliz Canto destacó que se trata de un certamen donde se puede ver «lo último de la escena emergente». El abono cuesta 25 euros y las actuaciones individuales, 12.