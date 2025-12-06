Detenido por asestar varias puñaladas a un cliente de un bar de Vitoria

Un hombre ha sido detenido este sábado por asestar varias puñaladas a otro varón en un bar de la calle Manuel Iradier, en Vitoria. ... El suceso ha tenido lugar alrededor de las diez de la mañana y, al parecer, el arma usada ha sido ha sido un punzón. Se ha procedido a su arresto por un delito de tentativa de homicidio. Fuentes de la Policía Local explican a EL CORREO que la intervención se ha traspasado a la Ertzaintza por la gravedad de los hechos. Pese a lo ocurrido, el local seguía abierto este mediodía. Este periódico ha querido conocer su versión sobre lo sucedido, pero los trabajadores han declinado ofrecer cualquier tipo de declaración.

No es la primera vez que este local se encuentra en el ojo del huracán y eso que lleva apenas unos meses abierto. Al principio funcionaba como un bar normal, pero a partir de marzo ha acumulado múltiples quejas por parte de los vecinos por los ruidos y toda clase de comportamientos incívicos.

«No me sorprende para nada este suceso. Todos los fines de semana vemos gente tirada en medio de la calle y pandillas de chavales en busca de bronca», protesta una vecina. «Es un horror. Deberían cerrarlo. Siempre hay movidas los fines de semana y a mí ya me da miedo», apunta otra viandante. «Todos los fines de semana tenemos que aguantar ruidos y no dudan en mear en la puerta de los portales. Es imposible dormir a partir de que abren sus puertas», añade otro.

El negocio no funciona como 'after', sino que abre a primerísima hora de la mañana y aquellos que alargan la noche de fiesta son quienes lo aprovechan como tal. Distintas fuentes apuntan que sirve como relevo a otro polémico local que hay en la calle San Antonio. Con anterioridad a este grave suceso, ha habido múltiples intervenciones por parte de la Guardia urbana sobre todo los viernes, sábados, domingos y festivos. Es un punto conocido para los agentes.