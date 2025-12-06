El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

R. Gutiérrez

Detenido por asestar varias puñaladas a un cliente de un bar de Vitoria

Los hechos han ocurrido este sábado sobre las diez de la mañana. El arrestado está acusado de un delito de tentativa de homicidio

Ania Ibañez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:33

Un hombre ha sido detenido este sábado por asestar varias puñaladas a otro varón en un bar de la calle Manuel Iradier, en Vitoria. ... El suceso ha tenido lugar alrededor de las diez de la mañana y, al parecer, el arma usada ha sido ha sido un punzón. Se ha procedido a su arresto por un delito de tentativa de homicidio. Fuentes de la Policía Local explican a EL CORREO que la intervención se ha traspasado a la Ertzaintza por la gravedad de los hechos. Pese a lo ocurrido, el local seguía abierto este mediodía. Este periódico ha querido conocer su versión sobre lo sucedido, pero los trabajadores han declinado ofrecer cualquier tipo de declaración.

