Mirari guía a los actores Alba Cuartero y Rodrigo Blanco por la nave de la Catedral de Santa María. Rafa Gutiérrez

Los protagonistas del musical 'Los pilares de la Tierra' peregrinan a la catedral que inspiró a Ken Follett: «Nos conecta más a la historia»

Alba Cuartero, actriz formada en Ortzai, y Rodrigo Blanco visitan la estatua del escritor galés en Vitoria y el icónico templo de la capital alavesa

Ramón Albertus

Martes, 19 de agosto 2025, 16:56

«Es muy impactante hacernos un selfi con el creador de nuestros personajes, pero sobre todo conocer la Catedral que tanto le ha inspirado, porque ... nos hace sentirnos mucho más conectados a la historia». Con estas palabras, Alba Cuartero (Pamplona, 1994) y Rodrigo Blanco (Sevilla, 1993) describían este martes al mediodía la emoción de contemplar la estatua de Ken Follett, de 1,80 metros de altura, erigida en Vitoria. El encuentro de dos de los protagonistas del musical 'Los pilares de la Tierra' con el autor convertido en bronce fue parte de una visita guiada por la Catedral de Santa María.

