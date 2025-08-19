Los protagonistas del musical 'Los pilares de la Tierra' peregrinan a la catedral que inspiró a Ken Follett: «Nos conecta más a la historia»

«Es muy impactante hacernos un selfi con el creador de nuestros personajes, pero sobre todo conocer la Catedral que tanto le ha inspirado, porque ... nos hace sentirnos mucho más conectados a la historia». Con estas palabras, Alba Cuartero (Pamplona, 1994) y Rodrigo Blanco (Sevilla, 1993) describían este martes al mediodía la emoción de contemplar la estatua de Ken Follett, de 1,80 metros de altura, erigida en Vitoria. El encuentro de dos de los protagonistas del musical 'Los pilares de la Tierra' con el autor convertido en bronce fue parte de una visita guiada por la Catedral de Santa María.

«Es como reencontrarnos con el origen de nuestra historia», confesaron durante un recorrido de una hora en el que caminaron entre muros y arcos que evocaban las escenas que cada noche recrean sobre el escenario. El ambicioso musical, estrenado en 2024 en el Teatro Gran Vía de Madrid, se representa hasta el 31 de agosto en el palacio Euskalduna de Bilbao. «Ken Follett vino al estreno y le encantó. De hecho, se emocionó y lloró al subir al escenario», recordaban a EL CORREO los intérpretes. «Estar aquí nos hace sentir mucho más conectados con nuestros personajes», añadía Gonzalo, quien encarna a Jack, el brillante constructor de esta epopeya medieval.

Por su parte, Alba Cuartero da vida a la hija del conde Bartholomew, una mujer que lucha por recuperar el legado de su familia tras la caída de su padre. La actriz y cantante guarda un vínculo íntimo con la capital alavesa. Se formó durante cuatro meses en el teatro Ortzai, bajo la tutela de Iker Ortiz de Zárate, antes de ingresar en la RESAD de Madrid. «Venía en tren desde Pamplona, bajaba por la calle Eduardo Dato, cruzaba Pintorería hasta la escuela y volvía otra vez. Para mí Vitoria tiene un componente emocional muy fuerte y adoro a Iker», rememoraba. Aquella etapa supuso el refuerzo actoral. Basta ver la trayectoria, con papeles en 'El médico', 'La historia interminable' o 'El tiempo entre costuras' para saber que no le ha ido nada mal.

En el «origen de la historia»

La inquietud artística y musical de los actores afloró durante la visita. «Con los arcos tan elevados, el órgano tiene que sonar muy bien», observaba Cuartero. Blanco, por su parte, quedaba fascinado ante las vidrieras. «Me imagino en la función enseñando unas vidrieras parecidas», planteaba.

Tras ese inevitable selfi con la estatua de Follett, bromearon: «Quizá deberíamos etiquetarle para que sepa que hemos estado aquí». El propio escritor, en una entrevista reciente publicada en este medio, admitía que le divierte ver fotos de visitantes junto a su efigie. Follett visitó por primera vez la capital vasca en 2002 y quedó maravillado por la iniciativa 'Abierto por obras', que convirtió la catedral en un reclamo turístico mientras se restauraba. Este año se celebra nada menos que el 25 aniversario de aquella propuesta.

El autor galés se inspiró en el templo vitoriano para la segunda parte de 'Los pilares de la Tierra' (1989), titulada 'Un mundo sin fin' (2007), para dibujar personajes, aunque no se sitúa allí la acción. Tan solo unos meses después del lanzamiento de esa novela fue inaugurada su escultura realizada por Casto Solano. Además, mencionó la Batalla de Vitoria en 'La armadura de la luz' (2023), quinta entrega de la saga. La visita de los intérpres conectaba uno de los montajes musicales más llamativos del año con la piedra gótica de la capital vasca. «Es como reencontrarnos con el origen de nuestra historia», confesaron los intérpretes que salían con las pilas cargadas para encarar otra función.