El incendio ha dejado «absolutamente irrecuperable» la fábrica de LEA

El incendio en la histórica planta de LEA en Vitoria está «completamente controlado», aunque todavía hay «pequeños focos» que los bomberos se encuentran enfriando. 24 ... horas después de que se desencadenara el fuego, el concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, ha visitado este sábado por la mañana las instalaciones y considera que «está todo absolutamente irrecuperable».

La familia Lascaray, que encabeza esta histórica marca con más de 200 años de historia, aún no ha podido acceder a las instalaciones. «Lo que ocurrió ayer fue algo gravísimo. Estamos todavía valorando los daños. Todavía no podemos entrar, entonces no podemos saber exactamente la magnitud del daño, pero nos podemos hacer una idea», ha afirmado minutos después Félix Lascaray. «Ahora toca arrimar el hombro, trabajar y empezar a reconstruir esta fábrica que lleva 200 años en Vitoria y os puedo asegurar que nuestro trabajo va a ser que, al menos, estemos otros 200 más», ha sumado.

«Desde las oficinas hasta la planta industrial, está todo destrozado. La estructura ha colapsado y se ha hundido, y desde mi punto de mi vista está todo absolutamente irrecuperable», ha afirmado en el polígono de Arriaga. Lo único que no se ha visto afectado por las «temperaturas muy fuertes» que se registraron es un área pequeña en donde hay «cuatro silos y una pequeña zona industrial».

El responsable municipal de la Policía Local y los Bomberos ha afirmado que no hubo ningún herido, pero sí que hubo cuatro «intervenciones leves» que obligaron a realizar dos traslados al hospital. El Ayuntamiento ha decidido desactivar el plan municipal de emergencias y la mesa de crisis que se creó tras el fuego.

Las causas del suceso están investigándose. Los Bomberos van a hacer un informe del incendio y la investigación general la lleva la Ertzaintza. Es pronto para plantear hipótesis, pero el concejal se ha limitado a apuntar que se produjo durante la descarga de un camión.

De momento, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco sigue recomendando el uso de mascarillas en la zona del suceso por precaución. . «Los productos que había eran aceites vegetales, que arden y como cualquier humo no es recomendable respirarlo, pero no provenían de ningún producto químico tóxico que pueda tener ninguna peligrosidad», ha explicado César Fernández de Landa.

«La cadena de suministro no está afectada. Nuestra intención es mantener todo lo posible el servicio a nuestros clientes», ha asegurado Félix Lascaray.