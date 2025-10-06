El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del recinto en el que celebraban las colonias de Bernedo. Igor Aizpuru

Gobierno vasco y diputaciones crean una mesa para «analizar los posibles fallos» del campamento de Bernedo

Lakua dice que «no le consta» la queja de Bizkaia de 2019 sobre los udalekus

Alba Cárcamo
Iñigo Fernández de Lucio

Alba Cárcamo e Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:03

Comenta

El escándalo del campamento de Bernedo, que acumula doce denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones, ha puesto sobre la ... mesa las lagunas en torno al control de estas actividades de tiempo libre privadas y la protección de los menores. También la descoordinación entre las instituciones. Las tres diputaciones tuvieron conocimiento de posibles irregularidades cometidas en el udaleku, pero ninguna dio la voz de alarma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fin a la huelga de los jardineros de Vitoria
  2. 2

    Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida
  3. 3

    El Ayuntamiento de Vitoria renueva el parque de Borinbizkarra por su peligrosidad
  4. 4 Suspenden un partido de fútbol regional en Vitoria tras la agresión a un árbitro
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    Â«Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatadosÂ»
  7. 7

    La lista de espera en las residencias forales de Álava se dispara por encima de los 11 meses
  8. 8 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  9. 9

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  10. 10

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gobierno vasco y diputaciones crean una mesa para «analizar los posibles fallos» del campamento de Bernedo

Gobierno vasco y diputaciones crean una mesa para «analizar los posibles fallos» del campamento de Bernedo