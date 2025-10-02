El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Edificio en el que se celebraba el udaleku de Bernedo. Igor Aizpuru

El Gobierno vasco lleva 3 años sin desarrollar la ley de Juventud, clave para controlar colonias

Las instituciones reconocen que las normativas de ocio infantil no aclaran quién debe supervisar los campamentos

Alba Cárcamo
Octavio Igea

Alba Cárcamo y Octavio Igea

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:53

El escándalo en Bernedo, donde los menores que asistieron a las colonias has tramitado hasta la fecha en comisaría una denuncia por agresión sexuañl y ... tres por delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones, ha puesto sobre la mesa la descoordinación institucional y las dificultades para establecer a quién corresponde velar por que no haya problemas en los campamentos privados. El caso, destapado por EL CORREO, avanza a nivel policial, tras recibir nuevas denuncias; y judicial, con tres afectadas citadas a declarar por un juzgado de Vitoria. Sin embargo, está estancado en el ámbito de la asunción de responsabilidades. Las diputaciones han apuntado al Gobierno vasco y más concretamente hacia el desarrollo de la Ley vasca de Juventud de 2022 que, al recoger lo relativo a la inspección de las actividades, servicios y espacios para jóvenes, remite a un posterior desarrollo reglamentario que, tres años después de la aprobación de la normativa en el Parlamento vasco, aún no ha visto la luz.

