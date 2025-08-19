Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»

La «impotencia» es un sentimiento común que predomina estos días entre los vecinos que están viendo cómo los montes de sus comunidades arden sin control. ... De Galicia hasta Extremadura, Asturias y Castilla y León. Esos son los focos más preocupantes y, precisamente en dos pueblos leoneses, Villalís de la Valduerna (100 habitantes) y Posada de Valdeón (405 residentes), dos familias vascas relatan a EL CORREO cómo es presenciar este drama.

La familia de Ana Belén Pérez, vitoriana y con raíces en el Valle de Valdeón, enclavado en los Picos de Europa, se ha pasado las tres últimas semanas en este entorno. En estas fechas estivales siempre vuelve desde hace cincuenta años a su pueblo, Posada de Valdeón, pero esta vez se han encontrado allí con una situación difícil de asumir. «Nunca habíamos visto nada igual. Ni nosotros, ni los más mayores de éste y los otros pueblos que nos rodean», repasa.

Por la gravedad de la situación, el pasado domingo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) lanzó la orden de desalojarles para evitar que el fuego alcanzara todos esos núcleos habitados. Sin embargo -y aunque a ese éxodo se sumó un buen puñado de vascos veraneantes que se volvieron a sus primeras residencias- no todos lo hicieron. Muchos vecinos se quedaron.

«Necesitamos un avión que eche agua desde el cielo porque esto hay que cortarlo», urgen, ante la «falta de medios»

«Nos hemos negado a abandonar nuestros hogares hasta que llegue la ayuda. Necesitamos un avión que eche agua desde el cielo porque esto hay que cortarlo», urge Ana Belén, al otro del teléfono. «Nos sentimos desatendidos. Estamos viendo cómo los Picos de Europa se queman, un parque protegido, y si nos marchamos, ni el pueblo se va a salvar. No podemos perder nuestras casas», incide. Por la tarde llegaron refuerzos para ayudar a las brigadas que llevan días luchando contra las llamas. Y lo hicieron desde tierras vascas, concretamente desde Bizkaia, como se encargó de compartir una de las vecinas del valle leonés a través de su cuenta de Instagram. Son parte del contingente de 55 personas enviadas por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Cambio de temperatura

Ayer, lunes, el descenso de temperaturas (más de veinte grados) permitió calmar los ánimos y que se redujera el riesgo de propagación. Sin embargo, esa queja por la «falta de medios» se repite también en Villalís de la Valduerna.

Allí, la familia Fernández, también vitoriana, se encuentra confinada desde el fin de semana. «Es imposible salir, te intoxicas. Estamos rodeados de humo y no se puede ni respirar», traslada Dori. «Estamos protegiéndonos unos a otros. La primera noche (el jueves) que veíamos las llamas desde la ventana no había ningún efectivo. Nos dijeron que nos apañaríamos como pudiésemos y todo fue gracias a los chavales que se quedaron y pelearon. Ojalá llueva para que todo acabe», confía.