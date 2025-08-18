El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León

Es el tercer fallecido en la provincia

C. P. S.

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:02

Un muerto y un herido en el vuelco de una moto bomba en Compludo, en la provincia de León. El vuelco de una motobomba de incendios Charlie, propiedad de la Junta de Castilla y León ha provocado el fallecimiento de su conductor y ha dejado a otro persona herida. Es la tercera víctima mortal en la provincia de León, aunque por el momento se desconocen sus datos de filiación.

El siniestro se ha producido sobre las 22.20 horas de este domingo, 17 de agosto. En ese momento, los servicios de Emergencias han recibido una llamada en la que alertaban del vuelco de un camión autobomba que había caído por un terraplén. Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado recursos del Sacyl y efectivos de la Policía Nacional. Una vez han localizado el lugar en el que se encontraba el vehículo, han encontrado a una persona que permanecía en el interior del mismo y otra, inconsciente, que se encontraba en el exterior.

Las labores de rescate no han sido fáciles debido a que el vehículo había caído en un punto de difícil acceso, de forma que los trabajos han sido dirigidos por el Centro Coordinador de Emergencias. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, uno de los bomberos ha perdido finalmente la vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  2. 2

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  3. 3

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  4. 4

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  5. 5

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  6. 6

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  7. 7 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  8. 8 Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre»
  9. 9

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  10. 10 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León

Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León