Los satélites Copernicus calculan 345.000 hectáreas arrasadas

Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense).

Alfonso Torices Madrid Martes, 19 de agosto 2025, 01:04 Comenta Compartir

La puesta a disposición de España de la red de satélites Copernicus para definir las áreas afectadas y diseñar estrategias para combatir el fuego se ... están revelando de gran ayuda. Las cifras oficiales, aún parciales, y las estimaciones de expertos e instituciones conocidas ayer confirman que 2025 va a convertirse en el peor año de incendios forestales de lo que va de siglo y en el ejercicio que más hectáreas calcinadas ha tenido desde 1994, superando así el triste récord de las últimas tres décadas que tenía 2022, al verano que se abrasó la sierra de la Culebra, con un destrozo de 55.000 hectáreas.

El Gobierno confirmó ayer que hasta el domingo 10 de agosto, justo al inicio de la presente ola de fuegos, las llamas habían destruido desde el 1 de enero 138.789 hectáreas. Si se suma a este dato oficial la estimación hecha por Castilla y León, Galicia y Extremadura sobre la superficie calcinada en la última semana, que añadiría otras 143.000 hectáreas, se tiene que a día de hoy, aproximadamente, serían algo más de 281.000 las quemadas, bastante más de las 215.000 hectáreas destruidas por estaws fechas en 2022. Que la estimación va bien orientada lo demuestran los cálculos menos finos realizados por los satélites de Copernicus, que estiman que en España en 2025 se han calcinado 344.417 hectáreas.

