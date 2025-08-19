El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense). Brais Lorenzo

Los satélites Copernicus calculan 345.000 hectáreas arrasadas

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 01:04

La puesta a disposición de España de la red de satélites Copernicus para definir las áreas afectadas y diseñar estrategias para combatir el fuego se ... están revelando de gran ayuda. Las cifras oficiales, aún parciales, y las estimaciones de expertos e instituciones conocidas ayer confirman que 2025 va a convertirse en el peor año de incendios forestales de lo que va de siglo y en el ejercicio que más hectáreas calcinadas ha tenido desde 1994, superando así el triste récord de las últimas tres décadas que tenía 2022, al verano que se abrasó la sierra de la Culebra, con un destrozo de 55.000 hectáreas.

