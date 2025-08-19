El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un guarda forestal arriesga su propia vida mientras realiza labores de extinción en la localidad de Carballeda de Avia, en Ourense. Brais Lorenzo

España recibe «la mayor ayuda internacional de su historia» para combatir los incendios

La UME advierte de la intensidad «nunca vista» del fuego, que continúa su avance por el oeste de la Península, se cobra su cuarta víctima y amenaza a más de 10.000 vecinos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 01:16

La ministra de Defensa ilustraba ayer con claridad diáfana el infierno al que se enfrenta cada día el dispositivo de emergencias que combate el avance ... del fuego por toda España y que la noche del pasado domingo se cobraba ya su cuarta víctima mortal. Margarita Robles confesó lo que los jefes de la UME le han transmitido, que en los 20 años de historia de la unidad «no han visto una situación como la actual», con decenas de fuegos simultáneos e imposibles de apagar, por lo que se mostró convencida de que no se controlarán las llamas hasta que acabe del todo la ola de calor. Un deseo que podría hacerse realidad hoy si se confirma la predicción de Aemet de que la lluvia y la humedad harán, por fin, acto de presencia en el noroeste peninsular.

