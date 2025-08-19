La ayuda de los bomberos vizcaínos ya se deja notar en León El contingente formado por 55 profesionales y diversa maquinaria para la lucha contra los incendios trabaja en Valdeón y Boca de Huérgano, municipios ubicados al sur de los Picos de Europa, uno de los parajes naturales amenazados por las llamas

Silvia Osorio Martes, 19 de agosto 2025

La insólita oleada de incendios que asola el noroeste de la península ha tenido especial virulencia en León. Junto a Oursense, Zamora y Cáceres, la provincia castellano-leonesa es una de las más afectadas: centenares de viviendas calcinadas, miles de desalojados y joyas naturales hechas cenizas. Hasta los municipios leoneses de Valdeón y Boca de Huérgano, en el entorno de Riaño, se han desplazado los bomberos y demás profesionales especializados en incendios forales llegados desde Bizkaia para ayudar en las labores de extinción y evitar que este desastre siga devorando más hectáreas, y lo que es peor, poniendo en peligro vidas humanas y tesoros paisajísticos como los Picos de Europa.

El contingente vizcaíno, conformado por profesionales de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, ya está sobre el terreno. Llegaron este lunes por la noche y ya trabajan en un perímetro asignado en esta localidad ubicada al norte de la provincia de León y al sur de los Picos de Europa. Tras diez días seguidos de infierno por los voraces fuegos que en algunos casos siguen fuera de control, todavía hay miles de ciudadanos que no pueden respirar tranquilos, por lo que la persencia de los profesionales supone un refuerzo anímico de primer orden.

Los bomberos del territorio han podido comprobar de primera mano la gravedad de la situación y los efectos devastadores de este desastre natural. La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao han desplazado un contingente de 55 personas -45 profesionales de la entidad foral y 10 bomberos de Bilbao- y un amplio dispositivo de maquinaria con 8 vehículos de intervención, entre los que se encuentran dos bombas forestales pesadas, dos cisternas, dos pickups todoterreno, un vehículo de mando y una furgoneta logística.

El operativo foral se refuerza con material diverso de intervención forestal, incluyendo herramientas manuales, motosierras, antorchas de ignición, un robot desbrozador y un vehículo 'pickup' con depósito de 500 litros. Asimismo, se incorpora un dron para labores de observación y apoyo aéreo en la planificación de las actuaciones.

🔥💚 Gracias por su solidaridad 💚🔥

A los #bomberos de Euskadi que están en #IncendiosForestales #León



Gracias por Cuidar

Gracias por NO mirar hacia otro lado

Y a los compañeros/as que llevan allí dias luchando contra lo imposible : GRACIAS 👏

Resistir no es fácil pic.twitter.com/aNcdoXzly2 — Bomberos Euskadi (@BomberosEuskadi) August 19, 2025

A los bomberos se suman 10 profesionales del Servicio de Montes, entre los que se encuentran 3 directores técnicos de extinción, 6 agentes forestales y una persona de apoyo, así como 17 personas de Basalan (2 técnicos y 15 especialistas forestales).

Según explican desde la institución foral, la previsión inicial establece una intervención de tres días con posibilidad de relevo, en función de la evolución de los incendios y de las necesidades que determinen las autoridades competentes en Castilla y León.